【SLOBE IENA】イラストレーターAki Ishibashiとのコラボアイテムが登場！

株式会社ベイクルーズ

「今」を自由に生きる女性のためのリアルクローズを提案するSLOBE IENA（スローブイエナ）から、

人気イラストレーターAki Ishibashiとのスペシャルコラボアイテムとして、旅がもっと楽しくなるトラベルグッズが登場。

旅好きなAkiさんの視点から生まれた、使いやすさと可愛さを両立したアイテムが揃いました。

ベイクルーズ公式オンラインストアにて、7/18(金)より先行予約がスタート！

8/1(金)に店舗・オンラインストア共に発売いたします。

【JOURNEY with Aki Ishibashi×SLOBE IENA】

特集ページはこちら→ https://baycrews.jp/feature/detail/16101

【商品紹介】

■Aki Ishibashi パッキングポーチset（全2種）

価格：各7,700円(税込) カラー展開： ブルー・イエロー

■Aki Ishibashi ポーチLarge（全2種）

価格：各4,180円(税込) カラー展開： ホワイト・ブルー

■Aki Ishibashi トラベルバニティ

価格：各8,250円(税込)

■Aki Ishibashi ロールポーチ

価格：各8,250円(税込)

■Aki Ishibashi サングラスケース

価格：各4,950円(税込)

■Aki Ishibashi プチプチポーチ＆ステッカー

価格：各2,750円(税込) カラー展開： イエロー・ピンク

【発売日について】

7/18(金)12:00～ 先行予約受付開始。

8/1(金) 店舗・公式オンラインストア共に販売開始。

【取り扱い店舗】

公式オンラインストア「BAYCREW’S STORE」：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe

SLOBE IENAの全店舗 ：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999

詳しくは公式インスタグラムよりご確認ください。

【Aki Ishibashiさんについて】

プロフィール

日常に溢れる物事を独自の視点でユニークな世界観におきかえ、SNSを中心に人気を集める。

自身の個展だけでなく、デザインやワークショップ、アーティストやアパレルブランドとのコラボや、雑誌・広告のアートワークなど多岐にわたり活動の幅を広げている。

https://akiishibashi.com/

【SLOBE IENA OFFICIAL MEDIA】

OFFICIAL SITE：https://slobe.jp/

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe

SHOP：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/slobeiena/?hl=ja

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCILPzDzP-EGND11_Hr9eShw

■会社概要

株式会社ベイクルーズ

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐

取締役CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、および家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/