SIGNATE¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Japan 2025 ²Æ Åìµþ¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¡ª
´ë¶È¤ÎDXÆâÀ½²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSIGNATE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ ½¨¡¢°Ê²¼¡ÖSIGNATE¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Japan 2025 ²Æ Åìµþ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§S05-36
¡ØSIGNATE Work AI¡Ù¤Ç¶ÈÌ³¤È¥¹¥¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢DXÆâÀ½²½¤ò»Ù±ç¡ª
SIGNATE Work AI¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÁ´¶ÈÌ³¤òÃª²·¤·¡¢À¸À®AI³èÍÑ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¸«¤¨¤ë²½¡£¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤ò¸µ¤Ë¡¢AI¼ÂÁõ¤«¤é¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¤É¤Î¶ÈÌ³¤ËÀ¸À®AI¤ò»È¤¦¤Ù¤¡©¤ò¸«¤¨¤ë²½¡ª
ÁÈ¿¥¤ÎÁ´¶ÈÌ³¤òÃª²·¤·¡¢¡Ö¼«Æ°²½²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³¡×¤È¡ÖAI¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ç¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¡×¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬Îà¡¦²Ä»ë²½¡£¤É¤³¤«¤éÀ¸À®AI³èÍÑ¤ËÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤«¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢ ¶ñÂÎÅª¤ÊAI¼ÂÁõ¤«¤éAI¶¨Æ¯¥¹¥¥ë°éÀ®¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤³¤Î¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ã¤Æ²¿¡©¤ò¸«¤¨¤ë²½¡ª
ÁÈ¿¥¤ÎÁ´¶ÈÌ³¤òÃª²·¤·¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÄêµÁ¡£¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò°÷¤Î¸½¾õ¥¹¥¥ë¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î·×²è¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»öÎã¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ë¬Ìä»öÁ°Í½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[Ë¬Ìä»öÁ°Í½ÌóURL]
https://expo.bizcrew.jp/event/13748/module/booth/350026/319541
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢£½ÐÅ¸³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～ 7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë10:00-17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê£´～£·¥Ûー¥ë¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§S05-36
Å¸¼¨²ñURL¡§https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo
¢£SIGNATE¡Êhttps://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SIGNATE¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç10Ëü¿ÍÄ¶¤ÎAI¡¦¥Çー¥¿¿Íºà²ñ°÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»º¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤äÀ¸À®AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÊÑ³×¡ÊBX¡Ë¤È¿Íºà°éÀ®¡¦ºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÊÑ³×¡ÊHX¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSIGNATE¡ÊSIGNATE Inc.¡Ë
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌçÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー16³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ óîÆ£½¨
URL¡¡¡¡¡§ https://signate.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@signate.co.jp