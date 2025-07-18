¡ÖTIB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤ò¼Â»Ü¡ª»²²Ã´õË¾¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦³ØÀ¸µ¯¶È²È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
ÅÔ¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¤½¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤¹¤ë°ìÂçµòÅÀ¡ÖTokyo Innovation Base¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖTIB¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äÀèÇÚµ¯¶È²ÈÅù¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ÄÊÌ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖTIB¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßーÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾®ÀîÎæ»á¡Ê£¸·î26Æü¡Ë¡¢¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÃç¶Ç»Ò»á¡Ê8·î29Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖTIB ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µÚ¤Óµ¯¶È¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎáÏÂ7Ç¯8·î26Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¸á¸å
¡Ê£±¡Ë¥á¥ó¥¿ー
¾®Àî¡¡Îæ¡¡»á
¡¦2017Ç¯¡¢20ºÐ¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢»ö¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥ì¤òÁÏ¶È¡¢ÍâÇ¯»ö¶ÈÅ¾´¹¤ò·è°Õ¡£
¡¦2018Ç¯8·î¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤»þ´Ö¡×¤È¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤»þ´Ö¡×¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¤¥ßー¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¡£
¡¦2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÁÏ¶È7Ç¯27ºÐ3¥ö·î¤Ë¤·¤Æ¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤ØºÇÇ¯¾¯¥æ¥Ë¥³ー¥ó¾å¾ì¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Àî¡¡Îæ¡¡»á
¡Ê£²¡Ë¼Â»ÜÊýË¡
ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡Ê£±¼ÒÅö¤¿¤ê30Ê¬ÄøÅÙ¡¦Èó¸ø³«¡Ë
¡Ê£³¡ËÊç½¸ÂÐ¾Ý
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Êµ¯¶È10Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¡ËµÚ¤Ó³ØÀ¸µ¯¶È²È¡Êµ¯¶È¤ò»Ö¤¹Êý¤â²Ä¡Ë
¡Ê£´¡ËÊç½¸Äê°÷
£²¼Ò¡Ê³Æ¼Ò£´Ì¾°ÊÆâ¡Ë
¡Ê£µ¡Ë»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¡Ê£¶¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßーÅìµþËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
¢¨¼Â»Ü¾ì½ê¡¢»þ´Ö¤Î¾ÜºÙ¤ÏÁª¹Í¸å¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹
¡Ê£·¡Ë¿½¹þÊýË¡
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡ä¡¡
https://forms.gle/eYDdrse69LX6Tn2P6
¡ã±þÊç´ü¸Â¡ä¡¡
ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£¸Æü¡Ê¶âÍËÆü¡ËÀµ¸á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊç¥Õ¥©ー¥à
¡Ê£¸¡ËÁª¹Í
±þÊçÆâÍÆ¡Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤¤ÍÆÅù¡Ë¤Ë´ð¤Å¤Áª¹Í
¢£ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î29Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¸áÁ°
¡Ê£±¡Ë¥á¥ó¥¿ー
Ãç¡¡¶Ç»Ò¡¡»á
¡¦µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ËÆþ¼Ò¡£
¡¦Âà¿¦¸å¡¢Facebook Japan¤Ë½é´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¡£¸½¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ØWantedly¡Ù¤ò³«È¯¡£
¡¦2012Ç¯2·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ø¼°¥ê¥êー¥¹¡£¿Í¤È¿Í¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¹¤²¤ë¥µー¥Ó¥¹ºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãç¡¡¶Ç»Ò¡¡»á
¡Ê£²¡Ë¼Â»ÜÊýË¡
ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡Ê£±¼ÒÅö¤¿¤ê30Ê¬ÄøÅÙ¡¦Èó¸ø³«¡Ë
¡Ê£³¡ËÊç½¸ÂÐ¾Ý
¥×¥í¥À¥¯¥È·Ï¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Êµ¯¶È10Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¡ËµÚ¤Ó³ØÀ¸µ¯¶È²È¡Êµ¯¶È¤ò»Ö¤¹Êý¤â²Ä¡Ë
¡Ê£´¡ËÊç½¸Äê°÷
£²¼Ò¡Ê³Æ¼Ò£´Ì¾°ÊÆâ¡Ë
¡Ê£µ¡Ë»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¡Ê£¶¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼ÒËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
¢¨¼Â»Ü¾ì½ê¡¢»þ´Ö¤Î¾ÜºÙ¤ÏÁª¹Í¸å¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹
¡Ê£·¡Ë¿½¹þÊýË¡
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡ä¡¡
https://forms.gle/MoEtLAu5uNduyhTV6
¡ã±þÊç´ü¸Â¡ä¡¡
ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£¸Æü¡Ê¶âÍËÆü¡ËÀµ¸á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊç¥Õ¥©ー¥à
¡Ê£¸¡ËÁª¹Í
±þÊçÆâÍÆ¡Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤¤ÆâÍÆÅù¡Ë¤Ë´ð¤Å¤Áª¹Í
¢¨ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20250718_20_01)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬10 ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¡¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢°é¤Ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹½ÃÛ¡×