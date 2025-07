明治公園での「Runner’s Park Tokyo」オープニングイベントを盛況に開催

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、8月1日(金)からスタートする東京都立明治公園を拠点とするランニングコミュニティ「Runner’s Park Tokyo」(主催:Tokyo Legacy Parks株式会社)に協賛し、東京でランニングを楽しむランナーの皆様の充実したランニングライフのサポートをいたします。7月12日(土)、13日(日)には明治公園にて「Runner’s Park Tokyo」発足を記念したオープニングイベント「Run your way Park Supported by New Balance」が開催され、20を超える様々なプログラムに延べ850名以上のランナーが参加し、明治公園には2日間で延べ約28000人(※)が集い、ランニングを中心とした週末を楽しみました。

※スマートフォンを所有している来場者が期間中に会場内でBluetoothを使った操作(発信)をカウントした数字。(Tokyo Legacy Parks株式会社より提供)

20を超えるランニングプログラムに約850名が参加。シークレットゲストとして田中希実選手も登場

2日間のイベントでは20を超えるランニングプログラムを実施。キッズ向けのかけっこ教室から、ニューバランスのコーチ陣による走力別プログラム、ピラティスやヨガとランを組み合わせたプログラムや、Run & Sauna、そして様々なジャンルで活躍中のハリー杉山さん、狩野 英孝さん、おばたのお兄さん、ワタリ119さんらによるプログラムなど、多彩なプログラムを約850名のランナーたちが楽しみました。7月13日(日)には世界の舞台で活躍するアスリート田中希実選手が日頃のトレーニングを追体験できる「アスリートレシピ」プログラムに、当初予定がなかったシークレットゲストとして田中希実選手が登場。参加ランナーの皆さんを激励しました。

新作シューズ「FuelCell Rebel v5」試し履きでは9割以上が高評価!

会場では7月に発売になったばかりのニューバランスの新作ランニングシューズ「FuelCell Rebel v5(フューエルセルレベル)」の試し履きも実施。体験した420名のランナーのアンケートでは、履いた第一印象は1位「軽さ」、2位「反発力」、3位「フィット感」が高評価。「購入したいと思いますか?」という問いには、「ぜひ購入したい」が34%、「検討したい」が58%と92%のランナーかポジティブな回答を得られました。8月1日(金)よりスタートするランニングコミュニティ「Runner’s Park Tokyo」では、会員向けサービスとしてこの「FuelCell Rebel v5」の貸し出しも実施します。

「Runner’s Park Tokyo」とは

都立明治公園周辺には、国立競技場や神宮外苑、赤坂御用地、新宿御苑、代々木公園、明治神宮御苑などの東京を代表するユニークなべニューが点在しています。本ランニングコミュニティは、それらのスポットを活かした「多彩なランニングコース」×「バラエティに富んだコーチ陣」×「明治公園内施設・協賛社サポート」により、走ること、体を動かすことをより身近に、より楽しくするランニングプログラムを提供します。その多彩な環境を活かし、コーチ陣が様々なランニングプログラムを企画し、会員となるランナーは好きなプログラムを自由に選んで参加することができます。

ランニングコミュニティ特設サイト

<会員サービス>

「Runner’s Park Tokyo」では、2種類の会員サービスが用意されています。無料会員に登録すると、さまざまなイベントへの参加応募が可能に。さらに、月額制の有料会員になると、明治公園内の都市型スパ「TOTOPA」内のランナーズロッカーが使い放題に加え、イベント参加ごとに「TOTOPA」の特別ディスカウントを受けられます。そのほかにも、ニューバランスが提供するシューズやウェアのレンタル、協賛会社である大塚製薬株式会社によるプログラム参加時のドリンク提供など、ランナーにうれしい特典が満載です。

<ニューバランスの提供サービス>

会員特典として、プログラム参加時にランニングシューズやウェアを無料でレンタルできるサービスを提供します。また今後、会員向けのスペシャルイベントも実施予定です。

レンタル予定シューズ:FuelCell Rebel v5

7月1日(火)発売の「FuelCell Rebel v5」を試し履きシューズとして常設いたします。スピードが上がるほど弾む反発性でより安定した加速を実現する万能モデルです。

https://shop.newbalance.jp/fuelcell-rebel/

