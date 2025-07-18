SWEET STEADY¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ëCD¡ØYAKIMOCHI / ¤°¤Ã¤¸¤ç¤Ö¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢Îø¿´¤È¥ä¥­¥â¥Á¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡ÖYAKIMOCHI¡×¤ÎMV¸ø³«

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04. Call me,Tell me
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11/4¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka
11/6¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya
11/17¡Ê·î¡ËÅìµþ Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
11/20¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo
11/24¡Ê·î¡ËµÜ¾ë SENDAI GIGS
11/29¡ÊÅÚ¡ËÂçºå Zepp Namba
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
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¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
URL¡§https://w.pia.jp/t/sweetsteady-autumn2025/
¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¡§https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/tour2025_autumn
¡ãSWEET STEADY Profile¡ä
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