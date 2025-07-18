【SLOBE IENA】イラストレーターAki Ishibashiとのコラボアイテムが登場！

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株式会社ベイクルーズ


「今」を自由に生きる女性のためのリアルクローズを提案するSLOBE IENA（スローブイエナ）から、


人気イラストレーターAki Ishibashiとのスペシャルコラボアイテムとして、旅がもっと楽しくなるトラベルグッズが登場。


旅好きなAkiさんの視点から生まれた、使いやすさと可愛さを両立したアイテムが揃いました。


ベイクルーズ公式オンラインストアにて、7/18(金)より先行予約がスタート！


8/1(金)に店舗・オンラインストア共に発売いたします。



【JOURNEY with Aki Ishibashi×SLOBE IENA】


特集ページはこちら→　https://baycrews.jp/feature/detail/16101　



【商品紹介】


■Aki Ishibashi パッキングポーチset（全2種）


価格：各7,700円(税込)　カラー展開： ブルー・イエロー







■Aki Ishibashi ポーチLarge（全2種）


価格：各4,180円(税込)　カラー展開： ホワイト・ブルー







■Aki Ishibashi トラベルバニティ


価格：各8,250円(税込)　







■Aki Ishibashi ロールポーチ


価格：各8,250円(税込)　





■Aki Ishibashi サングラスケース


価格：各4,950円(税込)







■Aki Ishibashi プチプチポーチ＆ステッカー


価格：各2,750円(税込)　カラー展開： イエロー・ピンク






【発売日について】


7/18(金)12:00～　先行予約受付開始。


8/1(金)　店舗・公式オンラインストア共に販売開始。



【取り扱い店舗】


公式オンラインストア「BAYCREW’S STORE」：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe　　


SLOBE IENAの全店舗 ：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999　


詳しくは公式インスタグラムよりご確認ください。




【Aki Ishibashiさんについて】







プロフィール


日常に溢れる物事を独自の視点でユニークな世界観におきかえ、SNSを中心に人気を集める。


自身の個展だけでなく、デザインやワークショップ、アーティストやアパレルブランドとのコラボや、雑誌・広告のアートワークなど多岐にわたり活動の幅を広げている。


https://akiishibashi.com/　



【SLOBE IENA OFFICIAL MEDIA】


OFFICIAL SITE：https://slobe.jp/　


ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe　


SHOP：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999　


INSTAGRAM：https://www.instagram.com/slobeiena/?hl=ja　


YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCILPzDzP-EGND11_Hr9eShw　




■会社概要


株式会社ベイクルーズ


設立 ：1977年7月22日



代表取締役会長 ：窪田 祐


取締役CEO ：杉村 茂


本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、および家具の販売


グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.


HP：http://www.baycrews.co.jp/