STPR½êÂ°¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ø¥Ô¥­¡ÙMV¸ø³«¡ª

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¡ÚMV¡Û¥Ô¥/ µ³»ÎX - Knight X -[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-6ZYRPYDupY ]
YouTube:https://youtu.be/-6ZYRPYDupY
Vocal:µ³»ÎX - Knight X -
Lyrics:ill.bell
Music:DYES IWASAKI (FAKE TYPE.), ill.bell
Arrangement:DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)
Guitar:Johngarabushi
Illust:Îëki
Mix:kain
Movie:G6
3D Character : ¤ä¤·¤Î¤Ï ¡ÊHai-Kala¡Ë
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Character Design : kzcm
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¢£µ³»ÎX - Knight X - Profile
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¸ø¼°X¡§https://x.com/Info_KnightX
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