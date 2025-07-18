¥á¥ó¥º¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¤ò±þ±ç¡ªVITALISM¸ø¼°X¤Ç¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤òÂçÊç½¸¡ªÃêÁª¤Ç¿Íµ¤¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º




³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÅÄÃÎÌÀ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITALISM¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÊÈ±¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÆ¬Èé¤«¤é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÃËÀ­ÍÑ¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¥»¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÖºÇ¶á¡¢È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×


¡ÖÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¬Èé¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×


¡ÖÆ¬Èé¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤­¤¬¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Ê¤¤¡×



Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢È±¤äÆ¬Èé¤ÎÇº¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ï¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ç¡¢¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¾ðÊó¤òÃµ¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤³¤Î¤¿¤ÓVITALISM¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¦ÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×

±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¾ÞÉÊ¡§¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡Ê350ml¡Ë¡ÊÃËÀ­ÍÑ¡Ë


ÅöÁª¿Í¿ô¡§3Ì¾ÍÍ


»²²ÃÊýË¡¡§


1.¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È


2.¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#VITALISM¡×¡Ö#¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼µ­¥Æー¥Þ¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«¤òÅê¹Æ


¡¦¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ëµá¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È


¡¦Æ¬Èé¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±


¡¦VITALISM¤ò»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¡¦»ÈÍÑÂÎ¸³



VITALISM


VITALISM(¥Ð¥¤¥¿¥ê¥º¥à)¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï258ËüËÜ¤òÆÍÇË(2023Ç¯10·î»þÅÀ)¡£



Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖËèÆü¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÇÆ¬Èé´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯·ò¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò°é¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÌÓÈ±¿ÇÃÇ»Î¤òÍ­¤·¡¢Æü¡¹¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ê¥º¥à ¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ー MEN¡×¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ ¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ーÉôÌç¤Ç 2Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥ê¥º¥à ¥¹¥«¥ë¥×¥·¥ã¥ó¥×ーM 2022Ç¯ÅÙ¡¦2023Ç¯ÅÙ Ã±ÉÊÇä¾å¼ÂÀÓ¡Ë



È±¤âÆ¬Èé¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¤â¥Ü¥Ç¥£¤â¡¢¤è¤ê·ò¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡£À®Ê¬¤Ë¤â½èÊý¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢º£¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º ²ñ¼Ò³µÍ×

¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥¢¥¸¥Ë¥¢¥¹¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º


Hair Genius Laboratories, Inc.


ÂåÉ½¼Ô¡§ÄÅÅÄÃÎÌÀ


ËÜ¼Ò¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ30-3 ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»502¹æ


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä


TEL¡§0120-620-680


¸ø¼°HP¡§https://vitalism.jp/


Instagram¡§https://www.instagram.com/vitalism_official/


X¡§https://twitter.com/VITALISM_PR


LINE¡§https://lstep.app/a04Hio4


TikTok¡§https://www.tiktok.com/@vitalism_official