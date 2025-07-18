Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー sophisticated silence ¤¬¡¢ºÇ¿·¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMidsummer Glow¡×¤ò7/18(¶â)¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
¡ÖMidsummer Glow¡×¥¢ー¥È¥ïー¥¯
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー sophisticated silence ¤¬¡¢ºÇ¿·¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMidsummer Glow¡×¤ò7/18(¶â)¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡È¿¿²Æ¤Î¤Ò¤«¤ê¡É¡£
Í¥¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ë¥Ô¥¢¥Î¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯ÍÉ¤é¤°¥Ó¥Ëー¥ë¥Î¥¤¥º¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥íー¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿²»Áü¤¬¿¿²Æ¤Î¸ÉÆÈ¤ä¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¾Çò¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ò»ý¤ÄËÜºî¡ÖMidsummer Glow¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿¿²Æ¤Î²»¤ÎÈò½ëÃÏ¤È¤Ê¤ë1¶Ê¤À¡£
(³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡§https://lnk.to/SS_MG )
sophisticated silence¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Öchill lofi study beats¡×¡ÖRoad Trip to Tokyo¡×¡ÖMellow Beats¡×¤Ê¤ÉSpotify¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÂ¿¿ôÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¡£ËÜºî¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¿È¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó¡ü
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025/7/18
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§sophisticated silence
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Midsummer Glow
¥ìー¥Ù¥ë¡§Idiot Pop Records
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/SS_MG
¡üsophisticated silence ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ü
Åìµþºß½»¥íー¥Õ¥¡¥¤¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー¡Ésophisticated silence¡É
¡ÉÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¡É¤ÈÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥¹¥Êー¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È/¥À¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ý/¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¥íー¥Õ¥¡¥¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡£
¥ß¥¥·¥ó¥°¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ã³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯Àè¡ä
https://linktr.ee/sophisticatedsilence