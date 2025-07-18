¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈPreferred Networks¡¢¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ø¸·¡Ë¤Ï¡¢¿¼ÁØ³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÀ½ÉÊ¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§À¾Àî Å°¡¢°Ê²¼ PFN¡Ë¤È¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±Ä¶È¸þ¤±À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò³×¿·¤¹¤ë¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤ÎÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
DX¿ä¿Ê¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÇä¾åÁÏ½Ð¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ä¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÈ´ËÜÅª¤ÊÊÑ³×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¼ÂÁõ¤äÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»ý¤Ä¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ä¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¡¢PFN¤¬Í¤¹¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊAIÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¡¦Éý¹¤¤»º¶È¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¼ÂÀÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¿¿¤ÎÀ®²Ì¤Ë»ñ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜ¶¨¶È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È
ËÜ¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀïÎ¬ºöÄê¤«¤éºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤ÈÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¿BPR¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¡¦¥ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë
¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î»ö¶È²ÝÂê¤ä±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡£À¸À®AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÆÀß·×¤È¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ëÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£
£².³Æ¼Ò¤ËºÇÅ¬¤«¤ÄºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
PFN¤ÎAIµ»½ÑÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÈÆÍÑ¥Äー¥ë¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¹âÀÇ½¤ÊÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³.´ë¶ÈÆâ¼ÂÁõ¡õÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
³«È¯¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äKPI¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢²þÁ±³èÆ°¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¼Áö»Ù±ç¡£À¸À®AI¤¬ÁÈ¿¥¤ËÄêÃå¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ø¡¡¸·
ÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î
½êºßÃÏ¡§¡ÚÅìµþËÜ¼Ò¡ÛÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÆóÃúÌÜ7-1ÅìµþÆüËÜ¶¶¥¿¥ïー 29³¬
¡Ú»Ù¼Ò¡Û¥¿¥¤»Ù¼Ò¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§Áí¹ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
URL¡§https://www.libcon.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Àî Å°
ÀßÎ©¡§2014Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿¼ÁØ³Ø½¬µ»½Ñ¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢AI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¡¦¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://www.preferred.jp/ja/