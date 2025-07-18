2025Ç¯9·î7Æü(Æü)¡ØUPBEAT MUSIC vol.4 ¡ß DigOut¡ÙW¼çºÅ¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·°æ³«¡¢°Ê²¼GIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»³ÚÁí¹çweb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDigOut¡×¤È¡ÖUPBEAT MUSIC¡×¤¬2025Ç¯9·î7Æü(Æü)¡¢W¼çºÅ¤Ë¤Æ½ÂÃ«eggman¤Ç¡ØUPBEAT MUSIC vol.4 ¡ß DigOut¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö²»³Ú¤È¿Í¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È2024Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¶¨»¿³«ºÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î7Æü(Æü)¤ÏDigOut¤È¤ÎW¼çºÅ¤È¤·¤Æ³«ºÅ4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Âè4²óÌÜ¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢DigOut¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸ÏÈ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡Öanewhite¡×¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¥¢ー¥È¡×¤ò´Þ¤á¡ÖUtakata¡×¡Ö¥Ï¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡×¡Öasayake no ato ¡×Åù¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁíÀª8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö²»³Ú¤ò¡È¥Ç¥£¥°¤ë¡É¡×DigOut¤È¡Ö²»³Ú¤È¿Í¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×UPBEAT MUSIC¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://digout.jp/
³«ºÅ³µÍ×
◽️¡ØUPBEAT MUSIC vol.4 ¡ß DigOut¡Ù
◽️ ÆüÉÕ¡§2025Ç¯9·î7Æü(Æü)
◽️ »þ´Ö¡§OPEN12:30 START 13:00¡¡
◽️ ¾ì½ê¡§½ÂÃ«eggman (ÅìµþÅÔ)
◽️ ½Ð±é¼Ô¡§Utakata , ¥Ï¥¤¥É¥¢¥¦¥È , Hello Sleepwalkers , ¥Ñ¥¥ë¥« , anewhite , asayake no ato , ¥·¥Ê¥ê¥ª¥¢ー¥È , Heavenstamp
🎫 ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§https://t.livepocket.jp/e/v-uq2
(ÈÎÇä¸µ¡§UP BEAT MUSICÀ©ºî»öÌ³¶É)
ADV\4,200±ß(+1D)/DOOR\4,600±ß(+1D)
GIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
▪️²»³Ú¶È³¦¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¡ª
¡ÖGood Influence On À¤¤ÎÃæ¤Ë±Æ¶Á¤òON¤·¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»õ¼Ö¤È¤Ê¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢IT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ(DX)¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú»º¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Ï6¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡Ç½¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»³Ú»Ô¾ì³ÈÂç¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Î¶¯²½¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é³èÆ°»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
²»³ÚÁí¹çweb¥á¥Ç¥£¥¢DigOut¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
▪️²»³ÚÁí¹çweb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDigOut¡×
2024Ç¯2·î¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÉô¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖDigOut¡×
²»³Ú¤òÃµ¤¹¡Ö¥Ç¥£¥°¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÍÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡ÖÈ¯·¡¡×¤·È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£web¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤ä¶¨»¿¡¢SNS¤òÍí¤á¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ê ±ÑÊ¸Ì¾ : GIO Technologies Inc. ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·°æ³«
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-30¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥é¥óÀ¾¿·½É7F
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯2·î13Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§WEB¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢²»³Ú¶È³¦¸þ¤±¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ
²ñ¼ÒURL¡§https://www.gio-tech.jp/