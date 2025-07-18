¡ÖFREEZE TECH¡Ê¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡ÈÉ¹·â¡É¡×¤Ï¡ãÂè11²ó ÌÔ½ëÂÐºöÅ¸¡ä¤Ë½ÐÅ¸¡ªº£Ç¯¤Ï¡È¥ê¥¢¥ëÂÎ´¶¥Õ¥£ー¥ë¥É¡É¤â¡£
¡¡¡È´î¤Ó¤ò´ë²è¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡É ¾¦ÉÊ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¥¿(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§4935)¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢´À¤ÈÉ÷¤Ç¶Ã¤¤ÎÎä´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë(¢¨1) ¡ØÉ¹·â¡Ù¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡¦¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¡ÚÂè11²ó ÌÔ½ëÂÐºöÅ¸¡Û¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥Èhttps://lidef.jp/freezetech/
¡¡ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢ÌÔ½ëÂÐºö´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÈÂÎ´¶·¿¡É¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯7·î¤Î³«ºÅ°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¤â¥á¥¤¥ó¥Öー¥¹°Ê³°¤Ë¡¢°áÎàÍÑÎä´¶¥ß¥¹¥ÈÆÃ²½·¿¥Öー¥¹¤Î£²¼ï¤Î¥Öー¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡È¥ê¥¢¥ëÂÎ´¶¥Õ¥£ー¥ë¥É¡É¤Ø¤â¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯¸½¾ì¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ë ¤Æ¤´ÂÎ´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÁÊµá¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÔ½ëÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»àË´ºÒ³²¤ÎÂ¿È¯¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÂÐºö¤Î°ìÁØ¶¯²½¤ò·èÄê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯6·î1Æü¤è¤ê»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ñÎÁ»²¾È¡¡https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/002215755.pdf
º£²ó¤ÎµÁÌ³²½¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¡ÖWBGT28ÅÙ°Ê¾å¤Þ¤¿¤Ïµ¤²¹31ÅÙ°Ê¾å¤Î´Ä¶²¼¤ÇÏ¢Â³1»þ´Ö°Ê¾å¤Þ¤¿¤Ï1Æü4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Â»Ü¡×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëºî¶È¡Û¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯Áí¹ç¥Öー¥¹¡¡7-K12
£².°áÎàÍÑÎä´¶¥ß¥¹¥ÈÆÃ²½·¿¥Öー¥¹¡¡7-T02
£³.¥ê¥¢¥ëÂÎ´¶¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢¡²ñ ´ü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
¢¡²ñ ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Åì7¥Ûー¥ëÅ¸¼¨Åï
https://www.bigsight.jp/visitor/access/
¢¡¼ç ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¡¡¡¡¡¡
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hs-osh.jma.or.jp/tokyo/visit/
¢¡¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§
£±.¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯Áí¹ç¥Öー¥¹¡¡7-K12¡¡
£².°áÎàÍÑÎä´¶¥ß¥¹¥ÈÆÃ²½·¿¥Öー¥¹¡¡7-T02
£³.¥ê¥¢¥ëÂÎ´¶¥Õ¥£ー¥ë¥É
¢¡½ÐÅ¸À½ÉÊ¡§
¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¢¡ÊÉ¹·â/É¹·â¦Á/Åù¡Ë/°áÎàÍÑÎä´¶¥ß¥¹¥È
¡Ú¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Û
´À¤ÈÉ÷¤Ç¶Ã¤¤ÎÎä´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë(¢¨1)¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯¡£À¸ÃÏ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡ã¡ÈÉ¹·â¡ÉÎä´¶¥×¥ê¥ó¥È¡ä¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬´À¤ä¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎµÛÇ®ÆÃÀ(¢¨2)¤Ë¤è¤êÀ¸ÃÏ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Îä´¶¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÎä´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥¯Áö¹Ô»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±êÅ·²¼¤Ç¤Î²°³°ºî¶È¤Ç¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯°áÎàÍÑÎä´¶¥ß¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ê¢¨3¡Ë ¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡Ê¢¨4¡Ë ½èÊý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¤Î°áÎàÍÑÎä´¶¥¹¥×¥ìー¤ÏÀ¤³¦½é¡ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¥¨¥¿¥Îー¥ë¤¬Í»²ò¤µ¤ì¤¿Îä´¶¥ß¥¹¥È¤È¤Î¡¢´øÈ¯À¤Î¼Â¸³Èæ³Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¥º¥Æ¥Ã¥¯°áÎàÍÑÎä´¶¥ß¥¹¥È¡×¤Î´øÈ¯»þ´Ö¤Ï 3.5 ÇÜ¡Ê¢¨5¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ú²Ì¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 Îä´¶¥×¥ê¥ó¥È¤¬¿åÊ¬¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡£ÎÃ´¶ÀÇ½É¾²Á»î¸³¡Ê¥æ¥Ë¥Á¥«¥¬ー¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£¼Â»ÈÍÑ´Ä¶¤Ç¤ÏÎä´¶¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥¨¥ê¥¹¥ê¥Èー¥ë¡¢¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤Ë¤è¤ë
¢¨3 ÁÈÀ®Êª¤ÎÆÃµö ¡ÚÆÃµöÈÖ¹æ¡ÛÆÃµöÂè7649496¹æ(P7649496)
¢¨4 ¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¤È¤Ï¥¨¥¿¥Îー¥ë¥Õ¥êー¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨5 Åö¼ÒÈæ³Ó¡¢Îä´¶¥¹¥×¥ìー´øÈ¯À»î¸³¡Ê¥æ¥Ë¥Á¥«¥¬ー¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d52173-167-06c5951913e79950273cd8a159e553b7.pdf
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¥¿¡¡PRÃ´Åö¡¡ÀÄÅç¡¡info@l-and.co.jp