¡Ú³§¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡¢»³¤ÈÅÐ»³Æ»¤Î¤³¤ì¤«¤é¡ÛÁ´¹ñÌó2,500Ì¾¤ÎÅÐ»³¼Ô¤ÎÀ¼¡¢Ê¹¤¤Þ¤·¤¿
¡ÖÍ·¤Ó¼ê¡áÁÏ¤ê¼ê¡×¤Î¹ñ»º¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥áー¥«ー ³ô¼°²ñ¼Òfinetrack¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¡¡¶â»³ÍÎÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Ø¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó2,500Ì¾¤ÎÊý¤«¤é²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢finetrack¸ø¼°note¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³§¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¢ÅÐ»³¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È～»³¤ÈÅÐ»³Æ»¤Î¤³¤ì¤«¤é～¡Ã³ô¼°²ñ¼Òfinetrack(https://note.com/finetrack/n/n4f7700d3d787)
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ÎÌÜÅª
»³¤äÅÐ»³Æ»¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
£±.finetrack¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤ë
£².ÅÐ»³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë
£³.¹¤¯ÅÐ»³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¸½¾õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î³µÍ×
¢£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÂÐ¾Ý¡§°ìÈÌÅÐ»³¼Ô
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î23Æü～2025Ç¯6·î12Æü
¢£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¼«¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à
¢£²óÅú¿ô¡§·×2,458Ì¾
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9³ä¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¡¢¡Ö»³¤Î´Ä¶¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Û
Q. ÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹Ó¤ì¤¿Æ»¡× ¡Ö´í¤Ê¤¤Æ»¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢»³¤Î´Ä¶¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Q. »³¹ÔÃæ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÅÐ»³Æ»¤Î¾õ¶·¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³¹ÔÃæ¤Ë¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤¬26¡ó¡¢¡Ö»þ¡¹¤¢¤ë¡×¤¬64¡ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ90¡ó¤È¡¢²óÅú¤·¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬»³¤äÅÐ»³Æ»¤Î¹Ó¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³¬ÃÊ¤ä¶¶¡¢Æ»¤·¤ë¤Ù¤Ê¤ÉÀßÈ÷¤ÎÇËÂ»¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç81¡ó¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÅÐ»³Æ»¤ÎÊøÍî¡¦ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¡×¡ÖÅÐ»³Æ»¾å¤ÎÅÚ¾í¤¬¤¨¤°¤ì¤ÆÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì70¡óÄ¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜ»ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤ä¡¢Êâ¹ÔÃæ¤ËÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¡©¡×¡Û
Q¡¥ÅÐ»³Æ»¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤ÞÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢¹ÓÇÑ²½¤ä°Ý»ýÀ°È÷¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÐ»³Æ»¤Î¹ÓÇÑ¤ä°Ý»ýÊÝÁ´¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Ï94¡ó¡£²óÅú¤·¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Î¤¦¤Á9³ä°Ê¾å¤¬¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¤â¤Á¡Ö²¿¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÀ°È÷³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤ä´óÉÕ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó2³ä¤È¾¯¿ô¤Ç¡¢7³ä¤Î¿Í¤¬¤Þ¤À¹ÔÆ°¤Ø¤Ï°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÂçÈ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÀ°È÷³èÆ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¶½Ì£¤¢¤ê¡£¼õ¤±»®¤Ë²ÝÂê¤â¡Û
Q¡¥ÅÐ»³Æ»¤ÎÀ°È÷ºî¶È¤Ø¡¢»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÐ»³Æ»¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Öºî¶È¤Î¿Í°÷¤ÎÉÔÂ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤ä¥Ä¥¢ー¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¡¢£±¤Ä¤À¤±¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Öºî¶È¿Í°÷¤ÎÉÔÂ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢À°È÷³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï14¡ó¤È¾¯¿ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ï36¡ó¤È¡¢ºÇÂ¿¤Î²óÅú¡£¡Ö»²²Ã¤ÎÍÌµ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¾ðÊó¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó6³ä¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐ»³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î»²²Ã¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÅÐ»³Æ»À°È÷ÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È(https://note.com/finetrack/n/n2dfadf71c54f)¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ»³¼Ô¤ØÀ°È÷³èÆ°¤Ë¡Ö¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤·¤¿ÃÄÂÎ¤ÏÌó44¡ó¡£
¿Í°÷¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»²²Ã¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê°ÂÁ´ÌÌ¤äµ»½ÑÌÌ¤òÅÁ¤¨¤ë¼õ¤±»®¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤Ç¤¤ëÃÄÂÎ¤Ï¤Þ¤À°ìÉô¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼õ¤±»®¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÍýÍ³¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ°È÷ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÐ»³Æ»¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î²óÅú¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡ÖÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤º¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÌó9³ä¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¡¢Æþ»³ÎÁ¤ä¶¨ÎÏ¶â¤ÎÆ³Æþ¤Ë»¿À®¡Û
Q¡¥»³¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÆþ»³ÎÁ¡×¤ä¡Ö¶¨ÎÏ¶â¡×¤ÎÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»¿À®¡¿¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»¿À®
¡¦ÅÐ»³Æ»¤ÎÀ°È÷¤ä°Ý»ý¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÅÐ»³¼Ô¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¡£
¡¦´Ñ¸÷ÃÏ²½¡¦ÅÐ»³¼Ô¤ÎÂ¿¤¤»³°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³»¿À®¤Ç¤¢¤ë
¡¦À°È÷ÈñÍÑ¤äµß½õÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¦³¤³°¤«¤é¤ÎÅÐ»³µÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¹ñ¸ìÂÐ±þ¤Î°ÆÆâÈÄÀßÃÖÅù¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ä°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹ñÆâ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡£
¡¦·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ä³ØÀ¸¤äÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤ÏÌÈ½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦
¢£È¿ÂÐ¡¿¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈ¿ÂÐ
¡¦»³¤Ï¼«Í³¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£¥È¥¤¥ì¤Î¤ª¶â¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾®²°¤ä¥Æ¥ó¥È¾ì¤Î¶â³Û¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊ§¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¦¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Ê¤é¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¡¦¾ÜºÙ¤Ê»ÈÅÓ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¢£¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡¿¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦½¸¤á¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤¬Àµ¤·¤¯±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤«¤é¡£
¡¦»³°è¤Ë¤è¤ë¡£Æþ»³¼Ô¤ÎÂ¿¤¤»³¤Ï¼«Á³´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÇÄ§¼ý¤¹¤ë¤Ù¤¡£
ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ö°Ý»ý¡¦ÊÝÁ´ÈñÍÑ¤ÎÉÔÂ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î»³¤Ç¼Â»Ü¡¦¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆþ»³ÎÁ¤ä¶¨ÎÏ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¡Ö»¿À®¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»¿À®¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ88¡ó¤È¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î²óÅú¼Ô¤¬»¿À®¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÐ»³Æ»¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢À°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î²óÅú¡£ÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÁøÆñµß½õ¤Ø¤ÎÂÐºöÈñÍÑ¤Ø½¼¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÐ»³¥Þ¥Êー¤ä¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÍÎÁ²½¤Ë¤è¤ë°ìÄê¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ£¿ô¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐ°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»³¤Î¡Ö¼«Í³¤µ¡×¤Ø¤ÎÀ©Ìó¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¹ÔÀ¯¤ÇÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²óÅú¤Ç¤âÉÑ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ïー¥É¤¬¡Ö»³¤Ë¤è¤ë¶èÊÌ¡×¡ÖÂÐ¾Ý¤Ë¤è¤ë¶èÊÌ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥á¥¸¥ãー¤Ê»³¤ÈÎ¤»³¤Ê¤É¤Î»³¤Ë¤è¤ë¶èÊÌ¡¢»Ò¶¡¡¦³ØÀ¸¤äÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Ê¤É¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ä»³¡¦ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¶èÊÌ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÎ§¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¤äÅÐ»³¼Ô¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÆ³ÆþÍÌµ¤äÎÁ¶âÀßÄê¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î²óÅú¤¬Â¿¿ô¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ÈÅÓ¤ÎÌÀ³Î²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»¿À®¡¦È¿ÂÐ¡¦¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¤¤º¤ì¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢»È¤¤Æ»¤òÇÄ°®¡¦Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐ»³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Û
Q¡¥ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´¼«Í³¤Ë¤ª½ñ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Î°ìÉô¤ò¡¢Ê¬ÎàÊÌ¤Ëµ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐ»³¥Þ¥Êー¡¦°Õ¼±
¡¦ÅÐ»³Æ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Î¡¢¥Þ¥Êー¤ä¥â¥é¥ë¡¢¤Þ¤¿´ðÁÃÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢»³¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³ÊÝ¸î¤ä»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¾ì¤ä¾ðÊó¤¬¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¦³°¹ñ¿ÍÅÐ»³¼Ô¤Ø¤Î·¼È¯¤¬É¬Í×¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦ÅÐ»³Æ»À°È÷¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÁøÆñ»þ¤Îµß½õÈñÍÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸Ä¿Í¤Ë¤«¤«¤ë¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢ÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ»³¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¹â»³¿¢Êª¤Î·²À¸ÃÏ¤ËÆ§¤ßÀ×¤¬¤¢¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡£¶á¤¯¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢1¿Í¤¬Æþ¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æþ¤ê¡¢Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ö¤Ç¡¢¿¢Êª¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤òÍý²ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐ»³Æ»¤Î°Ý»ý¡¦ÊÝÁ´¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¿Í¤¬Æþ¤ë»ö¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¤ê¥´¥ß¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÅÐ»³µÒ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤êÅÐ»³Æ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È»³¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë½»¤àÆ°ÊªÃ£¤Î´Ä¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë»³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏÊý¤Î»³¤ÏÆÃ¤ËÅÐ»³¼Ô¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÆ»¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÄê¤ÎÊÝÁ´¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ·¸¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡¦Å¬Àµ¤ÊÀ°È÷¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢²á¾ê¤ÊÀ°È÷¡¦´Ñ¸÷ÃÏ²½¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£
¢£»³¾®²°¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÝÂê
¡¦»³¾®²°¤Î¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä·Ð±Äº¤Æñ¤Ë¤è¤êÊÄº¿¤äÅÐ»³Æ»¤¬¹Ó¤ì¤ë¤Î¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¡£¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤Ù¤¡£
¡¦ÎÓÆ»¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë»³¤¬º£¸å¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÐ»³Æ»¤ä»³¤Î´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤°Õ¤Î¥Õ¥êーµÆþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1,386Ì¾(²óÅú¼Ô¤Î56¡ó)¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²óÅú¤Ï¡¢»³¤ä¼é¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢°Ý»ýÊÝÁ´¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÅÐ»³¥Þ¥Êー¡¢»³¾®²°¤ä¥È¥¤¥ì¤ä¥´¥ß¡¢Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¡¢²¹ÃÈ²½¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÏË¤ë¤â¤Î¡£
Â¿¤¯¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¡¢»³¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³¤äÅÐ»³Æ»¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
finetrack¤Ï¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤Î°ìÉôÈ´¿è¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢finetrack¸ø¼°note¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
finetrack¸ø¼°note¤Ø :
https://note.com/finetrack/n/n4f7700d3d787
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
³ô¼°²ñ¼Òfinetrack ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.finetrack.com/
Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯
https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/
ÅÐ»³Æ»¤ò¼é¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£finetrack¡ßYAMAPÊÌÃí¥É¥é¥¤¥ì¥¤¥äー
https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/drylayer_sp/
finetrack¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òfinetrack¤Ï¡¢¹ñÆâÂç¼êÁí¹ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥áー¥«ーÅù¤Ç´ë²è³«È¯30Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¡¢Ä¹Ç¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿Í»Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹ñÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ2004Ç¯1·î¤ËÁÏ¶È¡£
Ê¼¸Ë¸©¤Î·Ð±Ä³×¿··×²è¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÍ·¤Ó¼ê¡áÁÏ¤ê¼ê¡×¤Î¥·ー¥º¤È¥Ëー¥º¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÁÇºà³«È¯¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë¥â¥ÎÁÏ¤ê¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥êー¢¦
https://www.finetrack.com/brand/
¢¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥ê¥·ー¡ÖÍ·¤Ó¼ê¤¬ÁÏ¤ê¼ê¡×¢¦
https://www.finetrack.com/brand/policy/
¢¦SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¢¦
https://www.finetrack.com/brand/sdgs/