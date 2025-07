²»³Ú¤ÎºÇÁ°Àþ¡ª¥¿¥ï¥ì¥³Å¹Ä¹19Ì¾¤¬Áª¤Ö¡¢ÀäÂÐ¤ËÄ°¤¯¤Ù¤­1Ëç¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥º¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯

タワーレコード株式会社「マスターズチョイス」2025年上半期ベスト・ディスク公式マーク

タワーレコードは、音楽大好きな店長がおすすめ1枚を紹介する企画「マスターズチョイス」のなかから、全国各地の店長によって2025年上半期のベスト作品を厳選。それらの作品を7月18日(金)から主要店舗や特集ページでおすすめしていきます。

2011年にスタートした「マスターズチョイス」は全国の大型店19店舗の店長が新譜/旧譜、邦楽/洋楽を問わずおすすめの1枚を選び、毎週情報を発信している企画。さまざまなジャンルのバイイングを経験し、また多くのバイヤーを育成してきている店長だからこそのスキルが活きた選出は、トレンドや季節など様々なフィルターを通したものであり、広く深い音楽知識と経験の成せるものであり、趣味を反映したものであり、地域に根差したものであり、多種多様に渡っています。

今回スタートした「上半期ベスト・ディスク」では、2025年6月までの「マスターズチョイス」にておすすめしたアイテムのなかから、音楽大好き店長19名がさらに厳選して作品をピックアップ。ハードコア・パンクからR&Bまで、幅広いジャンルの作品が集まりました。

タワーレコードの店長、すなわち“耳利き”スタッフが選んだ聴いて間違いない名作をまとめてチェックできる、音楽好き必見の内容となっています。

「マスターズチョイス」上半期ベスト・ディスク 特設ページ

https://tower.jp/masters2025first(https://tower.jp/masters2025first)

「マスターズチョイス」上半期ベスト・ディスク一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25445/table/1314_1_1b5a682ec33b0169bde05094a6fa5dd4.jpg?v=202507190654 ]

「マスターズチョイス」上半期ベスト・ディスク選盤コメント

■京都店 藤瀬店長セレクト

Little Simz「Lotus」品番:BRC763

深い喪失感と痛みを伴いさらに成長した傑作

Infloとの決別により、Miles Clinton Jamesを迎えて制作された6作目。多くの傑作を共に生み出したInfloと決別した喪失感が全編に漂うが、負の感情を隠さず制作された本作の楽曲はどれも素晴らしく、圧倒的実力を持つ彼女の底力を感じる傑作。彼女のルーツに迫るアフリカン・ジャズな8曲目や美しい10曲目、12曲目など、特に後半の流れが最高過ぎ!

■名古屋パルコ店 加藤店長セレクト

Nyron Higor「Nyron Higor」品番:FARO248CD

次世代のブラジル音楽シーンを担う注目の若手マルチ奏者!

ブラジル・マセイオ出身の若手作曲家/マルチ奏者=ナイロン・イーゴルが、同郷の盟友であるブルーノ・ベルリ、バタ-タ・ボーイ(この2人のマセイオのビーチでの出会い方もまた素敵)を共同プロデュースに迎えた世界デビュー盤。ブラジル北東部の伝統的な音楽(ノルデスチ)~黄金期のMPBを踏襲し、温もりある電子音が混ざるローファイなサウンドは、全10曲で約24分とコンパクトながら美しく纏まった珠玉の一枚。その土地でしか出せない音があるのだと痛感した1曲目に魅了され、肩肘張らない3人の関係性により生み出された本作を聴く度に、マセイオの雰囲気を実際に感じてみたくなります。

■福岡パルコ店 頴原店長セレクト

Maya Delilah「ロング・ウェイ・ラウンド」品番:UCCQ1216

ノラ・ジョーンズ以来の衝撃デビュー作

ノラ・ジョーンズのデビューは、ブルー・ノートの新たな歴史を作ったとも言える傑作ですが、その衝撃を彷彿とさせる新たな才能が現れました!R&Bやソウルが基調にありながら、ブルース、カントリーなどの要素も盛り込んだ多彩な12曲は、どれも飾らない等身大な感じが絶妙で長く愛聴できる1枚になりそう。動画を観てもらえれば一目瞭然ですが、そのギターテクも一流です!

■神戸店 寺本店長セレクト

Eliana Glass「E」品番:SP160

抜け出すことが出来ない圧倒的な美しさ

オーストラリア生まれでNYを拠点に活動するS.S.W/ピアニスト、Eliana Glassのデビュー・アルバム。深く愁いを帯びたヴォーカルがピアノとウッド・ベース、シンプルで即興性の高い実験的なサウンドに溶け込み音響的な深みを響かる。その歌声は夜闇に滲む月明かりのようにノスタルジックで幽玄。官能的なミニマリズム、淡く儚い美しさ、強烈な個性を放つ傑作。

■町田店 岩谷店長セレクト

caroline「caroline 2」品番:RT0535CDJP

UKの8人組音楽集団による年間ベスト級の傑作!

UKの名門レーベル〈Rough Trade〉からキャロラインの3年ぶりとなる2ndアルバム。キャロライン・ポラチェックをフィーチャーした先行シングル「Tell me I never knew that」も話題。複雑に折り重なった音像、静から動へのダイナミズム、生楽器による即興とポストロック的なプロダクション、難解ではありつつもフォーキーでどこか耳障りよく美しい音楽。3つ楽器の異なるリズムが交差する1曲目の冒頭から鳥肌モノです!

■横浜ビブレ店 田中店長セレクト

Scowl「ARE WE ALL ANGELS」品番:DOC358JCD

NIRVANAの「NEVERMIND」を彷彿させる1枚

Bright EyesやMitskiを擁するレーベルDEAD OCEANSが放つ"刺客"、ベイエリアで話題のハードコアバンドSCOWLの2ndアルバム。1stの毒々しさ、刺々しさにPOP要素が加わり、バンドの音世界が格段に広がった作品。まるでNIRVANAの「NEVERMIND」を彷彿させる、バンドにとってターニングポイントとなるであろう1枚!

■渋谷店 青木店長セレクト

一十三十一「Telepa Telepa」品番:HBRJ1029

バレアリック2025

"変わらずのオリジナルな世界観は引き続き。一番聴いたのは、ストーンズ・スロウ所属のロス・レトロスとのデュエット4曲目「Before You Go」。このアーバンっぷりはちょっとヤバい。次いで6曲目「HAMON BABY BOY」は極上のスロー・チューン。夏の江ノ島の花火を見ながら聴きたいメロウすぎる一曲。全7曲/28分という「ちょっとものたりない!」くらいの感じがいなたくて。

■新宿店 清水店長セレクト

Maya Delilah「ロング・ウェイ・ラウンド」品番:UCCQ1216

女性版ジョン・メイヤー?!!ブルー・ノートの超新星

ロンドン出身のSSW/ギタリスト、マヤ・デライラ。名門ブルーノートから、待望のデビュー・アルバム。"ノラ・ジョーンズ"的なオーガニックで包容力のある豊潤な歌声と、"ジョン・メイヤー"のように切れ味のいいブルージーなギターテクニック。マジで素晴らしい才能です。今後の活躍に目が離せません。ボーカルを愉しむなら1曲目、3曲目、4曲目、ギターを愉しむなら5曲目。

■池袋店 平林店長セレクト

佐野元春&THE COYOTE BAND「HAYABUSA JET I」品番:DMA44

自らを「再定義」し代表曲を再録した渾身の作品!

デビュー45周年記念としてリリースされた本作、"隼ジェット"というもう一人の佐野元春として自身を「再定義」、生まれ変わった「Youngbloods」や「ガラスのジェネレーション」など今の佐野元春がここに!これまで歌い続けてきた氏の熱量や音楽に対する思いみたいなものは全く変わらず、鋼鉄のような意思、そして次の世代へのメッセージも込められた熱ぎる一枚です。

■名古屋近鉄パッセ店 島崎店長セレクト

Wu-Tang Clan/DJ Mathematics「Black Samson, The Bastard Swordsman」

品番:UBNS74030452

現メンバー9人が参加した8年振りの新作入荷!!

前作「The Saga Continues」時にサウンド面は、RZAからWu-TangのDJとして活躍していたMathematicsに引き継がれたが、今作も一部RZA等もあるが基本彼が担当。RAP共に安定したウータン印で、参加陣もKuruptが1曲目、G Rapが3曲目、C.R.E.A.M.ネタで株を上げたNicole Busが4曲目に迎え、且つGZAのラップが光る6曲目、メスに改めて惚れ直す8曲目など往年のファンも大満足の1枚!!

■梅田NU茶屋町店 森田店長セレクト

Subway Daydream「100%」品番:UBNS74030452

ポップ純度100%!!

相変わらずのポップス/グッドメロディーを奏で続けるバンド「SubwayDaydream」の25年3月リリースの2ndフルアルバム。今作もオルタナ/インディーロック愛を感じながらも、よりポップネスに磨きのかかった楽曲たちは最高の一言!今後が本気で楽しみです!これからもブチあげてくれ!そしてブチかましてくれ!

■TOWER VINYL 梅田店 米山店長セレクト

岡田拓郎「The Near End, The Dark Night, The County Line(LP)」品番:DRFT15

キーパーソン、岡田拓郎のギターに焦点を当てたアルバム

プレイヤーとしてもプロデューサーとしても目覚ましい活躍を見せる日本の音楽シーンにおけるキーパーソン、岡田拓郎のギターに焦点を当てたアルバムがレコード化。吉村弘や裸のラリーズの再発などでも知られる米国 "Temporal Drift"からのリリースで、細野晴臣、ネルス・クライン、サム・ゲンデル、カルロス・ニーニョらとのコラボレート曲など、膨大なアーカイブから選りすぐられた楽曲が堪能できる。

■仙台パルコ店 木原店長セレクト

GAGLE「Plan G.」品番:LEXSTB005

グッドミュージックへの深き追求と地元・仙台への愛情と情景を濃縮!

仙台を拠点に活動するヒップホップユニットGAGLE7枚目のアルバムが到着!DJ Mitsu the Beatsによる芸術の域と言えるサンプリング・トラックにHUNGERのリリックが素晴らしい「Y字路」、仙台三越・開店90周年記念バージョンもデジタルリリースされた「千代」、ビートミュージック主体にMu-Rのスクラッチが華を添える「Krossfader」まで圧巻の内容だ。

■広島店 冨田店長セレクト

SleepToken「イーヴン・イン・アーケイディア」品番:SICP6703

世界を席巻中!新世代ダークヒーロー飛躍作!

全く素性を明かさず完璧な匿名主義で全米、全英1位まで獲得!予想以上のブレイクでした!オープニングのメタルシューゲイザーから衝撃の連続、メタルからマスロック、R&Bまでその創造性はどこまでも広く、美しい唯一無二の世界観が構築されており、新世代メタルの幕開けも感じさせる飛躍の1枚となっております。日本でもいつか観られる日が来ることを切に願うばかり!

■アミュプラザ博多店 山口店長セレクト

Miki Berenyi「Tripla」品番:BAUI16342

元Lushのミキが遂にトリオ編成バンドを始動!

90年代の4ADレーベルを代表するバンドだったLushのアイコン、ミキ・ベレーニがトリオバンドとして初作を発表!同時期のバンドで人気だったMooseのメンバーも参加した本作は、Lushよりもドリーミーなシューゲイズサウンドに打ち込みを加えた耽美な世界観が気持ち良い!コクトー・ツインズのメンバーが設立したレーベルBella Unionからリリースというのもエモーショナル!

■あべのHoop店 土井店長セレクト

Moon In June「色彩を持たないで」品番:DW017

これぞ"2025年のジャパニーズ・ドリームポップ"の現在地!

90sJ-POP~シューゲイザーを繋ぐ名作!鮮烈な印象を残した『ロマンと水色の街』に続く2nd。90年代J-POPの旋律への確かな愛と、優しく包み込むドリーミーなギタポサウンド。ネオアコ風味な2曲目、ノスタルジーが爆発する6曲目、12曲目と畳みかけ、切なさに胸を掻き立てられるロックナンバー3曲目が圧巻。郷愁を誘う極上のメロディーと、美しく丁寧に紡がれる言葉に彩られた名盤。

■札幌パルコ店 吉原店長セレクト

LIBRO「なかいま」品番:AMPED012

ブレずに紡ぐポジティブ・ライミング!GOOD VIBES!!

古代から現代まで貫かれるいのちの中心を捉える言葉『なかいま』。この言葉をアルバムタイトルに掲げた今作は、日本のヒップホップ・シーン黎明期から活動するLIBROの現時点の集大成。鎮座DOPENESSやDAG FORCEらとの共鳴も交えた全10曲のリリックにビートに前進のVIVESが詰まった最高のアルバム!

■なんばパークス店 三村店長セレクト

Larkin Poe「BLOOM」品番:SICX30226

南部の吹き上がる砂埃のように土臭いアルバム!

ブルージーなサザンロックテイスト溢れるストレートなR&R。先人達から受け継ぐダイナミックな展開とフレーズ。それを、スモーキーでソウルフルなヴォーカル、、素晴らしいハーモニー、ゴージャスな楽器編成、パンチの効いた力強いギター・ワーク、どれをとっても一級品!!!新生代ルーツロックバンドと称されるが、いやいや、正統なルーツロック継承者である彼女らの会心作!

■吉祥寺パルコ店 吉野店長セレクト

Bon Iver「SABLE, fABLE」品番:JAG450JCD

孤独な闇の中から、光に包まれてゆくまでを描いた2部作

長い間、暗い闇の中でさまよっていた孤独な過去を静かに語る『SABLE』から、そこから抜け出した先の、愛と希望にあふれ、鮮やかに映る現在とこれから先の景色を描いた『fABLE』からなる2部作。人生そのもののように地続きで、スムーズに展開される物語。彼の今までの作品の色相の変化がこの1枚に凝縮され、一人の人生が走馬灯のように脳内を駆け巡る大傑作です。