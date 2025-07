¡ØCITY CHILL CLUB¡Ù8·î¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬·èÄê¡ª

株式会社TBSラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム『CITY CHILL CLUB』(月~金曜日 27:00~29:00)の2025年8月31日までの8月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜1.2週目

池田聡

1963年7月21日生まれ。

趣味はブラジリアン柔術 (茶帯) 。

1986年8月デビュー曲「 モノクローム・ヴィーナス 」がブレイク。

翌年「 濡れた髪のLonely 」レコード大賞にノミネート。

その後「 月の舟 」「思い出さない夜はないだろう 」等が連続ヒット。

90年代ドラマ「 ポケベルが鳴らなくて 」「 そのうち結婚する君へ 」など話題作に出演。

2003年より全国を縦断する弾き語り「ぶらりツアー」を開始し、年間約150本前後開催。

毎年、夏にはバンド編成、冬は弦楽四重奏入りのホールコンサートレギュラー化。その他企画コンサート多数出演。

3週目

佐藤達郎(DELFONICS代表/デザインディレクター)

ステーショナリーメーカー「DELFONICS」の代表兼デザインディレクター。学生時代は音楽に没頭するもアンティークやグラフィカルなデザイン小物に魅かれ現在の仕事に。文具・雑貨のセレクトショップ「DELFONICS」「Smith」を国内とパリ ルーヴルにて展開。商品からショッププロデュースまでデザインディレクションに関わるほか、ビンテージアイテムの買付までこなす。近年は外部のオフィスロビーや住宅などの空間デザインも手がける。

4週目

sorato

My Hair is Bad、Hump Back を擁する音楽レーベル・THE NINTH APOLLO と、TOYʼS FACTORY / VIA による共同プロジェクトから誕生した、長崎県出身のシンガーソングライター。これまで別名義で弾き語りライブを中心に活動し、MURO FESTIVAL、SANUKI ROCK COLOSSEUM、TENJIN ONTAQ などのサーキットイベントやSHANK 主催 BLAZE UP NAGASAKI の Opening Act などで経験を積み上げてきたが、2025 年 2 月に満を持して「sorato」としてメジャーデビュー。人の感情に寄り添う歌声と、ギター片手に紡がれる六畳一間の世界観。

気怠い日常の中に潜む切なさや一瞬の煌めきを表現した、等身大ながら同世代の “共感必至” となる歌詞が胸に響く。

◆火曜1週目

インナージャーニー

19年に開催された10代限定フェス「未確認フェスティバル」の出場をきっかけに結成した、カモシ

タサラ(Vo&Gt)、本多秀(Gt)からなるバンド。

Vo.カモシタが手掛ける幅広い世代の心を捉えて離さないエバーグリーンな楽曲と、やさしく響く

歌声、エモーショナルなバンドサウンドが各方面から絶賛され、数々のタイアップも担当。

全国各地でのライブも精力的に行ない、そのライブパフォーマンスも高く評価されるなど、若者を

中心に幅広い世代から支持を集める今注目の若手バンド。

2週目

kiss the gambler

シンガーソングライター、かなふぁんによるプロジェクト。

子供の純真さと大人の深み、その両方を兼ね備えた歌声、そして⽿から離れないポップセンスが特徴のソロアーティスト。 2018年より活動を開始し徐々に音楽ファンの中で知られていくようになる。過去3枚のアルバムをリリース。

数々のCM音楽の歌唱、映画主題歌の作詞作曲歌唱を担当。2024年はテレビ東京『シナぷしゅ』の1月つきうたに楽曲提供、FUJI ROCK FESTIVAL ’24への出演、ミニアルバム『Relax!』の発表、武蔵野公会堂での初ホール公演を行った。2024年に続き、2025年7月より全国ツアー開催。

3週目

生活の設計

東京を中心に活動する2人組兄弟バンド。ソウル / ソフトロック / パワーポップに影響を受けた日本語ポップスを演奏する。

2023年に1stフル・アルバム『季節のつかまえ方』をリリース。

小西康陽、澤部渡(スカート)、オカモトコウキ(OKAMOTO'S)らが称賛。青山 月見ル君想フにてワンマンライブ開催しソールドアウトとなる。同年「レコードの日」に合わせ 7インチシングル『キャロライン / むかしの魔法』をリリース。

2024年には共演に澤部渡(スカート)、砂の壁を迎えた自主企画「新生活」を開催。

また、POPEYE 11月号特集「やっぱりバンドっていいよね。」にて小西康陽との鼎談記事が掲載。

ただいま2ndフル・アルバムを鋭意制作中!

4週目

PARIS on the City!

明神ナオ(vo/gt),小林ファンキ風格(gt/cho),イマ・イマイ(ba/cho),阿久津信也(dr/cho)の4人組BAND。

2017.01 明神ナオ(vo/gt)を中心にPARIS on the City ! 結成。

2024年11月に3rdアルバムをリリース。

◆水曜1.2週目

ロイヤルギャル

「YY」「チャイナアドバイス」などでSNSヒットを生み出したシンガーソングライターRoEと、謎のギタリストPUNGOROCCIによるバンドプロジェクト。2025年始動。

3.4週目

MOSHIMO

2015年4月に福岡で結成。

数々のメディアでネクスト・ブレイク・アーティストとして紹介され、大型ロックフェスにも多数出演する。

2018年、勢いをそのままに数々の大型野外フェスにも初参戦を果たしながら、 全国14箇所を巡ったツアーでは過去最大動員を記録。

2024年には地元福岡で3度目となる自身の主催フェス「MOSHIFES.2024」をZepp FUKUOKAで2DAYS開催し完売。

10周年YEARとなる2025年はファイナルにZeppShinjukuを含めた全国ツアーやフェスの出演など数々のサプライズを画策中!

◆木曜1.2週目

Mellow Youth

東京を拠点に活動する5人組バンド・Mellow Youth。

2017年の結成以来、ツインヴォーカルを活かした繊細かつエモーショナルな歌声と、シティポップを現代的に再構築したバンドアンサンブルで、都内ライブハウスを中心に全国各地で着実に支持を広げ、2025年7月2日(水)に全新曲のフルアルバム「GOKAN」リリース。

発売に先駆けて行われた自主企画 “PREMONITION”(Spotify O-nest公演)はチケットSOLD OUTを記録。

そして9月7日(日)には、リリース後の自主企画となるワンマンライブ“SYNESTHESIA”を代官山 SPACE ODDにて開催を予定している。

3.4週目

YOURNESS

福岡で結成された4ピースバンド。

感情の揺れが溢れ出し琴線に触れる声と表現力を併せ持つヴォーカルに、変拍子を織り交ぜる複雑なバンドアンサンブルと ドラマティックなアレンジで、詞世界を含め一つの物語りを織りなすような楽曲を展開。

重厚な音の渦の中でもしっかり歌を聴かせることのできるLIVEパフォーマンスは、エモーショナルで稀有な存在感を放っている。

◆金曜1.2週目

森田美勇人

アーティスト/モデル 1995年10月31日生まれ 。

アーティストとして音楽やダンスでの表現の傍ら、絵や写真などの表現活動、多数のファッションブランドからのビジュアルモデルとしての 起用など、活動の幅は多岐にわたる。

2021年11月に、自身の思想をカタチにするプロジェクト「FLATLAND」を設立し、本格的にソロでの活動を始動。

近年は「Ground Y」にて自身の撮り下ろし写真を使用したコレクションの発表や、NewBalanceの新店舗オープンを記念して描き下ろしたアート作品の製作など、クリエイティブに富んだ活躍をみせている

3-5週目

関取 花

1990年生まれ、神奈川県出身のシンガーソングライター。幼少期はドイツで過ごす。

小さな体から発するすべてを包み込むような歌声と平易な言葉ながら優しさだけではない歌詞は、デビュー15周年となる現在も唯一無二の存在感を放ち続けている。

2025年、所属していたレーベルと事務所を離れ、独立して活動していくことを発表。

同年5月7日(水)、自身のレーベルNOKOTTA RECORDSからNEW ALBUM『わるくない』をリリース。

ちなみに関取 花は本名だが、先祖はお相撲さんではないとのこと。

◇コーナー

#KTCHANのMUNYA MUNYA

MCにArtist/Rapperの#KTCHANをお迎えし、#KTCHANの夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。

#KTCHANワールド全開の新コーナー「#KTCHANのMUNYA MUNYA」、お楽しみに!

放送日:毎週水曜日深夜27時35分~27時55分頃

◇コーナー

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。

深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします!

放送日:毎週木曜日深夜27時35分~27時55分頃

