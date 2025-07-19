2025年8月20日(水)・21日(木)2Days開催チョコレートプラネット20周年記念ライブ 『ULTRA SWEET GALAXY』 の続報発表！

吉本興業株式会社

ライブ開催発表から大きな話題を呼んでいる、チョコレートプラネット結成20周年を記念したライブ “CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」に関して、会場チケットが全席完売となり、注釈付きのスタンド指定席と配信チケットの追加販売が決定。会場限定グッズ・協賛企業が発表されました。

前回の追加出演者発表で、豪華な俳優陣やアーティストの発表があり、会場のチケットも完売御礼となった「ULTRA SWEET GALAXY」は、今回枚数限定で注釈付きのスタンド指定席の追加販売します。また、8月21日（木）“day2“の模様を収録配信することも決定しました。

配信内容は、第1部「チョコミュ『風呂キャンセル界隈長田と、風呂に誘う白小僧のミュージカル』」と第2部の「CHOCO FES 2025」のチョコレートプラネットほか芸人ステージの模様のディレクターズカット版を公演翌日の8月22日（金）19:00より配信します。（※PUSHIM/超特急/DA PUMPの一部のアーティストステージの配信はございません。）

また、本イベントの会場限定グッズや協賛企業を発表。限定の協賛ブースの展開や、チョコレートプラネットの生コマーシャルなども放映される予定です。

毎年開催している単独ライブの枠を越え、「CHOCO FES」とも一線を画すチョコレートプラネット史上最大規模のエンタテイメントショーをお届けします。

CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」

公式HP： https://chocolateplanet.yoshimoto.co.jp/(https://chocolateplanet.yoshimoto.co.jp/)

公演概要

◆公演名

CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」

◆会場

国立代々木競技場 第二体育館

◆公演日時

Day1 2025年8月20日（水）開場16:00／開演17:00

Day2 2025年8月21日（木）開場16:00／開演17:00

◆出演者

【第1部】チョコミュ「風呂キャンセル界隈長田と、風呂に誘う白小僧のミュージカル」

チョコレートプラネット／とにかく明るい安村／菅良太郎（パンサー）／向井慧（パンサー）／じろう（シソンヌ）／長谷川忍（シソンヌ）

太田博久（ジャングルポケット）／渡辺直美／松浦志穂（スパイク）／小川暖奈（スパイク）／横澤夏子／浦井のりひろ（男性ブランコ）

平井まさあき（男性ブランコ）／佐藤栞里／渋谷凪咲／永尾柚乃

【第2部】CHOCO FES 2025

・Day1(8/20)

チョコレートプラネット／美炎-BIEN-(チョコプラ、パンサー)／Nombey(チョコレートプラネット)／葛根湯太(チョコレートプラネット)

MC TONY(とにかく明るい安村)／ZiDol／HY／m-flo／Da-iCE and more…

・Day2(8/21)

チョコレートプラネット／美炎-BIEN-(チョコプラ、パンサー)／Mr.Parka jr(チョコレートプラネット)／インポッシブル／AMBULANCE(シソンヌ)

如月マロン(ジェラードン)／PUSHIM／DA PUMP／超特急 and more…

◆席種・料金

【注釈付スタンド指定席／料金：前売 15,000円】

※ステージや出演者、演出の一部が見えにくい可能性のあるお席となります。

※座席位置によって見切れの度合いが異なります。

※視聴環境を理由としたキャンセルやご返金、ならびに座席振替は行いません。

※車椅子用スペースは注釈付指定席エリア内にはございません。

チケットに記載の座席へのご案内となりますので、着席が困難となるお客様はご購入をお控えください。

※おひとり様2枚まで。

※決済方法は「クレジットカード」のみとなります。

◆プレイガイド情報

＜FANYチケット＞https://yoshimoto.funity.jp/r/chocolateplanet20th/

※注釈付スタンド指定席の取り扱いはFANYチケットのみとなります。

◆オンライン配信

配信日時：8/22（金）19:00～22:00 ※収録したものをライブ配信

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/chocolateplanet20th-250824

会場限定グッズ情報

会場限定グッズ１.デコガチャ(ラバーバンド・ロッカーキーリング・缶バッチ)

600円(税別)

会場限定グッズ２.うちわ

400円(税別)

「ULTRA SWEET GALAXY」オフィシャルグッズ通販はこちら

https://www.hmv.co.jp/news/article/250620169/

各種URL

■CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」

公式HP： https://chocolateplanet.yoshimoto.co.jp/

■CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」

公式X(旧Twitter)： https://x.com/chocofes_

■チョコレートプラネット公式X(旧Twitter)：

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■チョコレートプラネット公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCpCesuCH4UxIcy65gSrC0Pw