¡ÒBEA BONGIASCA¡ÓPOP UP STORE ¤ò¥é¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥È¥¥¥â¥íー ¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¢ー¥È¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¡£

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necklace \148,500
ring \137,500(left)¡¡\106,700(right)
ear cuff \34,100(left/right)¡¡\19,800(center)¡¡¡¡¡¡¡¡
ring \124,300
- SHOP
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¢©542-0085 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-8-3 ¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³ËÌ´Û 3F
TEL 06-6252-9797
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