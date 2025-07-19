¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶¡¢³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¡£ÅÁÅý¤ÈÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Â©¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê¶õ´Ö¤Ø¡£
¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶
1853Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢³×¿·¤ÈÀºÅÙ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É TISSOT¡Ê¥Æ¥£¥½¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡Ö¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶¡×¤òÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú¤Ë³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯³×¿·À¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È»þ¡É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡£²Æ¤ÎÏÓ¸µ¤òºÌ¤ëËÉ¿å»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥·ー¥¹¥¿ー¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖPRX¡×¡¢¡Ö¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¤Î¼«Æ°´¬¤¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶¡¡¡ã³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¡ä
¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤¦¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥£¥½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡È³×¿·¤ÈÅÁÅý¤ÎÍ»¹ç¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¥Æ¥£¥½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯Æâ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¥ëー¥¸¥å¤ÎÀÖ¤È¹õ¤Ç¾ÝÄ§Åª¤ËºÌ¤é¤ì¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¼«Á³¤äÀºÌ©¤Ê»þ·×¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½¼¼Â¡£¥Æ¥£¥½¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤«¤éºÇ¿·ºî¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼Á´¶¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìËÜ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥½¤Î»þ·×¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÃÎ¼±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÂ£¤êÊª¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê°ìËÜ¤ò¤´Äó°Æ¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¸ò´¹¤äÆü¾ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥Æ¥£¥½¤Î»þ·×¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤È½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡Ö¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶¡×¤Ç¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È³×¿·¤ÎÀº¿À¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ～20»þ
¡¦ÅÅÏÃ¡§06-4708-8855(#)
¡¦½»½ê¡§¢©542-0085 Âçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú2-2-18
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ/Ä¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþ¡¡¿´ºØ¶¶±Ø
¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶ ³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥óµÇ°¡§¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Æ¥£¥½ ¥·ー¥¹¥¿ー 1000 ¥Ñ¥ïー¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ 80
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡Ö¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶¡×³ÈÄ¥°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÏÓ¸µ¤Ë±Ç¤¨¤ëËÉ¿å»þ·×¡Ö¥·ー¥¹¥¿ー¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖPRX¡×¡Ö¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥£¥½¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼«Æ°´¬¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¤ー¥¸ー¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖPRX¡×¡Ö¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¤Ï¼«Æ°´¬¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ï¹©¶ñÉÔÍ×¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»þ·×¤ÎÉ½¾ð¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Æ¥£¥½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Æ¥£¥½¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Æ¥£¥½ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¿´ºØ¶¶
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î18Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¡§¥·ー¥¹¥¿ー¡Ê¼«Æ°´¬¤¡¢¥¯¥©ー¥Ä¡Ë¡¢PRX¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë¡¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë
¢¨Â¾Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¡¢¡ã¥·ー¥¹¥¿ー¡ä¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥½¡ÎTISSOT¡Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TISSOT¤Ï¡¢1853Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÅÁÅý¤È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢Àº¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»þ·×¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¤Î»³Ì®¤Î¤Õ¤â¤È¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëTISSOT¤Î»þ·×¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹Ò³¤¤òÊª¸ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢PRX¡¢T-¥¿¥Ã¥Á¡¢¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥È¥¥¥ì¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ·×¤Ï¥¹¥¤¥¹À½¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TISSOT¤ÏNBA¡¢MotoGP(TM)¡¢¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¤¥¯¥ìー¥µー¥¨¥Í¥¢¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥Ëー¥Ë¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹Áª¼ê¥×¥ê¥â¥·¥å¡¦¥í¥°¥ê¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê ²ÏÂ¼Í¦µ± Áª¼ê¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¡¢Èà¤é¤ÎÆü¡¹¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤äÀ®¸ù¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TISSOT¤Ï¡¢»þ·×À½Â¤¤ä·×»þ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ®¸ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®¸ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Î¤¨¤ë»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£