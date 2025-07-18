Ì±´ÖÈÇ¤ÎÀ¤³¦¶ä¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¸Þ¾ï¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢½é¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òºöÄê
¸Þ¾ï¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§¿µÂÙ½Ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö¸Þ¾ï¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£³èÆ°¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡×¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ï¡¢¹ñºÝ»ñËÜ»Ô¾ì¶¨²ñ¡ÊThe International Capital Market Association, ICMA¡Ë¤Î¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ü¥ó¥É¸¶Â§¡ÊSBP¡Ë2023(https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/)¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Loan Market Association¡ÊLMA¡Ë¡¢Loan Syndications and Trading Association¡ÊLSTA¡Ë¡¢Asia Pacific Loan Market Association¡ÊAPLMA¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥íー¥ó¸¶Â§¡ÊSLP¡Ë2023(https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/)¡×¤Ë±è¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡Ê1. Ä´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡¢2. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉ¾²Á¤ÈÁªÄê¥×¥í¥»¥¹¡¢3. Ä´Ã£»ñ¶â¤Î´ÉÍý¡¢4. ¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤òËþ¤¿¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ð½à¤Ç³ô¼°¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÎºöÄê¤ÏËÜË®½é¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯ºöÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âè»°¼ÔÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëISS Corporate Solutions, Inc.(https://www.iss-corporate.com/)¡Ê°Ê²¼¡ÖISS¡×¡Ë¤è¤êICMA¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯³°Éô¥ì¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¡¢Å¬³ÊÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÌîÂ¼ëú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯ºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯ºöÄê¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÊñÀÝÅª¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¸Þ¾ï¤Î»ñ¶âÄ´Ã£³èÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÎÌÀ³Î²½¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë»äÊç¡¦¸øÊç¤ÎºÄ·ô¤ä¥íー¥óÅù¤ÎÉéºÄÀ¶âÍ»¾¦ÉÊ¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°¤òÄÌ¤¸¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¤ÈÂÐ¾Ý»ö¶È
ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤¿¶âÍ»ÊñÀÝ¤Î¿ä¿Ê¤È¤¤¤¦¸Þ¾ï¤Î³èÆ°¤Ë±è¤Ã¤¿¡¢°Ê²¼¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÅ¬³Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ø¤È½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°ÉôÉ¾²Á¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ÎÃ´ÊÝ
ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¿®ÍêÀ¤ª¤è¤ÓÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âè»°¼ÔÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëISS¤è¤ê¡¢ICMA¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯³°Éô¥ì¥Ó¥åー¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ISS¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ESGÉ¾²Á¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³«¼¨¡¢µÄ·è¸¢¹Ô»È»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ü¥ó¥É¸¶Â§¤ª¤è¤Ó¥½ー¥·¥ã¥ë¥íー¥ó¸¶Â§¤Î4Í×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸Þ¾ï¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¹â¤¤À°¹çÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ¾ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶âÍ»ÊñÀÝ¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ ¸Þ¾ï ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ëhttps://gojo.co/wp-content/uploads/2025/07/Gojo_Social-Finance-Framework_Japanese.pdf
¡Ê±Ñ¸ì¡Ëhttps://gojo.co/wp-content/uploads/2025/07/Gojo_Social-Finance-Framework_English.pdf
¢§ ISS¤Ë¤è¤ë³°Éô¥ì¥Ó¥åー
¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ëhttps://gojo.co/wp-content/uploads/2025/07/Gojo_Bespoke-Social_UoP_Japanese.pdf
¡Ê±Ñ¸ì¡Ëhttps://gojo.co/wp-content/uploads/2025/07/Gojo_Bespoke-Social_UoP_English.pdf
ISS Corporate Solutions¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ISS-Corporate¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËSaaS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤È¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖCompass¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬µ¡´ØÅê»ñ²È¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ISS-Corporate¤Ï¡¢¥Çー¥¿¡¢¥Äー¥ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢Êó½·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ¾ï¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Þ¾ï¤ÏÆî¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦¥³ー¥«¥µ¥¹µÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î14¥«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒµÚ¤Ó¼ç¤ÊÅê»ñÀè¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¶âÍ»ÊñÀÝ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒµÚ¤Ó¼ç¤ÊÅê»ñÀè¹ç»»¤Î¸ÜµÒ¿ô¤ÏÌó340Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë¡ÖB Corp(TM)¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£