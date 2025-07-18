第５回福井県小学生プログラミングコンテスト2025
中日新聞福井支社
小学生にプログラミングへの関心や学習意欲を高めてもらい、さらなるスキルアップを目指してもらおうと日刊県民福井と中日新聞福井支社はコンテストを開催します。
募集作品 コンピュータープログラミングを用いて開発したオリジナル作品（ロボットや電子工作など特殊なハードウエアを必要とする作品は応募不可）
応募資格 県内在住か、県内の小学校に通う児童
テーマ 自由
賞 日刊県民福井賞（Ｔｅｃｈ Ｋｉｄｓ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ２０２５ 中部エリア予選の３次審査に無条件進出）、中日新聞福井支社賞、県教育委員会賞、福井コンピュータホールディングス賞、三谷市民文化振興財団賞
参加賞協力 Ｔｅｃｈ Ｋｉｄｓ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ運営事務局
後援 県教育委員会、ＦＢＣ、福井テレビ、福井ケーブルテレビ、さかいケーブルテレビ
協賛 福井コンピュータホールディングス
特別協賛 三谷市民文化振興財団
応募方法 公式ホームページの応募フォームで。https://techkidsschool.jp/grandprix/regions/fukui/
募集期間 ７月１日～９月３０日
発表 １１月中に入賞者へ通知
問い合わせ 日刊県民福井事業グループ＝０７７６（２８）８６１８
（平日午前１０時～午後６時）