北海道発、初音ミクを背に表現した“座るアート”ART OF MIKU × カンディハウス「MIKU ART CHAIR［初音ミク アートチェアー］」を7月18日（金）より数量限定発売

北海道・旭川を拠点に家具の製造販売を行う株式会社カンディハウス(本社所在地:北海道旭川市 代表取締役社長:染谷 哲義)は、北海道発の世界的バーチャルシンガー・初音ミクの現代アート展「ART OF MIKU」とコラボレーションした、特別仕様のフラン リビング イージーチェアー「初音ミク アートチェアー」を、2025年7月18日(金)より先着注文100 脚限定で発売いたします。大きな背もたれに3 名の現代アーティスト河村康輔氏、SHETA氏、廣瀬祥子氏が描いた初音ミクのアートをプリントし、座る人をやさしく包み込む“座るアート”を実現しました。

アイテム詳細

MIKU ART CHAIR特設サイト :https://mikuartchair.myshopify.com/

製品名:初音ミク アートチェアー

サイズ:巾1000mm 奥775mm 高1210mm 座高410 mm

発売日:2025年 7月18日(金)

納期:工場出荷 6週間~

価格:592,900円(税込)

※樹種・塗装・張地は指定された1種類展開

※アーティスト直筆サイン入りプレート付き

※購入特典 共柄クッション45cm 角 付き

展示・受注受付について

ご注文方法:「MIKU ART CHAIR」特設Web サイトにて、2025年 7月18日(金)より受付開始

https://mikuartchair.myshopify.com/

店頭展示販売:2025年 8月9日(土)より開始予定

カンディハウス旭川ショップ(https://condehouse.co.jp/pages/shop-asahikawa)(河村康輔Ver. / SHETA Ver. / 廣瀬祥子Ver.)

カンディハウス東京ショップ(https://condehouse.co.jp/pages/shop-tokyo)

カンディハウス大阪ショップ(https://condehouse.co.jp/pages/shop-osaka)

カンディハウス横浜(http://condehouse.co.jp/pages/shop-yokohama)

(東京・大阪・横浜は、河村康輔Ver. )

※( )内は展示するアイテム

※各店の展示開始時期について詳細は「MIKU ART CHAIR」特設Web サイト(https://mikuartchair.myshopify.com/)にて掲載いたします。

初音ミク アートチェアーとは、「未来に座る」体験

音を纏い、想像を超えた世界を歌い続ける初音ミク。その存在に触れたとき、人はなぜか少しだけ未来を信じたくなる。「初音ミク アートチェアー」は、そんな初音ミクのイマジネーションを、現実世界に“座るアート”として立ち上げた、アートと木製家具が融合した、唯一無二のリビングチェアーです。北海道の木の質感を生かした家具にて、心地よい暮らしを提案するカンディハウスと、ART OF MIKU から選定された現代アーティストたちによるアート作品が共鳴する。これは暮らしの道具である家具と、鑑賞するアートという枠を超え、座る人を初音ミクの世界観に包み込む、新しいライフスタイルです。

・初音ミク アートチェアー 河村康輔Ver.初音ミク アートチェアー 河村康輔Ver. 樹種・塗装:北海道タモDGY 背・座・特典クッション張地:Ultrasuede(R)初音ミク アートチェアー 河村康輔Ver.

・初音ミク アートチェアー SHETA Ver.初音ミク アートチェアー SHETA Ver. 樹種・塗装:北海道タモNF 背・座・特典クッション張地:Ultrasuede(R)初音ミク アートチェアー SHETA Ver.

・初音ミク アートチェアー 廣瀬祥子Ver.初音ミク アートチェアー 廣瀬祥子Ver. 樹種・塗装:北海道タモDGY 背・座・特典クッション張地:Ultrasuede(R)初音ミク アートチェアー 廣瀬祥子Ver.

「マジカルミライ 2025」OSAKA・TOKYO会場でのブース出展(展示・受注受付)情報

「初音ミク アートチェアー 河村康輔Ver.」並びにエディションアート各種を、2025 年8 月に開催されるイベント『初音ミク「マジカルミライ 2025」』のOSAKA・TOKYO 会場の企画展内「MIKU ART CHAIR」ブースで展示・受注いたします。会場では実際に椅子に座って写真撮影することも可能です。

※出展ブースでのノベルティ配布も予定しております。

詳細は後日「MIKU ART CHAIR」特設Web サイト(https://mikuartchair.myshopify.com/)にて発表いたします。

『初音ミク「マジカルミライ 2025」』 企画展会場でのブース出展情報

OSAKA 会場: 2025年 8月9日(土)~ 11日(月・祝)

インテックス大阪 4 号館 ※ブースNo.28「 MIKU ART CHAIR」

TOKYO 会場:2025年 8月29日(金)~ 31日(日)

幕張メッセ 国際展示場 10・11ホール ※ブースNo.9「 MIKU ART CHAIR」

※出展ブースがある企画展会場への入場には、チケット( 有料/ 入場日別)が必要です。

マジカルミライ 2025 公式サイト :https://magicalmirai.com/2025/

初音ミク アートチェアーの特徴

【 受賞を誇る、北海道産材の意匠が魅力のベースチェアー「フラン」 】

ベースとなる椅子「フラン リビング イージーチェアー(https://condehouse.co.jp/collections/living_chair/products/franecch)」は、北海道在住のデザイナー下里修平氏による「国際家具デザインコンペティション旭川2021[IFDA2021]」の入選作から生まれた製品です。北海道産タモ材の木質感溢れる洗練されたデザインが評価され、2023年ウッドデザイン賞ライフスタイル部門 優秀賞(林野庁長官賞)を受賞。視線を遮る高さがある機能面から、住空間に限らずオフィスや公共施設など幅広い場面に採用されています。

フラン リビング イージーチェアー ※ヘッドレストは別売りですフラン リビング イージーチェアー ※ヘッドレストは別売りです ※モデル身長167cm

【アートを緻密に再現する、日本技術。 購入特典として共柄クッションを付属】

購入特典 クッション

椅子張地には、東レ株式会社による最先端素材「Ultrasuede(R)(ウルトラスエード)」を採用。アーティストの作品が鮮明に再現されています。なお購入特典として、同じアート張地のクッション(45cm 角・クッション内部はマイクロファイバー)をお付けします。

【アーティストによる直筆サイン入りプレート付属】

各チェアーには、直筆サイン入りのプレートを付属。なおプレートの素材は環境へ配慮し、北海道産ホタテの貝殻を再利用したバイオプラスチックを採用しました。

※写真にはプレートが付属しておりません。プレートの写真については後日「MIKU ART CHAIR」特設Web サイト(https://mikuartchair.myshopify.com/)にて掲載いたします。

開発背景 ~ 家具産地旭川と日本の文化を世界へ発信 ~

カンディハウスは北海道旭川市にて、1968 年の創業以来、デザインとものづくりをにこだわり、上質な木製家具をつくり続けてきました。この度企画した、同郷の企業であるクリプトン・フューチャー・メディアが展開するキャラクターの「初音ミク」との特別なコラボレーションは、カンディハウスが長年培ってきた木製家具を、これまでのインテリアの枠を超えた新たな市場へ発信し、より多くの方々に木製家具の可能性を知っていただくための挑戦です。なお、「初音ミク アートチェアー」はカンディハウスが展開する世界27 カ国・地域にも発信されます。この取り組みを通じて、日本のポップカルチャーやアートの魅力を世界に伝えるとともに、グローバルブランドとしてのカンディハウスの認知度向上にも繋げたい考えです。

参加アーティストとエディションアート販売について

椅子の発売に合わせて、「初音ミク アートチェアー」に採用されたアート作品の直筆サイン入りエディションアートを数量限定で販売いたします。

※ご注文受付期間 2025年7月18日(金)~ 2025年10月19日(日)、12 月末発送予定

「Untitled 2」河村 康輔

河村 康輔 「Untitled 2」

圧倒的な情報量のコラージュで構成された、再構築された初音ミク。アート/ 音楽/ ファッションの領域を超えて活動する河村康輔が、“象徴”としての初音ミクに新しい命を吹き込みます。

エディションアート詳細

河村 康輔 「Untitled 2」

サイズ:H59.4 × W42cm

エディション数:39

直筆サイン:あり

素材:ネオシルク版画

価格:88,000 円(税込)

「LOVE Piapro Characters B」SHETA

SHETA 「LOVE Piapro Characters B」

色彩とユーモアがあふれる、SHETA のポップアート。 初音ミクをはじめ、 ピアプロキャラクターズが笑顔で並ぶこの作品には、" 好き" がすべてをつなぐ、という想いが込められています。

※ピアプロキャラクターズとはクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

エディションアート詳細

SHETA「LOVE Piapro Characters B」

サイズ:H42 × W59.4 × D2.5cm

エディション数:39

直筆サイン:あり

素材:アクリルパネル

価格:99,000 円(税込)

「Blueprint of the Future Live [Hatsune Miku Live in Shibuya 2039]」廣瀬 祥子

廣瀬 祥子 「Blueprint of the Future Live [Hatsune Miku Live in Shibuya 2039]」

これは、まだ誰も知らない2039 年のライブの設計図。 デジタルとアナログの狭間に立ち、現代の存在を問い続ける廣瀬祥子が、未来の初音ミクと私たちをアートでつないでくれました。

エディションアート詳細

廣瀬祥子「Blueprint of the Future Live[Hatsune Miku Live in Shibuya 2039]」

サイズ:H29.5 × W59.4 × D2.5cm

エディション数:39

直筆サイン:あり

素材:アクリルパネル

価格:110,000 円(税込)

製作協力

初音ミク / クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 本社:北海道札幌市

現代アート展「ART OF MIKU」 / 株式会社W.creation 本社:東京都渋谷区

アートのプリント張地:Ultrasuede(R) / 東レ株式会社 本社:東京都中央区

直筆サイン用バイオプラスチックプレート / 甲子化学工業株式会社 本社:大阪府大阪市東成区

初音ミクについて(https://piapro.net/)

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で作った音楽をインターネット上に投稿したことで、イラスト・動画・歌などの創作の連鎖が起き、ムーブメントとなりました。今ではソフトウェアの枠を超え、グッズ展開やライブ出演など「バーチャルシンガー」としても世界を舞台に多方面で活躍しています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

※「ピアプロキャラクターズ」は、クリプトンが展開するバーチャルシンガーたちの総称です。

ART OF MIKU について

「ART OF MIKU」は、第一線で活躍する様々な現代アーティストが初音ミクやピアプロキャラクターズをテーマに、現代アート作品を制作し発表しているアート企画です。

カンディハウスについて(https://condehouse.co.jp/)

カンディハウスは1968 年の創業以来、国内有数の家具産地、北海道・旭川でのものづくりにこだわってきました。国内外のデザイナーと共に妥協のない製品開発に取り組みながら、北海道の自然と日本の文化に育まれた美意識をデザインとものづくりに生かし、長く愛着を持って使える木製家具にて、ライフ&ワークスタイルを提案しています。東京や大阪をはじめ全国7 店舗、海外28 カ国地域へ展開(2025 年7 月現在)

