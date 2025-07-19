ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸ £±£°¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇËè·î£µ£°¥®¥¬°Ê¾å»ÈÍÑ ¤½¤Î·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡£
¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÃ¥¤ï¤ì¡¢
ËÜÍè¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëÌ±Êü³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¤âTver¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤ë»þÂå¤Ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥®¥¬¿ô¡×¡£
ÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥®¥¬¿ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢£±£°Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÊü²Ý¸åNEWS¡×¤Ç¤Ï¡¢
¡Êhttps://wakamono-research.co.jp/houkagonews/¡Ë
Á´¹ñ¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë
¡Ö·î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¬¿ô¤Ï²¿¥®¥¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎáÏÂ¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸ ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö15¥®¥¬°Ê¾å～20¥®¥¬Ì¤Ëþ¡×¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡Ö15¥®¥¬°Ê¾å～20¥®¥¬Ì¤Ëþ¡×¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡Ê16.5¡ó¡Ë¡£
¤³¤Î²óÅú¤ò¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç°ìÈÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤¬TikTok¤Ç¡¢
ÄÌ³ØÃæ¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë»îÄ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤âÌÜÎ©¤Á¡¢´ðËÜ¤ÏTikTok¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤è¤¯¸«¤ëÁØ¤¬
¡Ö15¥®¥¬°Ê¾å～20¥®¥¬Ì¤Ëþ¡×¤Ë¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢YOUTUBE¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢
Ä¹»þ´Ö¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÆÃÄ§Åª¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÂçÎÌ¤Î¥®¥¬¿ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»îÄ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢
£²£°¥®¥¬¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö£µ£°¥®¥¬°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿11.4¡ó¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö15¥®¥¬°Ê¾å～20¥®¥¬Ì¤Ëþ¡×¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤Ï°ã¤¤
YOUTUBE¡¢Netflix¤ò»îÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¹âÀ¸¤Î£±£°¿Í¤Ë£±¿Í¤ÏÄ¹»þ´ÖÆ°²è¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£´°Ì¤Î¡Ö3¥®¥¬°Ê¾å～5¥®¥¬Ì¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿10.8%¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦LINE¡¦²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢
TikTok¤È²óÅú¤¹¤ë¿Í¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¹âÀ¸ ¥®¥¬¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡ÖTikTok¡×¡ÖLINE¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡Û
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¯¿ôÇÉ¤â´Þ¤áº£²ó¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î²óÅú¤ÎÁ´¤Æ¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¡¢
¡È£±£°¥®¥¬¤Ç¤Ï¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¡É
¡È£²£°¥®¥¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤«£±¥ö·î¤Ï¤â¤Ä¤«¤â¡É
¡È£³£°¥®¥¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¡É
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·ÈÂÓ³Æ¼Ò¥Çー¥¿ーÍÆÎÌ¤Ç¡Ö£²£°GB¥×¥é¥ó¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥¥ã¥ê¥¢¤ä
¡Ö£³£°GB¥×¥é¥ó¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢
½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡Ö£³£°GB¥×¥é¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬TikTok¤ÈLINE¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¤³¤Î£³¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿»ÈÍÑÎÁ¤ò¡Ö»È¤¤ÊüÂê¡×¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð
¤³¤ì¤â½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Úº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¡¦Á´ËÆ¤â´Þ¤á¡¢¡ÖÊü²Ý¸åNEWS¡×¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://wakamono-research.co.jp/houkagonews/highschool-girls-smartphone-50gb/
¤Þ¤¿¡¢Êü²Ý¸åNEWS¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢
¡ÈÁ´¹ñ£¹³ä¤Î¹âÅù³Ø¹»¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É
¡ÈÁ´¹ñ£µËü¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É
¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢
´ûÂ¸¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¡¦ZÀ¤¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡È¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Ä´ºº¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¡¦ÇÞÂÎÍÍ¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼HP/¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://wakamono-research.co.jp/
Ä´ºº´ü´Ö 2025.5.13～2025.5.28
Ä´ººµ¡´Ø¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á
Ä´ººÂÐ¾Ý Á´¹ñ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸
Í¸ú²óÅú¿ô 176Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¡ÚËÜÄ´ºº·ë²Ì¡Ê²èÁü¡Ë¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜÄ´ºº¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
½ÐÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÊü²Ý¸åNEWS¡×
URL ¡Êhttps://wakamono-research.co.jp/houkagonews/¡Ë
¤ÎÊ»µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á
MAIL¡§contact@wakamono-research.co.jp
TEL¡§0120-993-703
――――――――――――――――――――――――――――――――――