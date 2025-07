【アジア初開催】世界８か国が東京に集結！国際色豊かな大会で交流と競技の両面が交差【YOU.FOワールドカップ2025】

一般社団法人日本YOU.FO協会

2025年7月20日・21日、東京・墨田区にて「YOU.FO World Cup 2025」が開催されます。今大会には、世界7か国から代表チームが来日。ヨーロッパの強豪国から、アジアで急成長を遂げている新興勢力、そして前回の開催国など、多様な背景を持つチームが一堂に会するグローバルなスポーツイベントとなります。

■ YOU.FOとは?

YOU.FO(ユーフォー)は、オランダで誕生した新しいスポーツです。

専用のスティックを使ってリングをパスしながらゴールを目指す、戦略性とスピード感を併せ持ったチーム競技で、年齢・性別・経験を問わず楽しめる設計が特徴です。競技面では接触が禁止され、セルフジャッジによって成り立つため、リスペクトと協力を大切にしながらプレーが進行します。

2022年に日本での普及が始まり、全国各地で体験会や大会が開催されるようになりました。そして2025年、ヨーロッパ以外では初となるワールドカップが東京で開催が決定。新たなスポーツ文化を作ってまいります。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

参加各国の注目ポイント

オランダ

YOU.FOの発祥地。先進国としての戦術・技術の高さに注目が集まります。

写真右(オレンジユニフォーム)

ベルギー

2024年大会の開催国であり、今大会にはベルギー国内王者チームが来日。前回大会の経験を活かし、さらなる進化を遂げています。

アイルランド

2024年のワールドカップ王者。タイトル防衛を目指す実力チームとして注目を浴びています。

韓国

これまでに日本国内大会「ジャパンオープン」に2度参加しており、最も日本と交流の深い国。また、今年5月に実施した第1回 YOU.FO RingCross アジアカップの開催国。今回は東国大学の学生チームを含む、複数のクラブチームが来日予定です。

香港

2025年5月に開催されたアジア大会で国際大会デビューを果たし、今回はワールドカップ初出場となります。勢いあるプレーに注目です。

中国

2026年のYOU.FOワールドカップ開催国。国内での競技普及が急速に進んでおり、世界に向けてその存在感を示します。

インド

今大会が初出場。日本人選手も加わったミックスチームとして出場し、エネルギッシュなプレーに期待が集まります。

国際交流の祭典としてのYOU.FO

YOU.FOは「Fun(楽しさ)」「Friendship(友情)」「Fair Play(フェアプレー)」を理念に掲げ、競技力だけでなく、人と人がつながる国際交流の場として世界中に広がっています。

大会前日の7月19日にはウェルカムパーティーや文化体験アクティビティも開催予定。

年齢・性別・国籍を超えた交流が、東京・墨田を舞台に繰り広げられます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iFkumJogLpY ]

※5月に韓国で実施したアジアカップの様子です。

■ 大会概要

大会名:YOU.FO Ringcross World Cup 2025

日程:

2025年7月20日(日)16:00~20:00 グループリーグ

2025年7月21日(月・祝)10:00~17:00 グループリーグ・順位決定戦・決勝

会場:フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(東京都墨田区)

参加国:日本、オランダ、アイルランド、韓国、インド、中国、香港、ベルギー

主催:YOU.FO Ringcross World Federation/一般社団法人日本YOU.FO協会

後援:東京都墨田区

入場料:無料

会場では、観戦のほか、競技の体験ブースやキッチンカーでの飲食も販売しております。入退場は自由となっておりますので、ご自由にご参加ください。

■ 取材・お問い合わせ

本大会では、試合の撮影、選手や運営スタッフのインタビュー、観客参加型の体験ブースなど、多様な切り口での取材が可能です。ご希望の方は事前にご連絡ください。



一般社団法人日本YOU.FO協会(広報担当)

info@youfo.or.jp

Instagram:@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)

Summary

The YOU.FO World Cup 2025 will be held in Sumida, Tokyo this July, bringing together teams from 7 different countries.

From European powerhouses to fast-growing Asian nations, the tournament will be a celebration of international sport and cultural exchange.

Participating Countries and Highlights

Netherlands: Birthplace of YOU.FO, setting the standard in tactics and skills.

Belgium: Host of the 2024 World Cup, sending its national champion team to Tokyo.

Ireland: Defending world champions from the 2024 edition.

Korea: Longtime partner of Japan with two prior appearances at the Japan Open. Also hosted the 1st RingCross Asian Cup. This year, a student team from Dongguk University will participate alongside several club teams.

Hong Kong: Made its international debut at the 2025 Asian Cup; this is its first World Cup.

China: Host country of the 2026 YOU.FO World Cup, actively promoting the sport domestically.

India: Making its first appearance, with a mixed team including Japanese players.

With its core values of Fun, Friendship, and Fair Play, the YOU.FO World Cup serves not just as a competition, but as a global platform for connection and shared joy through sport.