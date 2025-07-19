²ÆµÙ¤ßÅþÍè¡ª¹±Îã¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¿Æ»Ò¥Æ¥Ë¥¹ ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡¡7/20(Æü)～8/3(Æü)

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¡¡ TEL¡§078-951-0061
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¡¡ https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/oharayama.pdf
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¡¡ TEL¡§078-583-4820
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¡¡ https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/seishin.pdf
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¡¡ TEL¡§078-991-2477
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