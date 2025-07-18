¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢´Ú¹ñ¤ÇÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ëVOC¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÆ³½Ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ötrans-AI Analytics¡×¤ò³«È¯
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëVOC¡ÊVoice of Customer¡Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÆ³½Ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ötrans-AI Analytics¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ötrans-AI Analytics¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆ³¤½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Êó¹ð½ñ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î²ñÏÃ¤ÎÊ¸Ì®¤òÀºÌ©¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥Æー¥ÞÊÌ¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌÊÌ©¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒ¤Î°Õ¿Þ¤È´¶¾ð¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½¾Íè¤Î¥ー¥ïー¥ÉÃæ¿´¤ÎÊ¬ÀÏ¤è¤ê¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò¤â¤ÄVOC¥ì¥Ýー¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤Î´¶¾ð¤ª¤è¤ÓËþÂÅÙ¤ÎÊ¬ÀÏ¡×¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¡×¡¢¡Ö¥¤¥·¥åー¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¾ã³²¤Î¼«Æ°ÇÄ°®¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÆþÅÅ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¿Í¤¬Ä¾ÀÜÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò´ÊÃ±¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò¤â¤È¤ËCSAT¡ÊCustomer Satisfaction Score¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤ËÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤ÈÁêÃÌÄÌÃÎµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥·¥åーÈ¯À¸»þ¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥·¥åー¤ÎÊó¹ðÏ³¤ì¤ä¸ÜµÒ¥¯¥ìー¥à¤ò»öÁ°¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Àº¹ª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤È±¿±ÄÉÊ¼Á¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤â¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ç¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆ³¤½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó10,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ç¡¢IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢EC¡ÊE¥³¥Þー¥¹¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢FS¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢À¸³¶¶µ°éµ¡´Ø¤Î±¿±Ä¡¦¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥áー¥ë¡ÊÍ¹ÊØÈ¯Á÷¡Ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢E¥áー¥ë¡¢Í¹ÊØ¡Ë¤Î¹½ÃÛ¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ê¤É´ë¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢350¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¡¦¶È¼ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤äÇä¾å³ÈÂç¡¦À¸»ºÀ¡¦CS¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Í¥¤ì¤¿¡Ö¿Í¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦36¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦182¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎEC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦46¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëEC¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ç¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖGlobal Digital Transformation Partner¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(URL¡§ https://www.trans-cosmos.co.jp)