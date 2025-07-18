¡Ø¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ù¥Æ¥£¥¶ーPV¡õÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¼Â»Ü·èÄê¡ª
ËÜÆü7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë±¿±Ä¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤òËÜÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤ÆËÜºî¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Æ¥£¥¶ーPV¸ø³«¡ª
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ーPV¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ä´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Æ¥£¥¶ーPV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¤â¤ÄÊ·°Ïµ¤¤ä¥Æー¥ÞÀ¤¬°ìÂÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤ÏYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïSNS¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤ê»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://youtu.be/p5uKIR4DKUw
¢¡Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¼Â»Ü·èÄê¡ª
ËÜºî¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ò¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å±Ç²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¾®¼ê»Ø¤¯¤ó ³µÍ×¡Û
¸¶ºî¡§¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä
¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡¦¾®¼ê»Ø¸þÍÛ¡§CV.°ÂÅÄÎ¦Ìð
¡¦ÆïÌÚ¥¢¥í¥Þ¡§CV.Ä¾ÅÄÉ±Æà
¡¦ËÌ¸¶¤¢¤ª¤Ð¡§CV.¶Üß·Í¥
¡¦½»µÈ¤¤¤º¤ß¡§CV.²ñÂô¼ÓÌï
¡¦¶¹»³¥öµÖ¤Á¤è¡§CV.Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä
¡¦ËÜ¶¿¤ß¤æ¤¡§CV.ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§ºØÆ£µ×
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Çò¼ù¸à¹Ý
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÍËÜÎ¶²ð
¿§ºÌÀß·×¡§±ºÂç´ï
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÇòÀÐÀ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Åì¶¿À¿
ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¸÷Ê¿
²»³Ú¡§¤¨¤ó¤É¤¦¤Á¤Ò¤í
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥Ç¥ì¥®¥å¥é
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Quad
À½ºî¡§¥¦¥§¥¤¥Ö
(C)¥·¥ó¥¸¥ç¥¦¥¿¥¯¥ä¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/kotesashi_anime
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://kotesashikun.deregula.com/
¥Ç¥ì¥®¥å¥é¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Deregula_anime
¸¶ºî¸ø¼°HP¡§https://pocket.shonenmagazine.com/title/01349/episode/320332
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×
¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¤Î¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤Ï¡¢µ¬À©²ò½ü¡¦¼«Í³²½¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë"deregulation"¤òÍ³Íè¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ØÀ©Ìó¤ÎÌµ¤¤ºîÉÊÀ½ºî¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï»É·ãÅª¤ÊÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Î¹©É×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊºî¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒIP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¼ÒIP¤Ø¤Î¥¢¥Ë¥á½Ð»ñ»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¡¢¼ç´´»ö¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤ËÀÑ¶ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡§@Deregula_anime
URL¡§https://x.com/deregula_anime
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢»æÇÞÂÎ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯À½ºî¤Ë»²Æþ¡£»æÇÞÂÎ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÍÍ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ç³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ½ºî¡¦ÊüÁ÷¤ä¹ñÆâ³°¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®»ö¶È¤Ë¤âÃå¼ê¤·¡¢Æü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§73,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý¹ÒÂÀ
£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/