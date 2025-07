¶¦´¶¤ÇÎÞ¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø3¥³¥Þ°é»ù¥¹¥Èー¥êー ±Ñ¸ìÈÇ vol.2 µã¤­¾Ð¤¤°é»ùÆüµ­¡ÙÈ¯Çä³«»Ï¡ª

株式会社リリパット

『3-Panel Mom Moments Vol.2 - Laughing and Crying Through Parenthood』

シリーズの特徴は、3コマで描かれる育児の「あるある」な瞬間と、その裏にあるママの気持ちに寄り添うあたたかなエッセイ。本作では、イヤイヤ期の戦い、突然の涙、そして子どもからの「だいすき」に思わず涙するエピソードなど、12の育児シーンを収録。英語で描かれることで、海外のパパママにも届く“日本のやさしい育児”のメッセージ。また、バイリンガル育児に取り組む家庭にもおすすめの内容です。「今日も頑張るママ」に贈る、愛と癒しの一冊。シリーズは今後も続刊を予定しています。

Episode 7: Naptime Angelic Sleep

From the moment they woke up, it was

crying, fussing, and chaos.

Mom’s patience? Just about gone.

But then-they fall asleep.

And that face... so calm, so pure.

No worries, no fear. Just peaceful trust.

Just watching them sleep somehow melts all the frustration away.

They’re just sleeping-

but somehow, they’re forgiven.

That must be the magic of a little angel.

Final Thought

That peaceful face resets everything.

Maybe all that emotion just needed to burst-and now they’re fine.

【書籍情報】

書名:『3-Panel Mom Moments vol.2Laughing and Crying Through Parenthood』

著者: Yuki Hirakawa (ひらかわ ゆうき)

仕様:電子書籍(Kindle版)

発売日:2025年7月19日

価格:500円(税込)

発行:Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシング

URL: https://x.gd/yuki3panelvol2

※本書は著者による完全オリジナル作品であり、幼児教育の視点から、ママたちの毎日にそっと寄り添う内容となっています。