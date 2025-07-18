ÂÓ¹­³«ºÅÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°

¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÓ¹­³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢ÂÓ¹­³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª

2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÓ¹­³«ºÅ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à°Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¡úÂÓ¹­³«ºÅÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://tleague.jp/ticket/2025-26_obihiro/