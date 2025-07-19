Dotcon¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡Ö²Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó2025¡×¤ËÁª½Ð¡ª
²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡È50¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ËÁª½Ð
Æ©¿åÀÊÞÁõºà¡ÖDotcon¡Ê¥É¥Ã¥È¥³¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Î¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿50ÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯²Æ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤ÎGOOD DESIGN Marunouchi¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ë²èÅ¸¡Ø²Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó 2025¡Ù¤ËÁª½Ð¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤Ï
¡Ú2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Û¤È¡Ú8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
¤Î2´ü¹½À®¡ÊÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦²ñ´üÃæÌµµÙ¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://marunouchi.g-mark.org/exhibition.html
Dotcon¤È¤Ï¡© ÅÔ»Ô¤ò¡ÈÎÃ¤·¤¯¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¡ÉÊÑ¤¨¤ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î³×¿·ÁÇºà
Dotcon¤Ï¡¢±«¿å¤òÃÏÃæ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡ÖÆ©¿åÀ¡×¤È¹â¤¤¶¯ÅÙ¡¦·Ê´ÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÊÞÁõºà¡£
¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Î´ËÏÂ¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ë´§¿å¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤·¡¢
Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤±¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎÎ¾Ç¯¤Ç¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¹â¤¤¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¸ø¶¦¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=k3HtaSAup2w ]
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ÃDotcon¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÊë¤é¤·¤Î¼Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯
º£¸å¤Ï»Ü¹©¸«³Ø²ñ¤äÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë·úºà¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÆ³ÆþÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨Ì¾¡§²Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó 2025
²ñ¾ì¡§GOOD DESIGN Marunouchi¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡Ë
ÆüÄø¡§
Âè1´ü¡Ã2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16»þ¤Þ¤Ç
Âè2´ü¡Ã2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～20:00
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê²ñ´üÃæÌµµÙ¡Ë
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ