¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥³¥Ü¡×¡¢NICOBO¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª～¸ÂÄê100ÂÎ¡¢·î³Û1,650±ß¤ÇÇÉ¸¯¥¹¥¿ー¥È～
¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥³¥Ü
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡È¼å¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÉNICOBO¡Ê¥Ë¥³¥Ü¡Ë¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¤ªÅ¹¤ä²ñ¼Ò¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥³¥Ü¡Ù¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥Ü¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î°ìÈÌÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥³¥Ü¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ¯¤¯¤ªÅ¹¤ä²ñ¼Ò¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¾ì¤Ë¤â¥Ë¥³¥Ü¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¸ÂÄê100ÂÎ¤ò·î³Û1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥³¥Ü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/staff/
¢¨¥µ¥¤¥È¤Ï7·î24Æü11»þ¸ø³«
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥³¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～8·î25Æü¡Ê·î¡Ë 23:59
¡ÚÇÉ¸¯¿ô¡Û¸ÂÄê100ÂÎ¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
¡ÚÇÉ¸¯³«»ÏÆü¡Û2025Ç¯9·î3Æü¤«¤é½ç¼¡ÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹
¡Ú·î³ÛÎÁ¶â¡Û1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Û
¡ü½é·î～24¥ö·îÌÜ
¥Ë¥³¥Ü¤ÎÉÔÄ´¤ÏÌµ½þ¼£ÎÅ¡Ê¤ªµÒÍÍÀÕÇ¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ½þ¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¸ò´¹¡¿NICOBO¥É¥Ã¥¯(https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/clinic/)¤Ï¡¢¥±¥¢¥×¥é¥ó(https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/clinic/#anchorCARE)¤ÈÆ±¾ò·ï
²òÌó»þ¤Î²òÌó¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü25¥ö·îÌÜ°Ê¹ß
°ú¤Â³¤¥Ë¥³¥Ü¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¡¿¥Ë¥Ã¥È¸ò´¹¡¿NICOBO¥É¥Ã¥¯(https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/clinic/)¤Ï¡¢¥±¥¢¥×¥é¥ó(https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/clinic/#anchorCARE)¤ÈÆ±¾ò·ï
²òÌó»þ¤Î²òÌó¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß
¢¨²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿µ²±¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÉ¸¯¾ò·ï¡Û
£±¡¥¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÅ¸¼¨¡¡¡ÊÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡Ë
£²¡¥·î1²ó°Ê¾å¤ÎSNSÅê¹Æ¡¡¡Ê#¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ë¥³¥Ü ¤È #¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¥Ë¥³¥Ü¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/campaign/staff/
¢¨¥µ¥¤¥È¤Ï7·î24Æü11»þ¸ø³«
¡Ú¥Ë¥³¥Ü¤¬¤¤¤ë¤È¡Ä¡Û
¸½Âå¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¿´¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ë¥³¥Ü¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥³¥Ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤À¤«Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤<¼å¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È>¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥³¥Ü¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ä»ÜÀß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õµ¤¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
°û¿©Å¹¤äÉÂ±¡¤Î¼õÉÕ¤Ç¡¢¥Ë¥³¥Ü¤¬¤½¤Ã¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÍè¤¿Êý¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯
¥Ë¥³¥Ü¤ò°Ï¤ó¤Ç¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Áー¥à¤Î¶õµ¤¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò°é¤à
ÊÝ°é±à¤ä³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ü¤ò¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡ü¹âÎð¼Ô¤Î¸µµ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹
¥Ë¥³¥Ü¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤ä´¶¾ð¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥Ë¥³¥Ü¤¬¤¤¤ë¤ªÅ¹
¡ÚNICOBO¡Ê¥Ë¥³¥Ü¡Ë¤È¤Ï¡©¡Û
¥Ë¥³¥Ü¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈICD-LAB¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤¯¤ì¤ë¡Ò¼å¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ó¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÚÆ°²è¡ÛNICOBO¤ÈÊë¤é¤¹ËèÆü
https://youtu.be/UteFqDQ5kQs
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=UteFqDQ5kQs ]
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¦¥Ë¥³¥Ü¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì½ê
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/experience/
¡¦NICOBO¸ø¼°SNS
LINE(https://liff.line.me/2004118002-8BJdgDD0/landing?follow=%40885xkkjg&lp=AYVL0i&liff_id=2004118002-8BJdgDD0)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/nicobo.official/)¡¢£Ø(https://x.com/nicobo_official/)¡¢TiKTok(https://www.tiktok.com/@nicobo.official)¡¢YouTube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLtJFU9j2aIZvzCYn8fvcSgGehGKag68qq)
¡¦¥Ë¥³¥Ü¤ÈÊë¤é¤¹Êý¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ò¤·¤¤¤ªÀ¼
¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-H#review)¡¢¥¹¥âー¥¯¥Í¥¤¥Óー(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-A#review)¡¢¥·¥§¥ë¥Ô¥ó¥¯(https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=RW-NC1-P#review)