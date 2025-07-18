ÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¡ªThe Uncalled Capital¤¬ ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥º¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025 ¤ÇÍ¥¾¡

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·è¾¡Àï¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëThe Uncalled Capital (Photo credit: Cristi Enache)
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¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://uncalledcapital.com
Instagram @the_uncalled_Capital
Jun Umegaki¡¿Çß³À½ç (Tenor Saxophone)
Yu Yoshimori¡¿µÈ¿¹Íª (Alto Saxophone)
Shunya Aramaki¡¿¹ÓËÒ½ÔÌé (Trumpet)
Minami Yazaki¡¿ÌðºêÈþÇÈ (Piano)
Wataru Tamura¡¿ÅÄÂ¼ÏË (Bass)
Jun Sato¡¿º´Æ£½ç (Drums)
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¥áー¥ë: theuncalledcapital@gmail.com
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