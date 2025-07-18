¾ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡¦¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤âËè²óÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤­¤¿¡É²ÆÃË¡É¡ÖSigala¡×¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê!!

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EVENT INFO
2025.8.29(¶â) ENDLESS SUMMER PARTY
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/endless-summer-party0829/
DOOR¡§\4,200-
EARLY FASTPASS TICKET¡§\3,300-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
FASTPASS TICKET¡§\3,800-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
U-25 TICKET¡§\3,300- (Í¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à)
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/endless-summer-party-0829
¢¨U-25 TICKET
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¡ÚZ HALL¡Û¡ÒHOUSE / DISCO / EDM¡Ó
-ENDLESS SUMMER-
GUEST¡§Sigala
DJ¡§TJO / YOSHIMASA / YOSEEK / Miss HoneyV
VJ¡§Hatoto / BigBaBy
ARTIST INFO
Sigala
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2015Ç¯¡¢Jackson 5¤Î¡ÉABC¡É¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡ÖEasy Love¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ê¡¢UK¥Á¥ãー¥È¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2018Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBrighter Days¡×¤Ï¡¢UK¥À¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
David Guetta¡¢R3hab¡¢Craig David¡¢Paloma Faith¡¢Becky Hill¡¢Ella Henderson¡¢James Arthur¡¢MNEK¡¢Trevor Daniel¡¢24kGoldn¡¢Ely Oaks¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯(30Ëü°Ê¾å)¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=h8N0pPwynec ]
Sigala, Ely Oaks - With You (Official Lyric Video)
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