【アジア初開催】世界８か国が東京に集結！国際色豊かな大会で交流と競技の両面が交差【YOU.FOワールドカップ2025】
2025年7月20日・21日、東京・墨田区にて「YOU.FO World Cup 2025」が開催されます。今大会には、世界7か国から代表チームが来日。ヨーロッパの強豪国から、アジアで急成長を遂げている新興勢力、そして前回の開催国など、多様な背景を持つチームが一堂に会するグローバルなスポーツイベントとなります。
■ YOU.FOとは？
YOU.FO（ユーフォー）は、オランダで誕生した新しいスポーツです。
専用のスティックを使ってリングをパスしながらゴールを目指す、戦略性とスピード感を併せ持ったチーム競技で、年齢・性別・経験を問わず楽しめる設計が特徴です。競技面では接触が禁止され、セルフジャッジによって成り立つため、リスペクトと協力を大切にしながらプレーが進行します。
2022年に日本での普及が始まり、全国各地で体験会や大会が開催されるようになりました。そして2025年、ヨーロッパ以外では初となるワールドカップが東京で開催が決定。新たなスポーツ文化を作ってまいります。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]
参加各国の注目ポイントオランダ
YOU.FOの発祥地。先進国としての戦術・技術の高さに注目が集まります。
写真右（オレンジユニフォーム）
ベルギー
2024年大会の開催国であり、今大会にはベルギー国内王者チームが来日。前回大会の経験を活かし、さらなる進化を遂げています。
アイルランド
2024年のワールドカップ王者。タイトル防衛を目指す実力チームとして注目を浴びています。
韓国
これまでに日本国内大会「ジャパンオープン」に2度参加しており、最も日本と交流の深い国。また、今年5月に実施した第1回 YOU.FO RingCross アジアカップの開催国。今回は東国大学の学生チームを含む、複数のクラブチームが来日予定です。
香港
2025年5月に開催されたアジア大会で国際大会デビューを果たし、今回はワールドカップ初出場となります。勢いあるプレーに注目です。
中国
2026年のYOU.FOワールドカップ開催国。国内での競技普及が急速に進んでおり、世界に向けてその存在感を示します。
インド
今大会が初出場。日本人選手も加わったミックスチームとして出場し、エネルギッシュなプレーに期待が集まります。
国際交流の祭典としてのYOU.FO
YOU.FOは「Fun（楽しさ）」「Friendship（友情）」「Fair Play（フェアプレー）」を理念に掲げ、競技力だけでなく、人と人がつながる国際交流の場として世界中に広がっています。
大会前日の7月19日にはウェルカムパーティーや文化体験アクティビティも開催予定。
年齢・性別・国籍を超えた交流が、東京・墨田を舞台に繰り広げられます。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iFkumJogLpY ]
※5月に韓国で実施したアジアカップの様子です。
■ 大会概要
大会名：YOU.FO Ringcross World Cup 2025
日程：
2025年7月20日（日）16:00～20:00 グループリーグ
2025年7月21日（月・祝）10:00～17:00 グループリーグ・順位決定戦・決勝
会場：フクシ・エンタープライズ墨田フィールド（東京都墨田区）
参加国：日本、オランダ、アイルランド、韓国、インド、中国、香港、ベルギー
主催：YOU.FO Ringcross World Federation／一般社団法人日本YOU.FO協会
後援：東京都墨田区
入場料：無料
会場では、観戦のほか、競技の体験ブースやキッチンカーでの飲食も販売しております。入退場は自由となっておりますので、ご自由にご参加ください。
■ 取材・お問い合わせ
本大会では、試合の撮影、選手や運営スタッフのインタビュー、観客参加型の体験ブースなど、多様な切り口での取材が可能です。ご希望の方は事前にご連絡ください。
一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）
info@youfo.or.jp
Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)
Summary
The YOU.FO World Cup 2025 will be held in Sumida, Tokyo this July, bringing together teams from 7 different countries.
From European powerhouses to fast-growing Asian nations, the tournament will be a celebration of international sport and cultural exchange.
Participating Countries and Highlights
Netherlands: Birthplace of YOU.FO, setting the standard in tactics and skills.
Belgium: Host of the 2024 World Cup, sending its national champion team to Tokyo.
Ireland: Defending world champions from the 2024 edition.
Korea: Longtime partner of Japan with two prior appearances at the Japan Open. Also hosted the 1st RingCross Asian Cup. This year, a student team from Dongguk University will participate alongside several club teams.
Hong Kong: Made its international debut at the 2025 Asian Cup; this is its first World Cup.
China: Host country of the 2026 YOU.FO World Cup, actively promoting the sport domestically.
India: Making its first appearance, with a mixed team including Japanese players.
With its core values of Fun, Friendship, and Fair Play, the YOU.FO World Cup serves not just as a competition, but as a global platform for connection and shared joy through sport.