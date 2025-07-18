9mm Parabellum Bullet¡¢7·î25Æü(¶â)19»þ30Ê¬¤«¤éYouTube Live¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÎÉ´Ç¯¡×vol.40¤òÇÛ¿®¡ª
9mm Parabellum Bullet¤¬7·î25Æü(¶â)¤Î19»þ30Ê¬¤«¤éYouTube Live¤Ë¤Æ¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÎÉ´Ç¯¡×vol.40¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£À¸ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡¢¿û¸¶ÂîÏº¡¢ÃæÂ¼ÏÂÉ§¤Î2Ì¾¤¬½Ð±é¡£7·î25Æü(¶â)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖÍÙ¤ëÀ±¶ý¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò²ò¶Ø¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª
·ëÀ®21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿9mm Parabellum Bullet¤Ï¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë´ë²è¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢7·î23Æü(¿å)¤ËLIQUIDROOM¤È¥À¥Ö¥ë¥Íー¥à¤Ç¤Î¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡È9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live¡Ö21Years,21Bullets¡×¡É¤ò·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£9·î9Æü(²Ð)¡Ø9£í£í¤ÎÆü¡Ù¤Ë¤Ï¡¢9mm Parabellum Bullet presents Live¡Ö£Ï¡×2025¡¢¤ò³«ºÅ¡£º£¤Þ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¼ýÏ¿¶Ê½ç¤¬´ñ¿ô¶Ê(Odd=´ñ¿ô)¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Î¤ß¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡È£Ìive¡Ö£Ï¡×¡É¤ò¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤Î2014Ç¯¤ËÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î25Æü(ÅÚ) & 26Æü(Æü)¤Ï¡¢¡È 9mm Parabellum Bullet¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥Ö2025¡Ö¿·½ÉFACE¡¢»à³Ñ¤Ê¤·¡£¡×¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¿·½ÉFACE¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¹¹¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÎÉ´Ç¯～Never Ending Tour 2025～¡×¤ò11/15(ÅÚ) ºë¶Ì HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢7¸ø±é¤ò¼Â»Ü9mm¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë9mm¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤È¤·¡¢2020Ç¯¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2019Ç¯Ëö¤«¤é¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ä¥¢ー¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÇÇ°¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ª¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª
¡ã9mm Parabellum Bullet YouTube Live¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÎÉ´Ç¯¡×vol.40¡ä
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯7·î25Æü(¶â)19»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È
½Ð±é¡§¿û¸¶ÂîÏº¡¢ÃæÂ¼ÏÂÉ§
ÇÛ¿®URL¡§ https://youtube.com/live/SGtEN6uP_74?feature=share
Release
Digital Single
ÍÙ¤ëÀ±¶ý
7/25(¶â)¼çÍ×¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡úPre-add/Pre-save¼Â»ÜÃæ¡§ https://9mm.lnk.to/odoruhoshikuzu
9mm Parabellum Bullet presents¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÎÉ´Ç¯～Never Ending Tour 2025～¡×
11/15(ÅÚ) [ºë¶Ì] HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
11/16(Æü) [ºë¶Ì] HEAVEN¡ÇS ROCK·§Ã« VJ-1
11/24(·î¡¦½Ë) [¿·³ã] ¿·³ãNEXS
11/29(ÅÚ) [¿ÀÆàÀî] ²£ÉÍBAY HALL
12/7(Æü) [»³Íü] ¹ÃÉÜCONVICTION
12/13(ÅÚ) [ÀÐÀî] ¶âÂôEIGHT HALL
12/14(Æü) [Ä¹Ìî] Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
¡Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP3¼¡Àè¹Ô¡Ó¢¨11/15(ÅÚ)¸ø±é¤ò½ü¤¯6¸ø±éÂÐ¾Ý
¼õÉÕ´ü´Ö¡§7/23(¿å)12:00～8/3(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§ https://eplus.jp/9mm-net2025/
LIVE
9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live ¡Ø21Years, 21Bullets¡Ù
7/23(¿å) ·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡\7,300¡ÊCDÉÕ)
¡úTICKET SOLD OUT¡ª
9mm Parabellum Bullet presents Live¡Ö£Ï¡×2025
9/9(²Ð)¡¡[Åìµþ] Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
9mm Parabellum Bullet ¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥Ö2025 ¡Ø¿·½ÉFACE¡¢»à³Ñ¤Ê¤·¡£¡Ù
10·î25Æü(ÅÚ),26Æü(Æü) ¿·½ÉFACE
¡¦10·î25Æü(ÅÚ) ¢¨9mm MOBILE²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¡ª
OPEN 16:15 / START 17:00
¡¦10·î26Æü(Æü)
OPEN 15:15 / START 16:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡\6,500
¡úTICKET SOLD OUT¡ª
EVENT LIVE
8/9(ÅÚ)
[Âçºå] ¤Ê¤ó¤ÐHatch
¡ÖHIGH!HIGH!HIGH! 2025¡×
¢¨9mm Parabellum Bullet [Expand Session]¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó
¹¾¸ýÍºÌé(BLUE ENCOUNT)
àªÀîÍµÌé(folca)
Åì½Ð¿¿½ï(BIGMAMA)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://funky802.com/high/
8/15(¶â)
[ËÌ³¤Æ»] ÀÐ¼íÏÑ¿·¹ÁÃ®Àî¤ÕÆ¬²£Ìî³°ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://rsr.wess.co.jp/
8/22(¶â)
[Åìµþ] ÀÖ±©ReNY alpha
ÀÖ±©ReNY alpha 6th anniversary EXTRA SPECIAL 2MAN SHOW
9mm Parabellum Bullet ¡ß ¥¢ー¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É
8/30(ÅÚ)
[Ê¡°æ] Ï»Ï¤»Õ¹â¸¶
Ï»Ï¤»Õ Starry Music Festival 2025
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://starrymusic.camp/
9/6(ÅÚ)
[»³·Á] ¥°¥êー¥ó¥Ð¥ìー¿À¼¼ ÆÃÀß²ñ¾ì
¿À¼¼²»³Úº×2025
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/kamuonfes
9/13(ÅÚ)
[·²ÇÏ¡Ï ¿å¾å¹â¸¶¥ê¥¾ー¥È200
New Acoustic Camp 2025
¢¨9mm Parabellum Bullet [Expand Session]¡É¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.newacousticcamp.com/
10/18(ÅÚ)
[Åìµþ] ½ÂÃ«CLUB QUATTRO
LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARYÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖºÆ°©Î¹¹Ô¡×
11/1(ÅÚ)
[Ê¼¸Ë] GLION ARENA KOBE
¥¢¥ë¥«¥é¼çºÅ¡Ö¥Í¥³¥Õ¥§¥¹2025¡×
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://nekofes.net/
11/9(Æü)
[ÀéÍÕ] ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
LUNATIC FEST.2025
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lunaticfest2025.com/
9mm Parabellum Bullet¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§ https://9mm.jp/