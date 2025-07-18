Key25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖKey25th Memorial ¤¯¤¸¡×¤ò7·î24Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¡ª10Ï¢¥»¥Ã¥È¤ÇÆÃÅµºý»Ò¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä(ËÜ¼Ò:ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò:Å·±À¸¼¼ù)¤Ï¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖVA STORE¡Êhttps://va-store.jp/¡Ë¡×¤Ë¤ÆKey25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖKey25th Memorial ¤¯¤¸¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¢£Key25th Memorial ¤¯¤¸¡¿Key25th Memorial ¤¯¤¸¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµºý»ÒÉÕ¤¡Û
Key25¼þÇ¯µÇ°¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖKey25th¤¯¤¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆÃ¾Þ¤ÏÁ´°÷¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
[²Á³Ê]880±ß(ÀÇ¹þ)¡¿8,800±ß(ÀÇ¹þ)¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµºý»ÒÉÕ¤¡Û
¢¨²¼µ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤è¤ê¡¢1ÅÀ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¼ï¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü]2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
[¹ØÆþ¸ÂÄê¿ô]¤Ê¤·
¡ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
ÆÃ¾Þ¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
Key25th¤ÇÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿11¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Á´°÷½¸¹ç¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ÌÃÖ¤Ï¼«Í³¤ËÇÛÃÖ²ÄÇ½¤Ç¤¹¢ö
¥µ¥¤¥º¡§
Ìó400mm¡ßÌó200mm
¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É(Á´2¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡ØKanon¡Ù¡ØCLANNAD¡Ù¤Î25th¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥¤¥º¡§
¡ØKanon¡ÙÌóH180mm¡ßW140mm
¡ØCLANNAD¡ÙÌóH140mm¡ßW180mm
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯(Á´11¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ÂæºÂ¤Ê¤·¤ÇÎ©¤Æ¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§
ÌóH70mm¡ßW50mm
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´11¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï)
¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡ª
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¢ö
¥µ¥¤¥º¡§
Ä¾·ÂÌó60mm
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´11¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£
¥í¥Ã¥«ー¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥µ¥¤¥º¡§
Ä¾·ÂÌó76mm
A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー(Á´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤¼¤Ò¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥µ¥¤¥º¡§
A3¥µ¥¤¥º(H420mm¡ßW297mm)
¥ß¥Ë¿§»æ¥»¥Ã¥È(Á´11¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à2¼ï)
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§
Ìó148mm¡ß100mm
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È(Á´13¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à5¼ï)
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§
Ìó100mm x 148mm
¡úKey25th Memorial ¤¯¤¸¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµºý»ÒÉÕ¤¡Û¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤ÆKey25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºý»Ò¤ò10Ï¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþ1²ó¤Ë¤Ä¤1ºý¡¢Æ±º¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈ¯ÇäÆü¡ä
2025Ç¯7·î24Æü(ÌÚ)18»þ¤è¤ê¡ÖVA STORE¡Êhttps://va-store.jp/¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¥¹¥È¥¢¾ðÊó
VA STORE¡Ú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Û¤Ï¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖKey¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢VISUAL ARTS¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÏËè·î¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNSÅù¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£VA STORE
https://va-store.jp/
¢£VA SOTRE ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡
https://x.com/va_store_x
¢£ÄÝ¿ä¤·¤Î¹Êó ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/VisualArts_PR
¢£¥°¥Ã¥ºÅù¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
https://va-store.jp/pages/contact
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¤ÏÊ¿À®3Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÂ¿¤ÎºîÉÊ¤¬¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢·à¾ìºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î»Ô¾ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)VISUAL ARTS/Key
(C)VisualArt's/Key/Angel Beats! Project
(C)WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS (C)VISUAL ARTS/Key