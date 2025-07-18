º£¤Ê¤é½é²ó¸ÂÄê¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¡ª¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¤¬¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥×¥êDL¿ôNo.1(¢¨1)¡¢¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥×¥êDL¿ôNo.1(¢¨2)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÍÎ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ï¤¸¤á¤Æ³ä¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§data.aiÄ´¤Ù¡£¹ñÆâ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯°õºþ¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë2022Ç¯´Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡ÊiOS&Android ¹ç·×¡Ë
¢¨2¡§data.aiÄ´¤Ù¡£¹ñÆâ¼Ì¿¿¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë2022Ç¯´Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡ÊiOS&Android ¹ç·×¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¸ÂÄê¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ï¤¸¤á¤Æ³ä¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª
1¸Ä¤«¤é¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¥°¥Ã¥º¡×¤ä¿ä¤·³è¤Ê¤É¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ï¤¸¤á¤Æ³ä¡×³µÍ×
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§
2025Ç¯7·î18Æü(¶â)10:00～7·î28Æü(·î)16:59
¢¨¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¤ò½é¤á¤Æ¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë¥«ー¥È²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò¤´ÃíÊ¸»þ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÅö¼ÒÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊÂå¶â¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ»þ¤Ï¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿ºÝ¤ÏÈ¯Á÷Æü¤¬¿ôÆü¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ï°ìÅÙÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ó¿ô¤Ï¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡Ù¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://www.shimauma-plus.n-pri.jp/
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤É¤ó¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢
¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òºî¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.shimauma-plus.n-pri.jp/pages/first
¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÃæ¿´¤Ë¼«Í³¤Ê¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤äÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤ë¥°¥Ã¥º¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê´ë²è¤ä´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤´°Õ¸«¥Õ¥©ー¥à¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸³èÆâ¤ÇÊú¤¨¤ë²ÝÂê´¶¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡Ù¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://www.shimauma-plus.n-pri.jp
¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿È¶á¤Ë »þ¤ò¤Ä¤Ê¤°²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÀì¶È¤Ç¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È( https://www.n-pri.jp/ )¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¦Ç¯²ì¾õ¤Î»°ËÜÃì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ä¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ½ÐÈÇ¡×¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡×¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Îß·×²ñ°÷¿ô¤Ï550Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Î¿ô¤À¤±¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/56_1_77398a05a1150e9f1820f73a3a0109f0.jpg?v=202507190325 ]