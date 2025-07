【SBI FXトレード×中央大学】FXにおける女性投資家の収益性に注目-中央大学・吉見准教授が国際カンファレンスで発表

SBI FXトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:北尾 吉孝)の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:藤田 行生、以下「当社」)と学校法人中央大学(所在地:東京都八王子市、学長:河合 久)は、昨年、両者間にて締結した「FX投資に関する研究契約」に基づき、外国為替証拠金取引(以下「FX」)における投資家の収益性に関する共同研究を進めています。

この度、同研究の成果として、FX投資は男性ユーザーが多い傾向にあるものの、「女性投資家の方が高い収益性を示す傾向がある」ことが明らかとなり、その結果について、中央大学経済学部の吉見太洋(ヨシミ タイヨウ)准教授が、2025年6月23日(現地時間)に米国・サンフランシスコで開催された学術カンファレンスである「Western Economic Association International (WEAI) 100th Annual Conference」にて発表を行いました。

■開催概要

■登壇者

- 学会名:Western Economic Association International (WEAI) 100th Annual Conference(公式サイトはこちら(https://www.weai.org/events/100th-annual-conference))- 発表日時:2025年6月23日(現地時間)- 会場:San Francisco Marriott Marquis(米国・サンフランシスコ)- 論題:A Study of FX Investor Profitability: Evidence from Account-Level Data(SBI FXトレード株式会社との共同研究)吉見太洋

早稲田大学政治経済学部卒業、一橋大学大学院商学研究科博士課程修了(商学博士)。南山大学経済学部専任講師・准教授を経て、2017年より中央大学経済学部准教授(現職)。専門分野は国際金融論。現在は、貿易建値通貨、為替レートパススルーといったトピックを中心に、国際経済にかかわる幅広い課題に取り組んでいる。

個人ウェブサイトはこちら(https://tyoshimi.net/jp-profile.php)

■研究の背景

1998年の外国為替及び外国貿易法(外為法)改正により、個人による外国為替証拠金(FX)取引が日本国内で解禁されて以降、個人向けFX取引市場は着実に拡大してきました。少額から取引が可能であることも後押しとなり、FXは個人の資産運用手段として広く定着しています。

FX取引は、最大25倍(国内)の高いレバレッジを活用することで大きな利益を狙える一方、知識や戦略が不足している場合には損失を被るリスクも高くなります。

本共同研究では、2021年から2023年にかけての口座レベルの日次取引データを用いて、FXトレーダーの取引パフォーマンスに影響を与える要因を検証しました。特に、男性トレーダーと女性トレーダーの収益性の違いとその背景に注目しています。

これまで株式市場においては、男性の自信過剰バイアスが強いことにより、男性トレーダーの収益性が女性トレーダーを下回る傾向があることが研究によって明らかにされてきました(*1)。しかしながら、株式市場の研究に比べてFX市場の研究は国際的にも限られており、本研究はその空白を埋める重要な取り組みとして位置づけられます。

*1 Barber and Odean (2001)やHibbert et al. (2018)などを参照。口座レベルのデータを用いたFX市場に関する研究としては、Ben-David et al. (2018)や、Hayley and Marsh (2016)など、日本に関する研究としては、Hayo and Iwatsubo (2022)やIwatsubo and Rieger (2024)などを参照。

■研究の成果

本研究では、FXトレーダーの収益性を「日ごとの損益がプラスとなる確率」と「日ごとの収益率」の2つの指標で分析しました。その結果、女性トレーダーは男性よりも高い収益性を示すことが明らかになりました(*2)。この傾向は、高所得層を除くすべての資産・所得階層で確認されています。

収益性の差には、以下の3点が影響していると考えられます。

- 注文戦略の違い:女性は収益性と相関の高い指値注文(安い時に買う・高い時に売る注文方法)の割合が高く、逆指値注文(安い時に売る・高い時に買う注文方法)の割合が低い傾向がありました。- 取引頻度と収益性:男性は女性と比べて取引日数が増えるほど収益性が低下しやすく、自信過剰バイアスの影響が大きいことが示唆されます(図1)。- 市場からの退出行動:収益性が高い投資家ほど市場に留まる傾向があり、特に女性でその傾向が強く見られました。

これらの要因が組み合わさることで、女性トレーダーの方が高い収益性を実現していると考えられます。

図1:両パネルとも横軸は累積取引日数。

パネルAの縦軸:累積取引日数が「日ごとの損益がプラスとなる確率」に与える影響。

パネルBの縦軸:累積取引日数が「日ごとの収益率」に与える影響。

経験が収益性に与える負の影響(自信過剰バイアス)は、男性の方が大きい傾向にある。

*2 この男女における収益性の際に関する結果は、Iwatsubo and Rieger (2024)と整合的なものです。

■今後の課題や展望

本研究では、取引戦略や行動バイアス、市場における自己選別といった要因がFXトレーダーの収益性に影響を与えていること、そしてそれらの要因に男女差があることを明らかにしました。これらの知見は、株式市場における先行研究とも整合的であり、株式市場で得られた教訓や制度設計がFX市場にも応用可能であることを示唆しています。

また、男女間の収益性や行動特性の違いに関する発見は、投資家教育や取引プラットフォームの設計において、性別特性を踏まえたアプローチが有効である可能性を示唆しています。

一方で、収益性の差の背景には、教育水準や金融知識、人生経験によって形成された価値観など、今回の分析では捉えきれない要因が存在する可能性もあり、今後はより詳細なデータの活用や実証実験による検証が求められます。

今後も多角的なアプローチを通じてFX市場に関する知見を深め、投資家や市場関係者、社会全体への情報発信に努めてまいります。

■参考文献

Barber, B. M., and Odean, T., 2001. Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116 (1), 261-292.

Ben-David, I., Birru, J., and Prokopenya, V., 2018. Uninformative feedback and risk taking: Evidence from retail forex trading. Review of Finance, 22 (6), 2009-2036.

Hayley, S., and Marsh, I. W., 2016. What do retail FX traders learn?. Journal of International Money and Finance, 64: 16-38.

Hayo, B., and Iwatsubo, K., 2022. Who is successful in foreign exchange margin trading? New survey evidence from Japan. Sustainability, 14, 11662.

Hibbert, A. M., Lawrence, E. R., and Prakash, A. J., 2018. The effect of prior investment outcomes on future investment decisions: Is there a gender difference? Review of Finance, 22(3), 1195-1212.

Iwatsubo, K., and Rieger, M. O., 2024. The key to succeed in FX margin trading: The role of investment strategy and behavioural biases. Available at SSRN.

