UK¥í¥Ã¥¯¡õ¥½¥¦¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢P¡¦P¡¦¥¢ー¥Î¥ë¥É º£½©ÆüËÜ¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡ª

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¡ÚIMMEDIATE RECORDS 60¼þÇ¯µÇ°¡Û Soul Survivor Tour 2025 In Japan
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photo by Gered Mankowitz/Iconic Images
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CHARLY RECORDS JAPAN(https://www.charlyrecords.jp/)
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