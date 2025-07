2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÌÜÁ°¡ª¡ÈÀ¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡ÉÂçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) が運営する、【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】※略称【WE LABO(ウィー ラボ)】では、趣味嗜好に特化したいわゆる“界隈”に着目し、Z世代が生み出す各界隈のSNSコミュニティを運営しながら興味関心や消費動向を調査し、企画やサービス及び商品開発などを行っています。

今回、参議院選挙を目前にWE LABOが運営するSNSコミュニティのフォロワー及び、全国約180店舗のWEGOスタッフに向けて、「政治に関する意識」大規模アンケート調査を行いました。

■調査概要

【調査の方法】インターネットを利用したアンケート

【実施時期】2025.7.10~2025.7.15

【調査の対象】全国、10~40代の学生・社会人

【回答者数】1,186人(10~20代:1,113人、30代以上:73人/有権者数:729人、非有権者数:457人)

【職業内訳】

※本記事では、「若者」は中学生~20代までの回答者を指します。

※文中に記載されている割合(%)は、小数点以下を切り捨てて表記しています。

■アンケート項目- 今回の参議院選挙、知っていましたか?- 今回の参議院選挙に行く予定はありますか?→「行きたいけど迷っている、どうすればいいかわからない」を選択した方、理由を教えてください。- 「投票に行く/行くいかない」を決めるとき、一番影響が大きいのは?- 政治って聞くと、どんなイメージを持ちますか?- 「選挙」について、わからない・不安に思うことはありますか?- 普段、政治の話題をどのくらい話しますか?(家族や友人、SNSなど)- 政治に関心を持ったきっかけはありますか?- 政治について“興味を持ちやすくなる”と思うコンテンツや媒体は?- 【自由回答】政治に対して「今、思うこと」を教えてください

「政治って興味ある?」とタイトルで配信された大規模アンケート調査では、政治や選挙という少しハードルの高いテーマであるにも関わらず、実施からわずか3日ほどで全国1000人以上もの若者からの回答が集まり、声を寄せられたことから、「関心はある」という事実が浮き彫りとなりました。

2025年夏の参議院選挙を前に、若者たちの政治へのまなざしはどこに向いているのか。

若い世代の多くは選挙の存在そのものは知っていても、その中身や流れについては十分に理解できていないのが実情であり、「選挙には行きたいが、情報の不足や制度理解への不安が行動をためらわせている」そんな若者の姿が浮かび上がってきます。

【参議院選挙の認知度】

【選挙に行く予定】

【投票に迷う理由】

【選挙に関する不安・不明点】

“関心はあるのに動けない”“情報はあるのに届かない”

本調査から、(中学生~社会人1,186名)から、政治だけに限らず、若者に向けたあらゆる情報発信に共通する課題を感じていただける事と思います。

本調査の結果、詳しい解説については、

WEGO note(https://note.com/welabo_official/n/n99a6b4492795)にて、公開しております。

ぜひご一読いただき、若者との“伝わる接点づくり”にお役立て下さい。

WE LABOでは、若年層のリアルな声のスピーディな収集・分析により、若者の関心・不安・行動原理を高密度に可視化することが可能です。若者に向けてのリアルタイムな意識調査や共感的なストーリーデザインを通じて、様々なソリューションを提供しています。

WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所

ウィゴーが掲げる『YOUR FAN(お客さま一人ひとりのファンであること)』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関。

現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は57万人を超え、全国約180店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。

当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。



□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営



株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



