¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÓ¹³«ºÅÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÓ¹³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÓ¹³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢´Ñ¸÷°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢ÂÓ¹³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÓ¹³«ºÅ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à°Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡úÂÓ¹³«ºÅÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://tleague.jp/ticket/2025-26_obihiro/