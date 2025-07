¾ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡¦¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤âËè²óÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤­¤¿¡É²ÆÃË¡É¡ÖSigala¡×¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê!!

株式会社TSTエンタテイメント

デビュー以降これまでに多くのヒット曲がイギリスでプラチナ・ディスク(30万以上)に輝くなど、本国を中心に大人気のDJ/プロデューサー、Jackson 5 の ”ABC” をサンプリングしたデビューシングルの「Easy Love」は現在、YouTube では1億7000万以上の再生回数という驚異の数字を叩き出している。

まさに夏の東京に最高のタイミングでの来日!!

爽やかなトロピカル・サウンドと美しいピアノ・メロディーが融合され、聴く人すべてをハッピーな気持ちにしてくれる最強ダンス・ポップDJのパフォーマンスに酔いしれろ!!

EVENT INFO

2025.8.29(金) ENDLESS SUMMER PARTY

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP:https://zerotokyo.jp/event/endless-summer-party0829/ ‎

DOOR:\4,200-

EARLY FASTPASS TICKET:\3,300-(優先入場・入場料金含む)

FASTPASS TICKET:\3,800-(優先入場・入場料金含む)

U-25 TICKET:\3,300- (優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/endless-summer-party-0829

※U-25 TICKET

2025年8月29日までに25歳以下の方が対象です。

チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

【Z HALL】〈HOUSE / DISCO / EDM〉

-ENDLESS SUMMER-

GUEST:Sigala

DJ:TJO / YOSHIMASA / YOSEEK / Miss HoneyV

VJ:Hatoto / BigBaBy

ARTIST INFO

Sigala

ロンドンを拠点に活動するDJ/プロデューサー。

2015年、Jackson 5の”ABC”をサンプリングした「Easy Love」でデビューを飾り、UKチャートで首位を獲得。2018年、デビュー・アルバム「Brighter Days」は、UKダンス・アルバム・チャートで1位を獲得。

David Guetta、R3hab、Craig David、Paloma Faith、Becky Hill、Ella Henderson、James Arthur、MNEK、Trevor Daniel、24kGoldn、Ely Oaksといったアーティストとのコラボでも注目を集め、これまでに多くのヒット曲がイギリスでプラチナ・ディスク(30万以上)に輝いている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h8N0pPwynec ]

Sigala, Ely Oaks - With You (Official Lyric Video)

