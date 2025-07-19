¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥Î¥Ù¥ë10¼þÇ¯ ÆÃÊÌ½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ´ë²è»ÏÆ°¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥Î¥Ù¥ë¡Û¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÁÏ´©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²Úºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·´ë²è¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´©¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¼¹É®ºî²È¿Ø¾Ò²ð¡Ê50²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
½ÕÆü¤ß¤«¤²[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/483_1_54589fd79c3ed13e6ee9f91d8c73355f.jpg?v=202507190126 ]
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤¢¤µ¤Ê¤ä
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÁÏ´©10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÀï¹ñÍ×ÁÇ¤È¥ìー¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ÛÀ¤³¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¼¹É®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ï¿®Ä¹¤È¸÷½¨¤È¤¤¤¦¡¢°ø±ï¤¢¤ëÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ï°ÛÀ¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤È°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â·ö²Þ¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ß¥«¥ë¤À¤±¤É¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¤¢¤ë¿®Ä¹¤ä¡¢¸÷½¨¤¬ÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
³ùÃÓÏÂÇÏ[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/483_2_d72cd48509ab406e166d6dad0f7bf16d.jpg?v=202507190126 ]
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤ê¤¤¤Á¤å
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¤µ¤ó10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÌõ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¤è°ÛÀ¤³¦¤Ë¡£Ëâ½Ñ¤È¤âÄ¶Ç½ÎÏ¤È¤â°ã¤¦¥¹¥¥ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÁÇºà¤ËÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÊÕ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤ß¤ó¤Êー¡¢Ç¯¾å¤Î½÷¿ÀÍÍ¤Ï¹¥¤¤«¤¤¡©
º´Åç ¶Ð[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/483_3_6de53958d553388a2a3460e74ac61b04.jpg?v=202507190126 ]
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§°ì¿§
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÁÏ´©10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤ÎµÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±Äº¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Âêºà¤Ï²¦Æ»¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï²¿½è¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é°ìÌ£°ã¤¦¥íー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ñÑñÌ[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/483_4_853640c6ab096e584eaa3367d8df8eaf.jpg?v=202507190126 ]
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¹È½ï
¡ãºî²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ーÍÍ¡¢10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êº×Åµ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬½ÐÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë
ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡£
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.comic-earthstar.jp/works/comicalize/
¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡§https://comic-earthstar.com/ ¡ÊËè½µÌÚÍË18»þ¹¹¿·¡¦Ëè·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡§https://www.es-novel.jp/ ¡ÊËè·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡§https://www.es-luna.jp/ ¡ÊËè·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥êー¥à¡§https://www.utadori.com/
Êä¹ÖÃË»Ò¡§https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic¡§https://toxicaholic.com
½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÖÌí¡ÊKAYA¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaya.bitfan.id/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.earthstar.co.jp/