¥¥ã¥ê¥¢ÌÂ»Ò¤Ë°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡ª ¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥ó¥¬²È ¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¤ÎºÇ¿·ºî¡Øº£¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤ò7/18(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
À¸À®AI»þÂå¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à³ô¼°²ñ¼ÒKIZASHI¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ûÌî Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼êÄ¢¤Ï¹â¶¶¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¹â¶¶½ñÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿åÈþÀ®¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥ó¥¬²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼ãÎÓ °É¼ù»á¡Ê¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡Øº£¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢TGC¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤·¤¢¤»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯8·î4Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·ºî¡Øº£¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤Ï
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¡È¥¥ã¥ê¥¢ÌÂ»Ò¡É¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¥ã¥ê¥¢¼ÂÍÑ½ñ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢29ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¤Þ¤Ä¤³¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¾Íè¤Ë¤âÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡Ò¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¡Ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¦Æ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢20Âå¸åÈ¾～30Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¡È¥¥ã¥ê¥¢¤Î½èÊýäµ¡É
¡¦¼ÂºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÃø¼Ô¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦Ê¸¾Ï¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¥Þ¥ó¥¬·Á¼°
¡¦¾Íè¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ»¡×¤òÁª¤Ù¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë°ìºý
¡¦¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤ß¤¬¤Á¤Ê¥Æー¥Þ¤â¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢»ä¤â¤½¤¦¤«¤â¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥Èー¥ó
¢£½ÐÈÇµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ËÜ½ñ¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢TGC¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¤è¤·¤¢¤¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÂ³¤±¤ë¤è¤·¤¢¤¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¸ø³«¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡È¥¥ã¥ê¥¢ÌÂ»Ò¡É¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¡Øº£¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù½ÐÈÇµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î4Æü(·î)19:00-20:30¡¡¢¨¼õÉÕ³«»Ï18:30
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ 404 Not Found¡ÊShibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 4F¡Ë
Äê°÷¡¡¡¡¡§ÀèÃå80Ì¾¡ÊÃåÀÊ50Ì¾/Î©¤Á¸«30Ì¾¡Ë¡¡
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨»öÁ°¿½¹þÀ©
»²²ÃÆÃÅµ¡§ÅöÆü¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ê¤¦¤Á¤ï¡¢¥·ー¥ë¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¿½¹þ :
https://peatix.com/event/4486752
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¼ãÎÓ °É¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¡Ë
Ì¡²è²È¡£¿·Â´¤Ç»äÎ©Âç³Ø¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆþ¿¦¡£Ä¶¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¿¦¾ì¤Ç5Ç¯´ÖÆ¯¤¯¤â¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃ¦¥µ¥é¤·¡¢¥Õ¥êー¤ÎÌ¡²è²È¤Ë¡£Á´¤¯¤ÎÌµÌ¾¡¢¥Ä¥Æ¤Ê¤·¤«¤é¡¢SNS¤ò±Ä¶È¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¶î»È¤·¡¢Å·ºÍÈþ¾¯½÷Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¡£
X¡§@wakanjyu321
¤è¤·¤¢¤
2000Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£A·¿¡£
15ºÐ¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ§Ã£¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤È¥ª¥·¥ã¥ì²á¤®¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ ¼Â¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Á¤È¶¦¤Ë¡Ö¤è¤·¥ß¥Á¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¼«Í³²á¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥º¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¯MEN'S NON-NO WEB¤Ë¤ÆÈþÍÆÏ¢ºÜ¡Ö#¤è¤·¤¢¤¥é¥Ü¡×¤ò³«»Ï¡£Åù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.tp-e.jp/talent/yoshiaki/
¢£ËÜ½ñ¤Î³µÍ×
¡¦½ñÌ¾¡¡¡¡¡§¡Øº£¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù
¡¦Ãø¼Ô¡¡¡¡¡§¼ãÎÓ °É¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¸¤åÀèÀ¸¡Ë
¡¦´ë²è¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒKIZASHI
¡¦È¯¹Ô¸µ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹â¶¶½ñÅ¹
¡¦Äê²Á¡¡¡¡¡§1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯7·î18Æü(¶â)
¡¦È½·¿¡¡¡¡¡§»ÍÏ»È½¡¿200¥Úー¥¸
¡¦ISBN¡¡¡¡¡§978¡¾4-471-21067-0
¡¦¹ØÆþÊýË¡¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä
¾ÜºÙ :
https://www.takahashishoten.co.jp/book/21067.html
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒKIZASHI ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
KIZASHI¤Ï¡¢¡Ö¹ñºö¤ò´ë¶È¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¹ñºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñºö¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºö¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ãû¤·¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒKIZASHI
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®9-1 Daiwa½ÂÃ«¿ÀÀô¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ûÌî Å¯Ìé
URL¡¡¡§https://kizashi-co.jp/