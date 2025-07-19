ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô¤ÎÌ±¶ñ¤òÊ¬ÎàÀ°Íý¤·¡¢³èÍÑË¡¤òÃµ¤ë¡ÖÌ±¶ñ¥é¥Ü¡×
NPOË¡¿Í¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿¤Ï¡Ê½©ÅÄ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Æ£¹À»Ö¡Ë¤Ï¡¢Ì±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤È¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸¦µæ½ê¡ÊÌ±¶ñ¥é¥Ü¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë～25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ôºß½»¤Î¼ý½¸²È¡¦ÌýÃ«ËþÉ×¤µ¤ó¡Ê91ºÐ¡Ë¤¬¼ý½¸¤·¤¿Ì±¶ñÅù¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤È¤â¤ËÊ¬ÎàÀ°Íý¤ÈµÏ¿¡¢³èÍÑ¤ò¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢½©ÅÄ»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¡Ê½©ÅÄ»ÔÀé½©ÌÀÆÁÄ®¡ËÂ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿ÀÐ¤«¤Ê¤¿
¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÌýÃ«¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤ë50ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÌ±¶ñ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢Ê¬ÎàÀ°Íý¤ä²ÁÃÍ¤Î¸¡¾Ú¡¢µÏ¿¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö1/1000ÌýÃ«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡ÖÌ±¶ñ¥é¥Ü¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢Éý¹¤¯»²²Ã¼Ô¤òÊç¤ê¡¢Ê¬ÎàÀ°Íý¤ÈµÏ¿¡¢³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙÀ°Íý¤·¤¿¤Î¤Ï1222ÅÀ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î409Ê¬¤Î1¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬ÎàÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³èÈÇ°õºþµ¡¤Î½¤Íý¤È³èÍÑ¤ä¡¢¥Í¥¬¤Î¸½Áü¡¢30Ç¯°Ê¾åÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°áÎà¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¸Å¤¤Ä´Íý´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Òºî¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ì±¶ñ¤Î³èÍÑ»öÎã¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¼çÂÎ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±¶ñ¤ò´Õ¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÎ±¤á¤º¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÍÑË¡¤ò¼Â¸³¤·¡¢Ì±¶ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¼·¡¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±¶ñ¤ÎÊ¬ÎàÀ°Íý³èÆ°
Ì¤À°Íý¡¦Ì¤Ê¬Îà¤ÎÌýÃ«¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁÒ¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ê¬Îà¡¦À°Íý¡¢µÏ¿¤È³èÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯7·î¡¢2025Ç¯1·î¤Ë2²ó¡Ê±ä¤Ù3½µ´Ö¡Ë¤ÎÊ¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢±ä¤Ù126¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ1000ÅÀ°Ê¾å¤ÎÌ±¶ñÅù¤ÎÊ¬ÎàÀ°Íý¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£³èÆ°´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£°ìÈÌ¸ø³«¡§2025Ç¯8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ～18»þ¡¡¡Ê8·î12Æü¡¢19Æü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§ ½©ÅÄ»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¡Ê½©ÅÄ»ÔÀé½©ÌÀÆÁÄ®3-16¡Ë
¸½ºß¡¢Ê¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸Ãæ¡£
Êç½¸ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.artscenter-akita.jp/archives/55657
»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢Ê¬ÎàÀ°Íýºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë
¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤òÌä¤¦¡×¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë
½©ÅÄ»ÔÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î³Æ½ê¤ÇÅ¸¼¨
Ê¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ±Ø¥Ó¥ëALSÃÏ²¼1²ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤¤¿ ¤Þ¤Á¤Î¤¨¤ ²Æ¡×¤ä¡¢µìÌÀÆÁ´Û¥Ó¥ë1³¬¤ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬ÎàÀ°Íý¤·¤¿Ì±¶ñ¤äÌýÃ«ËþÉ×¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¦²ñ´ü
¢£ ½©ÅÄ±Ø¥Ó¥ëALSÃÏ²¼1³¬¡Ê½©ÅÄ»ÔÃæÄÌ7-1-1¡Ë¡¡
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～18»þ ¡Ê²ÐÍË¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨¤Ä¤¯¤ë¡¦¤ß¤»¤ë¡¦¤¢¤½¤Ö¾ì¡Ö¤¢¤¤¿ ¤Þ¤Á¤Î¤¨¤ ²Æ(https://www.artscenter-akita.jp/archives/56095)¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÀÆÁ´Û¥Ó¥ë1³¬¡Ê½©ÅÄ»ÔÃæÄÌ2-1-51¡Ë¡¡
8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～17»þ ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Ê8·î10Æü～17Æü¤ÏÈó¸ø³«¡Ë
Ì±¶ñ¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸¦µæ½ê¡ÊÌ±¶ñ¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢Ì±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¸³¤ä´Ñ»¡¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢½©ÅÄ»Ôºß½»¤Î¼ý½¸²È¡¦ÌýÃ«ËþÉ×¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤ë50ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÌ±¶ñ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢Ê¬ÎàÀ°Íý¤ä²ÁÃÍ¤Î¸¡¾Ú¡¢µÏ¿¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö1/1000ÌýÃ«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÌ±¶ñ¤È¥¢ー¥È¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸¦µæ½ê¡ÊÌ±¶ñ¥é¥Ü¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Éý¹¤¯»²²Ã¼Ô¡¦¶¨ÎÏ¼Ô¤òÊç¤ê¡¢ÊÝÂ¸¡¦·Ñ¾µ¡¢³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾ÚÅª¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£ Î©¾å¤²¥á¥ó¥Ðー
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö1/1000ÌýÃ«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¥å¥ìー¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¥¢ー¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£¸å¡¢¸¦µæ´ë²è¤Î¸øÊç¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÉþÉô¹ÀÇ·¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¡¿Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ½Ú¶µ¼ø¡¿¹ñºÝ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀÄ¿¹¡ÊACAC¡Ë´ÛÄ¹¡Ë
Æ£¹À»Ö¡ÊÈþ½Ñ²È¡¿½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø ¶µ¼ø¡Ë
Ô¢À¯¥µ¥È¥·¡Ê¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¿Ì¾¸Å²°·Ý½ÑÂç³Ø ¹Ö»Õ¡Ë
¹â¶¶Âîµ×¿¿¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¸¦µæ¼Ô¡¿½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø ½õ¶µ¡Ë
NPOË¡¿Í¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤¢¤¤¿¡Ê»°ÉÙ¾Ï·Ã¡¢´äº¬Íµ»Ò¡Ë
¢£ ¼ç¤Ê³èÆ°
Ì±¶ñ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÉ½¸½¼Ô¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢Ê¬ÎàÀ°Íý¤ä²ÁÃÍ¤Î¸¡¾Ú¡¢µÏ¿¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¡¢ÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ðÁÃÅª¡¦¼Â¾ÚÅª¤Ê¡Ö¸¦µæ¡×¤È¡¢¸¦µæµªÍ×Åù¤ÎÈ¯¹Ô¡¢Å¸Í÷²ñ¤ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌýÃ«¤µ¤ó¤«¤é½¸¤á¤¿¥â¥Î¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ý½¸³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¦¡ÖÌýÃ«¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹²ñ¡×¤ò2025Ç¯5·î¤«¤éËè·î1²ó³«ºÅ¡£Ê¬ÎàÀ°Íý³èÆ°¤Î´ü´ÖÃæ¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:30～20:00¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌýÃ«¤µ¤ó¤Î61ºÐ¤«¤é91ºÐ¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸Ç¯É½¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÌýÃ«¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ý½¸³èÆ°Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.artscenter-akita.jp/archives/55236
ÌýÃ«¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹²ñ¤ÎÍÍ»Ò