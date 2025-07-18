カノラユの描く「ご奉仕メイドの清瀬めぐみさん」がフィギュアで初登場！本日 7月18日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、カノラユ「ご奉仕メイドの清瀬めぐみさん」通常ver. 1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日7月18日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。
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公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/668
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHJLXM25
予約受付期間：2025年7月18日(金)16：00～2025年10月21日(火)23：59
商品説明
カノラユ先生の描く「ご奉仕メイドの清瀬めぐみさん」通常ver.が1/5スケールフィギュアで新登場です！
丸みを帯びた柔らかなボディラインに、ふんわりと揺れる桃色のロングヘアー。
優しい笑顔の清瀬めぐみさんを、美麗イラストの魅力そのままに立体化いたしました。
ちょん、とメイド服の裾をつまんだ、可憐さと上品さを両立させた姿を360度全身くまなくご堪能いただけます！
癒し効果たっぷりの「清瀬めぐみさん」をぜひご主人様のお部屋にお迎えください♪
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
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(C) スタジオりふれぼ
商品情報
商品名 ：カノラユ「ご奉仕メイドの清瀬めぐみさん」通常ver. 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/5スケール 全高 約294ｍｍ
小売価格 ：\23,800(税込\26,180)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2025年7月18日(金)16：00解禁
予約締切 ：2025年10月21日(火)23：59締切
発売月 ：2026年3月末発売予定
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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/668
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHJLXM25
予約受付期間：2025年7月18日(金)16：00～2025年10月21日(火)23：59
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https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461214
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関連サイト等
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
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■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
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■株式会社Bfull
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