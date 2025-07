EDM¥·ー¥ó¤­¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈSteve Aoki¤¬¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥àºÇ¿·ºî¡Ø²îÏµÅÁÀâ City of the Wolves¡Ù¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»²Àï¡ª¥Ùー¥¹¥Ø¥Óー¤Ê¿·¶Ê¡ÖLegacy¡×¥ê¥êー¥¹

The Orchard Japan

EDMシーンを代表する世界的アーティストのSteve Aoki(スティーヴ・アオキ)が、人気格闘ゲーム最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』の公式サウンドトラックに参戦。新曲「Legacy」を発表した。

7月18日に世界同時リリースされる本楽曲は、騒乱を誘発するヒップホップスタイルの歌詞と決戦にふさわしいサウンドデザインを特徴とする、エレクトロとダブステップを融合させた作品だ。同曲を収録したクラブとゲーム機の世界を繋ぐサウンドトラックには、ダンスミュージック界で最も影響力のあるアーティストたちが集結。餓狼伝説シリーズ史上最も野心的な作品を彩っている。

戦闘のために作られた「Legacy」は、世界中のプレイヤーに参戦を呼びかける楽曲だ。Steve Aokiは、激しく歪んだ灼熱のベースラインに力強く攻撃的なボーカルを重ね、餓狼伝説の最新作のための完璧な音響兵器を作り上げた。ÖwnbossとLeyeTとの前作「1-11」の成功に続き、「Legacy」では最先端を走りながらジャンル間を軽々と跳ね回る、Steve Aokiの天性の才能が遺憾なく発揮されている。

そんな新曲について、Steve Aokiは次のようにコメントしている。

「餓狼伝説の楽曲を制作できたことは、僕にとって価値ある体験でした。子供の頃から親しんできたゲームであり、当時も今も大切に思っている作品に関われたことをとても嬉しく思っています」

今回のSteve Aokiの楽曲は、Alan Walker「Mind of a Warrior」やAlok、Solomun、ARTBATなど業界の重鎮と現行シーンを牽引する人気アーティストの楽曲で構築される豪華サウンドトラックにシームレスに組み込まれている。4月24日に世界同時発売された『餓狼伝説 City of the Wolves』のサウンドトラック楽曲は2025年を通じて段階的にリリースされており、今後も続々と発表される予定だ。世界のトップアーティストたちが手がける、さらなるバトルアンセムにご期待いただきたい。

■『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場。本作では感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まりを告げる。

■Steve Aokiについて:

累計約30億回のストリーミング再生数を誇るSteve Aokiは、真の先見者だ。Billboardは、2度のグラミー賞ノミネートを受けた音楽プロデューサー、アーティスト、ファッションデザイナー、起業家、NFT分野の先駆者、そしてDim Mak Recordsの創設者である彼を「世界で最も需要の高いエンターテイナーの一人」と評している。

また、「1年で最も旅をしたミュージシャン」というギネス世界記録の保持者であり、Coachella、Ultra Music Festival、Lollapalooza、フジロックフェスティバル、Tomorrowland、Electric Daisy Carnivalなど、世界中の主要フェスティバルに出演している。

常に新しい挑戦に全力で取り組むSteve Aokiは、グラミー賞ノミネートのNetflixドキュメンタリー『スティーヴ・アオキ: I'll sleep when I'm dead(原題:I'll Sleep When I'm Dead)』(2016年)や自叙伝『BLUE: The Color of Noise』(2019年)も手がけているほか、2012年には脳科学研究を支援するTHE AOKI FOUNDATIONを設立している。

2021年に25周年を迎えた彼のレーベル「Dim Mak」は、Bloc Party、The Chainsmokers、Bloody Beetroots、The Kills、Zedd、Diploなど多くの著名アーティストを輩出してきた。最近では、パスポート機能を活用したNFTメンバーシップコミュニティ「A0K1VERSE」を立ち上げ、ファンに仮想空間と現実世界の両方で特別な体験を提供している。

さらに伝説的な起業家であり、彼の父親でもあるロッキー青木(青木廣彰)の人生を描くFXネットワークのドラマシリーズ「American Hiro」では、ジョン・M・チュウ監督と共にエグゼクティブプロデューサーを務めている。彼はどの分野で活躍するイノベーターとして、常に世界的なトレンドを生み出し、創造性にインスピレーションを与え続けている。

■リリース情報

Steve Aoki(スティーヴ・アオキ)

シングル「Legacy」配信中

レーベル:(C)SNK

■Follow Steve Aoki:

