【SLOBE IENA】イラストレーターAki Ishibashiとのコラボアイテムが登場！
「今」を自由に生きる女性のためのリアルクローズを提案するSLOBE IENA（スローブイエナ）から、
人気イラストレーターAki Ishibashiとのスペシャルコラボアイテムとして、旅がもっと楽しくなるトラベルグッズが登場。
旅好きなAkiさんの視点から生まれた、使いやすさと可愛さを両立したアイテムが揃いました。
ベイクルーズ公式オンラインストアにて、7/18(金)より先行予約がスタート！
8/1(金)に店舗・オンラインストア共に発売いたします。
【JOURNEY with Aki Ishibashi×SLOBE IENA】
特集ページはこちら→ https://baycrews.jp/feature/detail/16101
【商品紹介】
■Aki Ishibashi パッキングポーチset（全2種）
価格：各7,700円(税込) カラー展開： ブルー・イエロー
■Aki Ishibashi ポーチLarge（全2種）
価格：各4,180円(税込) カラー展開： ホワイト・ブルー
■Aki Ishibashi トラベルバニティ
価格：各8,250円(税込)
■Aki Ishibashi ロールポーチ
価格：各8,250円(税込)
■Aki Ishibashi サングラスケース
価格：各4,950円(税込)
■Aki Ishibashi プチプチポーチ＆ステッカー
価格：各2,750円(税込) カラー展開： イエロー・ピンク
【発売日について】
7/18(金)12:00～ 先行予約受付開始。
8/1(金) 店舗・公式オンラインストア共に販売開始。
【取り扱い店舗】
公式オンラインストア「BAYCREW’S STORE」：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe
SLOBE IENAの全店舗 ：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999
詳しくは公式インスタグラムよりご確認ください。
【Aki Ishibashiさんについて】
プロフィール
日常に溢れる物事を独自の視点でユニークな世界観におきかえ、SNSを中心に人気を集める。
自身の個展だけでなく、デザインやワークショップ、アーティストやアパレルブランドとのコラボや、雑誌・広告のアートワークなど多岐にわたり活動の幅を広げている。
https://akiishibashi.com/
【SLOBE IENA OFFICIAL MEDIA】
OFFICIAL SITE：https://slobe.jp/
ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe
SHOP：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999
INSTAGRAM：https://www.instagram.com/slobeiena/?hl=ja
YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCILPzDzP-EGND11_Hr9eShw
■会社概要
株式会社ベイクルーズ
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、および家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/