sumika¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢04 Limited Sazabys¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡ØOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025¡ÙÆÈÀêÊüÁ÷¡ª

本日7月19日(土)と明日20日(日)の2日間、大阪・万博記念公園ジャイガ特設会場で開催される『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025』の模様を、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムにて合計5時間で独占放送することが決定した。9月28日(日)<DAY1>19時~21時30分、<DAY2>21時30分~24時にお届けし、この模様はフジテレビNEXTsmart(インターネットチャンネル)でもサイマルストリーミング配信され、PC・スマホ・タブレットでの視聴も可能となる。

『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(通称:ジャイガ)』は2017年にスタートした関西を代表する夏の音楽フェスのひとつで、昨年は舞洲スポーツアイランドで開催され、全58組が出演、2日間で5万5000人を動員した。今年は「GIGANTIC MOVE」をテーマに会場を舞洲から万博記念公園に移動し、広大で豊かな自然の中、全60組以上のアーティストが真夏の2日間を盛り上げる。今の音楽シーンを彩る豪華アーティストのライブをお見逃しなく!

sumika緑黄色社会マカロニえんぴつ04 Limited Sazabys■イベント概要

開催日程:7月19日(土)、20日(日)

開催場所:大阪・万博記念公園ジャイガ特設会場

イベント公式URL: https://www.giga-osaka.com/(https://www.giga-osaka.com/)

■出演アーティスト ※放送アーティスト未定 ※五十音順

<DAY1:7月19日(土)開催>

秋山黄色 / indigo la End / .ENDRECHERI. / ガガガSP / 川崎鷹也 / Crossfaith ※出演キャンセル / coldrain / jo0ji / sumika / Chilli Beans. / トンボコープ / 日食なつこ / ねぐせ。 / NELKE / Bialystocks / ビッケブランカ / First Love is Never Returned / FUNKY MONKEY BΛBY'S / ベリーグッドマン / Penthouse / PompadollS / マルシィ / muque / yutori / 礼賛 / Laughing Hick / reGretGirl / 緑黄色社会 / レトロリロン / ROTTENGRAFFTY [GIGA OPENING ACT] ズーカラデル / 猫背のネイビーセゾン / HINONABE

<DAY2:7月20日(日)開催>

Aooo / imase ※出演キャンセル / Awich / Kroi / Conton Candy / サバシスター / GENERATIONS / Chevon / SIRUP/ SPYAIR / This is LAST / Tele / TOOBOE / TRACK15 / なきごと / NIKO NIKO TAN TAN /

PassCode / B&ZAI / Fear, and Loathing in Las Vegas /04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / フレデリック / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / Mega Shinnosuke / ヤバイTシャツ屋さん / Lavt / LANA / RIP SLYME / LET ME KNOW [GIGA OPENING ACT] SPRINGMAN / Bye-Bye-Handの方程式 / berry meet

