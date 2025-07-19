¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡¡¤ªÏÃÉÕ¤¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡Øµ¤·Ú¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ª¡Ù³«ºÅ·èÄê
À¶À¥¤±¤ä¤¥Ûー¥ë¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¼çºÅ¡¢¡Øµ¤·Ú¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤¬À¶À¥¤±¤ä¤¥Ûー¥ë¡¡Âç¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô¸µÄ®1-6-6¡Ë¤Ë¤Æ°Ê²¼£³ÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ) 14:00 ¡ã´äºêÞÆà ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥µー¥È¡ä
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ) 14:00 ¡ã½»Ã«ÈþÈÁ ¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡ä
2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë) 14:00 ¡ãÇßÄÅÊË ¥½¥×¥é¥Î¥³¥ó¥µー¥È¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä :
http://confetti-web.com/@/keyakiclassic
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://kiyosekeyakihall.jp/
Ìó70Ê¬¤Î¤ªÏÃÉÕ¤¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤äµ¤·Ú¤Ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÊýÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡ª
7/26´äºêÞÆà¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡¢10/25½»Ã«ÈþÈÁ¡Ê¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¡Ë¡¢2026/2/23ÇßÄÅÊË¡Ê¥½¥×¥é¥Î¡Ë¤ÎÁ´3¸ø±é¡£¤ªÆÀ¤ÊÄÌ¤··ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Á´¸ø±é¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È»³ÅÄÉðÉ§¤Ë¤è¤ëÈ¼ÁÕ¤È¤ªÏÃ¤â¡ª
7/26 ´äºêÞÆà¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥µー¥È
¢ö¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¿¥Ð¥éー¥ÉÂè1ÈÖ
¢ö¥¬ー¥·¥å¥¦¥£¥ó¡¿¥é¥×¥½¥Ç¥£ー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ëー¡ÊÏ¢ÃÆ¡ËÂ¾
¡Ú´äºêÞÆà¡Û
Åìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò¿³ºº°÷Ëþ¾ì°ìÃ×¤Î¼óÀÊÂ´¶È¡£¿ô¡¹¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤ò½Å¤Í¡¢Âè16²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¾Þ¼õ¾Þ¡¢¿³ºº½ªÎ»¸å¡¢¿³ºº°÷¤Î¥Þ¥ë¥¿¡¦¥¢¥ë¥²¥ê¥Ã¥Á»á¤è¤ê¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤ë¡£Ê¿À®21Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£¿·¿Ê·Ý½Ñ²È³¤³°¸¦½¤À¸¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÃæÅì¤òÃæ¿´¤Ë³Æ¹ñ¤è¤ê¾·æÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£CHANEL Pygmalion Days¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£NHK-FM¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë ¥Î¥ô¥¡¡×½Ð±é¡£ Ê¿À®28¡¦29Ç¯ÅÙÃÏ°èÁÏÂ¤¡Ö¸ø¶¦¥Ûー¥ë²»³Ú³èÀ²½»ö¶È¡×ÅÐÏ¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë°¦ÃÎ¶Á¡¢Ì¾¸Å²°¥Õ¥£¥ë¡¢¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¡¢¶å½£¶Á¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¥ë¤È¶¦±é¡£ÆüËÜ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥³ー¥º¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åーCD¡ÖJ First¡×¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJ Second¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
10/25 ½»Ã«ÈþÈÁ¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¥³¥ó¥µー¥È
¢ö¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡¿¥Æ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ô
¢ö¥É¥Ó¥å¥Ã¥·ー¡¿ËÒ¿À¤Î¸á¸å¤Ø¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê
¢ö¥·¥å¥ë¥Û¥Õ¡¿¥Û¥Ã¥È¥½¥Ê¥¿¡¡Â¾
¡Ú½»Ã«ÈþÈÁ¡Û
°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¼óÀÊÂ´¶È¡£Âè9²ó¹ñºÝ¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ê¥¹¥í¥ô¥§¥Ë¥¢¡Ë¤Ë¤Æ½÷À½é¤ÎÍ¥¾¡¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥×¥í¥à¥Êー¥É¡×(¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É)¤ÇCD¥Ç¥Ó¥åー¡£Âè6²ó½©µÈÂæ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè1°Ì¡£Âè34²óÆüËÜ´ÉÂÇ³Ú´ï¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè2°ÌÂ¾¡¢Í¥¾¡Æþ¾ÞÂ¿¿ô¡£2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¤¥ª¥í¥¹¹ñºÝ´É³Ú´ï¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ù¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥óÉôÌç¤ÇÂè2°Ì¼õ¾Þ¡¦Áí¹ç¤Ç5°ÌÆþÁª¡£
¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¤¯¡¢½÷À¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥Ë¥¹¥È¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ë¥ß¥¨¡¦¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¥«¥ë¥Æ¥Ã¥ÈŽ¤¤Ñ¤ó¤À¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥á¥ó¥Ðー¡£
2026/2/23 ÇßÄÅÊË¥½¥×¥é¥Î¥³¥ó¥µー¥È
¢ö¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡¿Ìë¤Î½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ê²Î·à¡ÖËâÅ«¡×¤è¤ê¡Ë
¢ö¥è¥Ï¥ó¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹2À¤¡¿½Õ¤ÎÀ¼¡¡Â¾
¡ÚÇßÄÅÊË¡Û
»³·Á¸©½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¡£Åìµþ²»³ÚÂç³ØÀ¼³Ú±éÁÕ²È¥³ー¥¹¼óÀÊÂ´¶È¡£Â´¶È±éÁÕ²ñ¡¢Âè83²óÆÉÇä¿·¿Í±éÁÕ²ñ¤Ç¹¥±é¡£¥¦¥£ー¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥Êー²»³Ú±¡¤ò¿³ºº°÷Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÎÂ´¶È¡£¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÂç³Ø±¡¥ª¥Ú¥é²Ê½¤Î»¡£Âè3²ó¥¤¥Ö¥é¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥ïー¥ÉÀ¼³ÚÉôÌçÂè°ì°Ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥£ー¥ó¡¦¥·¥§ー¥ó¥Ö¥ë¥ó·à¾ì¡ØËâÅ«¡ÙÌë¤Î½÷²¦¡¢ÆüÀ¸·à¾ì¡ØËâÅ«¡Ù¥Ñ¥Ñ¥²ー¥Ê¡¢Åìµþ¥ª¥Ú¥é¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ø¥í¥á¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥ÈÌò¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤Î¥ª¥Ú¥é¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¼çºÅ¡¢²»³Ú·à¡Ø¥·¥ß¥°¥À¥ê»á¤Þ¤¿¤ÏÇþÊ´¤ÎÅÂ¡Ù¤Î¼ç±é¡£¤Þ¤¿¿·¹ñÎ©·à¾ì¼çºÅ¡Ø¥Û¥Õ¥Þ¥óÊª¸ì¡Ù¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥«¥ô¥¡ー¡¢¡ØËâÅ«¡ÙÌë¤Î½÷²¦¥«¥ô¥¡ー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥µー¥È¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¡£
2021Ç¯¥ª¥¯¥¿¥ô¥£¥¢¡¦¥ì¥³ー¥É¤è¤êCD¡ÖMarchen¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
ÃÏ°èÁÏÂ¤¤ª¤ó¤«¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¸ø±é³µÍ×
¡Øµ¤·Ú¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ª¡Ù
²ñ¾ì¡§À¶À¥¤±¤ä¤¥Ûー¥ë¡¡Âç¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô¸µÄ®1-6-6¡Ë
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ) 14:00 ¡ã´äºêÞÆà ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥µー¥È¡ä
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ) 14:00 ¡ã½»Ã«ÈþÈÁ ¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡ä
2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë) 14:00 ¡ãÇßÄÅÊË ¥½¥×¥é¥Î¥³¥ó¥µー¥È¡ä
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î45Ê¬Á°
¢¨Ìó70Ê¬¸ø±é¡¿µÙ·Æ¤Ê¤·
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÆü·ô¡§2,500±ß
ÄÌ¤··ô¡§6,500±ß
¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com