EDM¥·ー¥ó¤­¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈSteve Aoki¤¬¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥àºÇ¿·ºî¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»²Àï¡ª¥Ùー¥¹¥Ø¥Óー¤Ê¿·¶Ê¡ÖLegacy¡×¥ê¥êー¥¹

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ーーThe Orchard Japan¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥ìー¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦45°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£