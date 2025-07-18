¡ÖABEMA¡×¡¢¡ØWIND BREAKER¡Ù¤è¤ê¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¤¬¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÉÁ¤²¼¤í¤·¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈ¯Çä¤ò·èÄê¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¡ÖCyber Goods Store¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤«¤é8·î18Æü(·î)¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØWIND BREAKER ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤ò³«Àß¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥ä¥ó¥ーÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ä¶ÉÔÎÉ¹»¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤É÷Îë¹â¹»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÉÔÎÉ¹â¹»À¸¡¦ºùÍÚ¤¬¡¢¸½ºß¤Ï³¹¤ò¼é¤ë½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ËÉÉ÷Îë¡Ê¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¡Ë ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¼ó°Ì¾ïÏ¢¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÏÂ¨½ÅÈÇ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯4·î¤Ë½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤ÏSeason 2¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡ØWIND BREAKER ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¤ÎºùÍÚ¡¢ÜÀ°æ½©É§¡¢¿ù²¼µþÂÀÏº¡¢ÁÉÛÄÈ»Èô¡¢³áÏ¡¡¢ÇßµÜ°ì¡¢ÄØÌîÍ¤¤é7Ì¾¤¬¡¢¡ØWIND BREAKER Season 2¡Ù¡ÖÏ»Êý°ìºÂÊÔ¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢´¿³Ú³¹¡Ö¥±¥¤¥»¥¤³¹¡×¤ÎÌë¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹ー¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤Û¤«¡¢Á´8¾¦ÉÊ¤ò7·î18Æü(¶â)¤è¤ê¼õÃíÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØWIND BREAKER ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü(¶â)0:00～8·î18Æü(·î)23:59
³«ºÅ¥µ¥¤¥È¡§Cyber Goods Store
https://cyber-goods-store.jp/shop/product_categories/WINDBREAKER
¡Ô¥°¥Ã¥º¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Õ
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë1,650±ß
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë770±ß
¡¦¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë550±ß¡¡
¡¦¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë660±ß
¡¦¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë440±ß
¡¦¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë660±ß
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë990±ß
¡¦¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë385±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ
¢§¡ØWIND BREAKER Season 2¡Ù¤ÏABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
(C)¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿WIND BREAKER Project
URL¡§https://abema.tv/video/title/26-219?s=26-219_s2&eg=26-219_eg0(https://abema.tv/video/title/26-219?s=26-219_s2&eg=26-219_eg0)
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û960±ß¤ÎABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡ÖÆ°²è¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¡Ö¸«Æ¨¤·¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖABEMA¡×¤ÎÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2024Ç¯1·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù