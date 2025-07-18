TV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×²Æ¤ÎÇ®³¤¤òÉÁ¤¤¤¿µ¨ÀáÈÇ¸¢¤ò¸ø³«¡ªºîÉÊ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ª
¡¡2026Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç®³¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¿Íµ¤¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥Èー¥êー¡¢¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤ÎÇ®³¤¤òÉÁ¤¤¤¿µ¨ÀáÈÇ¸¢¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªº£¸å¡¢µ¨ÀáÈÇ¸¢¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½©¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÇ¸¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¸ø¼°X¤Ë¤Æ²ÆÈÇ¸¢¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö½ëÃæ¤ª¸«Éñ¤¤¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªµ®½Å¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
- ²Æ¤ÎÇ®³¤¤òÉÁ¤¤¤¿µ¨ÀáÈÇ¸¢¤ò¸ø³«¡ª
Ç®³¤¿Æ¿å¸ø±à¤òÊâ¤¯¶âÌÜ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈÇ¸¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- µ¨ÀáÈÇ¸¢(²Æ)¤Î¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö½ëÃæ¤ª¸«Éñ¤¤¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
ºîÉÊ¸ø¼°X(@kinishite_anime)¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
Î¢ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¶Å¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(ÈóÇäÉÊ)¤¬ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤ËÅöÁª¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎºîÉÊ¸ø¼°X¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×¸ø¼°
https://x.com/kinishite_anime
¡¡
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙºîÉÊ´ðËÜ¾ðÊó
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ¡Ê¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÂôÅì
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë
¢£¥¥ã¥¹¥È
¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£
¾®¤µ¤Ê¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡Ê¤¤ó¤á¤ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢
ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£
Èà½÷¤ÈÈà½÷¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥Èー¥êー¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°HP
https://kinishite.com/
¢£¸ø¼°X
@kinishite_anime(https://x.com/kinishite_anime)¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¤¤Ë¤·¤Æ ¡Ë
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù
¸¶ºî ¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
1～10´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://magazine.jp.square-enix.com/yg/introduction/kireini/
¥Þ¥ó¥¬UP!¡§https://www.manga-up.com/titles/1040