【セミナー】データ管理アプリ「Matrixify」徹底解説！無料ウェビナー

フラッグシップ株式会社

フラッグシップ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:神馬光滋、以下「フラッグシップ」)は、Shopifyストアの大量データ移行・管理を高速化するアプリ 「Matrixify」 をテーマにした無料オンラインウェビナーを 2025年7月28日(月)18:00-19:00 (日本時間) に開催します。

ゲストには開発会社 ITissible, SIA の Founder & CEO Maris Veide 氏及びCOO & サポートリード Renars Rudzitis 氏がラトビア共和国からライブ登壇し、日本向けイベントとしては初となる公開 Q&A セッションを行います。(逐次通訳付き)

事前申し込みはこちら :https://flagship-matrixify-0728.peatix.com/viewこちらより御登録をお願いします本ウェビナーで得られること

本ウェビナーでは、現在Shopifyストアを運営されている担当者の方々が、日常業務でよく直面するデータ管理の課題を、Matrixifyを活用して効率的に解決する具体的な手法をご紹介します。Matrixifyの本質は、ShopifyのあらゆるテーブルとカラムをExcelで直感的に操作できるということです。どんなにShopifyが幅広くAPIを開放していようが、運用実務で使うにはハードルが高いところを、APIの活用でできるのと同じことを、Excelファイルで出来るようになります。商品登録やファイルの入出力のスケジューリング、データ移行まで、実際の運用シーンで役立つ実践的なtipsを詳しく解説します。

新しいノウハウの獲得や、作業効率化を検討されているストア運営者の皆様にとって、明日から活用できる実用的な知見を提供する内容となっています。

Why Matrixify Matters ― Shopify事業者が選び続ける理由- “Built for Shopify” 認定 & ★4.8/5.0(約500件)高評価(※1)- データの出し入れが高速 - MatrixifyはShopify社の取り計らいにより、アプリ自体に標準の5倍のAPI容量が設定されており、他のアプリよりも高速でインポート/エクスポートを実現(※2)- 必要なカラムだけを操作 - 出力や更新が必要なカラムだけ操作でき、データの誤った上書きなどのリスクを最小化- Shopifyへのデータ移行の定番 - Shopifyへのデータ移行のために使えるツールとして、Shopify社公認のデファクトスタンダード- 最高峰のサポート品質 - Matrixify、そしてShopifyの隅々までを理解した、サポートチームが、的確に、迅速にサポート。ドキュメントやユースケース説明も充実- 高セキュリティ設計 - 個人情報を含むデータを扱い得るアプリだけあり、入出力したファイルのセキュリティを担保する仕組み事前申し込みはこちら :https://flagship-matrixify-0728.peatix.com/viewウェビナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/35604/table/19_1_40e1a7fed427b94012a0e9a8da6ef997.jpg?v=202507190325 ]

登壇者

神馬 光滋

フラッグシップ株式会社 代表取締役

1989年生まれ。幼少期をネパール・米国で過ごし、Web開発に携わりながら知見を深め、大学卒業と同時にフラッグシップを創業。2017年からはShopifyを主軸とするEC支援事業に特化し、2018年、日本初のShopify Plus Partnerに認定。国内外のエンタープライズEC開発をリードし、2024年にはMiraklを活用したマーケットプレイス領域にも進出。企業のECビジネスのさらなる進化を支援する。

Matrixify とは

Matrixify(旧Excelify)は、ラトビア発のITissible, SIAが開発したShopify専用のデータ管理アプリです。商品・顧客・注文など30種以上のデータを最大20GBのCSV/Excelで一括処理でき、スケジュール実行やバックアップ機能にも対応。高い処理性能と柔軟性から、グローバルのエンタープライズ企業にも広く採用されています。

https://matrixify.app/

Flagship について

フラッグシップは「Develop Maps」をパーパスに掲げ、エンタープライズ企業のECリニューアル開発を主軸に事業を展開しています。2013年に日本初のShopify開発パートナーとして認定されて以来、ERP・WMSとの高度な連携やShopify標準を逸脱したカスタム機能の開発に強みを持ち、国内外の大規模ECサイトのリニューアルやグローバルEC構築を手がけてきました。その実績は高く評価され、2024年にはShopify Japanより「Enterprise Partner of the Year」を受賞。2025年1月からは国内数社のみが選定される「Shopify Premier Partner」として認定されています。今後も戦略および技術の両面から専門パートナーとして、クライアントのビジネス成長を力強くサポートしてまいります。

フラッグシップ株式会社 / Flagship Inc.

所在地:東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

代表取締役:神馬 光滋 / Koji Jimba

設立:2012年7月4日

コーポレートサイト:https://flagship.cc

(※1)https://apps.shopify.com/excel-export-import

(※2)Shopify API Call Limit explained and how it impacts the Export and Import speed

https://matrixify.app/tutorials/shopify-api-call-limit-explained-and-how-it-impacts-the-export-and-import-speed