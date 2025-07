BAPE(R)を象徴する1ST CAMOの最新コレクションが登場

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ(R)以下、BAPE(R)︎)のブランドを象徴するオリジナルカモフラージュ「1ST CAMO」の最新コレクションが、2025年7月19日(土)より順次発売。今シーズンは、1990年代に登場したオレンジカラーが復刻。

2017年秋冬シーズンに復刻した際とは異なる新たな配色のパターンで、親しまれてきたクラシックなモチーフに当時の魅力と現代的な感性が融合したアイテムとなっています。

MENS

メンズアイテムは、定番のグラフィックTシャツや、ジャカード織りで表現した1ST CAMO柄のポロシャツ、そしてブランドを象徴するシャークフーディーなど、多彩なラインアップが登場。

デザイン性と機能性を両立したトラックスーツのセットアップは、BAPE(R)の進化するストリートスタイルを象徴するアイテム。モダンなシルエットと快適なフィッティングを追求しながら、1ST CAMOの存在感をジャージー素材で表現。動きやすさとファッション性を兼ね備えた仕上がりとなっています。

1ST CAMO MILO SHARK FZH TEECOLOR: WHITE×GREEN, WHITE×ORANGE, WHITE×YELLOW, BLACK×GREEN, BLACK×ORANGE, BLACK×YELLOW\10,780- (税込)1ST CAMO COLLEGE ATS TEECOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOW\10,780- (税込)1ST CAMO JACQUARD LOGORELAXED FIT POLO SHIRTCOLOR: GREEN\22,000- (税込)1ST CAMO COLLEGE TEECOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOW\15,400- (税込)1ST CAMO UPCYCLED LOGORELAXED FIT TEECOLOR: BLACK\26,400- (税込)1ST CAMO SHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOW\44,000- (税込)1ST CAMO UPCYCLED RELAXED FITFULL ZIP HOODIECOLOR: MULTI\51,700- (税込)1ST CAMO UPCYCLED RELAXED FITCREWNECK SWEATSHIRTCOLOR: MULTI\41,800- (税込)1ST CAMO RELAXED FIT TRACK JACKETCOLOR: GREEN, YELLOW\40,700- (税込)1ST CAMO HEAVY WASHED MULTIPOCKET CARGO LS SHIRTCOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOW\41,800- (税込)1ST CAMO LOOSE FIT TRACK PANTSCOLOR: GREEN, YELLOW\33,000- (税込)1ST CAMO ONE POINT RELAXED FIT SWEAT PANTSCOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOW\35,200- (税込)1ST CAMO COLLEGE MESH CAPCOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOW\12,980- (税込)1ST CAMO BAPE STA LOGO NYLON CAPCOLOR: GREEN, YELLOW\14,300- (税込)1ST CAMO SACOCHECOLOR: GREEN, YELLOW\15,400- (税込)1ST CAMO PHONE BAGCOLOR: GREEN, YELLOW\12,100- (税込)1ST CAMO CLEAR POUCHCOLOR: GREEN, YELLOW\6,600- (税込)LADIES'

レディースラインでは、1ST CAMO柄のMILO SHARKモチーフをフロントにラバープリントしたアイテムやカレッジデザインを含む多彩なグラフィックTシャツがラインアップ。さらに、セットアップでの着用も可能なトラックジャケットとトラックパンツも同時展開。パンツの右後ろ側にはA BATHING APE(R)ロゴをラバープリントであしらい、バックスタイルにもアクセントをプラス。機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムで、カラーは定番のグリーンとイエローの2色展開となっています。

ストリートスタイルにフェミニンなエッセンスを加えた、BAPE(R)ならではのレディースコレクションにぜひご注目ください。

KIDS

1ST CAMO MILO SHARK TEECOLOR: WHITE×GREEN, WHITE×ORANGE, WHITE×YELLOW, BLACK×GREEN, BLACK×ORANGE, BLACK×YELLOW\11,880- (税込)1ST CAMO BY BATHING APE TEECOLOR: WHITE×GREEN, WHITE×ORANGE, WHITE×YELLOW, BLACK×GREEN, BLACK×ORANGE, BLACK×YELLOW\10,780- (税込)1ST CAMO ONE POINT MINI TEECOLOR: GREEN, YELLOW\14,300- (税込)1ST CAMO PULLOVER HOODIECOLOR: GREEN, YELLOW\35,200- (税込)1ST CAMO TRACK JACKETCOLOR: GREEN, YELLOW\44,000- (税込)1ST CAMO TRACK PANTSCOLOR: GREEN, YELLOW\33,000- (税込)

キッズラインでは、シャークフーディーにMILOを組み合わせた人気デザインが登場します。フードの左半分にあしらわれたシャークの口から、MILOが顔をのぞかせる遊び心あふれるディテールが、キッズならではの可愛らしさと、BAPE(R)らしい大胆さを融合させています。

さらに、これからの季節に活躍する1ST CAMO柄のビーチショーツや、小さなお子さまに向けたベビーパンツなどもラインアップ。ファミリーでのリンクコーデや、夏のレジャーシーンにも最適なアイテムが揃っています。

1ST CAMO COLLEGE TEECOLOR: GREEN, ORANGE,YELLOW\10,780- (税込)1ST CAMO SHARK TEECOLOR: GREEN, ORANGE, YELLOWKIDS:\11,880- (税込)JUNIOR:\12,980- (税込)1ST CAMO MILO SHARK ZIP HOODIECOLOR: GREEN, ORANGE,YELLOWKIDS:\24,200- (税込)JUNIOR:\25,300- (税込)1ST CAMO COLLEGE BABY PANTSCOLOR: GREEN, YELLOWBABY:\13,200- (税込)

詳しくは下記ページをご覧ください。

https://jp.bape.com/blogs/news/1st-camo

Instagram : @bape_japan

Facebook : @BAPE.OFFICIAL

X : @BAPEOFFICIAL

LINE : @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.