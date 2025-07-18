¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¡¢¡ÖAP LAB Tokyo¡×¤Ë¥é¥°¥Óー¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¤¬Íè¾ì
Çò°á¤òÃå¤Æ»þ·×»ÕÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó
¥é¥°¥Óー¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×14¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥È¥¥ー¥ëー¥¶¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º ¥ª¥Ö ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·îË¿Æü¡¢¡ÖAP LAB Tokyo¡Ê¥¨ー¥Ôー ¥é¥Ü ¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤ËÍèÆüÃæ¤Î¥Ç¥å¥Ý¥ó»á¤¬½éÍè¾ì¤·¡¢¥é¥Ü¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖAP LAB Tokyo¡×¤Ïº£Ç¯7·î¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¡³£¼°»þ·×¤ä¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬Íè¾ì¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Ï2¤Ä¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢1³¬¤Î¥¹¥Æー¥¸1¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¡×¡ÖÁÇºà¡×¡Öµ¡¹½¡×¡Ö²»¡×¡ÖÅ·ÂÎ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿5¤Ä¤Î¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µ¡³£¼°»þ·×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ä¿¦¿Íµ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÆÃÄ§¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Êý¤Ï¡¢2³¬¤Î¥¹¥Æー¥¸2¡Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥Æー¥¸2¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Î¿¦¿Í¤ÈÆ±¤¸Çò°á¤òÃåÍÑ¤·¡¢»þ·×¤ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤ä¥Ú¥ë¥éー¥¸¥å»Å¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê»þ·×Áõ¾þµ»Ë¡Åù¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»þ·×¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Çµ¡³£¼°»þ·×¤Î±ü¿¼¤¤·Ý½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸2¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥Ç¥å¥Ý¥ó»á¤â¼ÂºÝ¤Ë¼«¤éÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¿¦¿Íµ»¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤ÎÈþ¤·¤¤»þ·×¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÁÏ¶È150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¡ÖAP LAB Tokyo¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ¡³£¼°»þ·×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
AP LAB Tokyo
¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó
AP LAB Tokyo¡Ê¥¨ー¥Ôー ¥é¥Ü ¥Èー¥¥çー¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-10-9
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6633-7000
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü
¡öÆþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÍ¥Àè¡¢Í½ÌóÌµ¤·Æþ¾ì¤â²ÄÇ½¡Ë
ÍèÅ¹Í½Ìó¥µ¥¤¥È : https://aplb.ch/g58k
¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÁÏ¶È¼Ô°ìÂ²¡Ê¥ªー¥Ç¥Þ²È¡¢¥Ô¥²²È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤µ¤ì¤ëºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1875Ç¯°ÊÍè¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤òµòÅÀ¤Ë¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤äµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¿Íµ»¤Î¸þ¾å¤òÂ³¤±¤ëºÍÇ½¤¢¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥é»³Ì®¤ËÊú¤«¤ì¤¿¥¸¥å¥¦·ÌÃ«¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ë¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿¦¿Íµ»¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ»½Ñ¤Î¿è¤ò¶Ë¤á¤¿¿ô¡¹¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¶³¦¤ò²¡¤·¿Ê¤á¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÀ¤³¦¤Î´Ö¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ë¥ªー¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤Ï¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.audemarspiguet.com/com/ja/home.html