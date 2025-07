メシカがメゾン 20周年を祝したハイジュエリーコレクション「TERRES D’INSTINCT（本能の大地）」を発表

メシカジャパン株式会社

メシカ(MESSIKA)は、ナミビアからインスパイアされ、色石のパワーで高められた新作ハイジュエリーコレクション「Terres d’Instinct(テール ダンスタン)」を発表いたしました。

「本能の大地」を意味する本コレクションは、南部アフリカの風景、動物、鮮やかな光へのオマージュ。メゾン創業者でありクリエイティブディレクターのヴァレリー・メシカが、限りない大地の中心・ナミビアで、荒々しくも力強い自然との出会いからインスピレーションを得たものです。

「このコレクションは、大地への強い回帰を示しています。それはダイヤモンドのゆりかごであり、私たちメゾンのDNAそのもの。ナミビアで私は圧倒的な景観、深いオーカーの色、容赦ない光、そして堂々たる野生動物の威厳に魅了されました。この手つかずの自然を前にすると、“今この瞬間”だけが意味を持つのです」

- ヴァレリー・メシカ(創業者兼アーティスティック・ディレクター)

南部アフリカの美に刻まれたインスピレーション

カラハリ砂漠の鉱物の輝き、ナミブ砂漠の赤い砂丘、チーターの優雅さ、ライオンの高貴さ--それぞれのクリエーションが新たなジュエリーの感情を探求しています。

ヴァレリー・メシカは、ナミビア、ボツワナ、南アフリカにインスパイアされたジュエリーを、現代的な視点で再解釈し、創造しています。

大胆なフォルム、ボリュームの遊び、グラフィカルなコントラスト、シャープな光の効果。メゾン20周年を記念するこのコレクションは、ゴールドとダイヤモンドにこれまでにない質感や仕上げを融合。鋭い切り込み、スタイリッシュな縞模様、有機的なモチーフが、荒々しい風景と動物の力強さを自由な言語で表現します。

「テール ダンスタン」コレクションの第一章では、16のセットが登場。それぞれが自由なスタイルのマニフェストとなっています。その中でも《カラハラ(Kalahara)》セットは、2つのイエローダイヤモンド(1つは約35カラット)が際立ちます。セットのネックレスは4通りの着用が可能--トリプルラインのプラストロン、ダブルライン、チョーカー、ペンダントとしてアレンジできます。

《ミラージュ(MIRAGE)》

《ミラージュ》は、ソススフレイの砂丘がゆっくりと流れる幻想を想起させます。

波打つボリュームはブラッシュドゴールドとパヴェの立体感で表現され、夢とデザインの狭間で美しさが浮かび上がります。

《カラハラ(KALAHARA)》

荒々しい石のエコーと熱風によって形作られたカラハラは、コントラストと光の大地から生まれました。ブラッシュドゴールドとパヴェダイヤの輝きが4通りの着用を実現。34.92カラットのイエローダイヤが、砂漠の太陽のように燦然と輝きます。

ネックレス:ダイヤモンド 3,298石、計103.30カラット

《ゼブラ ムニャマ(ZEBRA MNYAMA)》

相反する力が完璧なバランスで緊張感を保つ。オニキスとバゲットカット・ダイヤモンドが構築的なリズムを描き、中央には2石のキャディラックカット・ダイヤモンドが配置された建築的なクリエーション。サバンナのシマウマに着想をたものです。

2石のシールドカットダイヤ、計3.02カラット

《フォーヴ(FAUVE)》

《フォーヴ》は、「むき出しの力」。ブラッシュドゴールドに、ライオンの爪痕のような鋭いカット。深い切り込みの間にパヴェダイヤが輝きます。力強さは誇示するのではなく、感じられるもの。内側で震え、表面を切り裂くのです。

ネックレス:ダイヤモンド 2,491石、計70.28カラット

色石という新たな領域

今回のコレクションで、ヴァレリー・メシカは初めて色石の世界へ。ダイヤモンドで知られるメゾンにとって、このコレクションは記念碑的な一歩です。20周年にあたり、サファイア、ルビー、エメラルド、スピネル、ガーネット、オニキスなど、様々な色石が加わりました。

色石はアフリカの鮮やかなニュアンスを体現。カラハリ砂漠の夕焼けの燃えるような赤、オアシスの濃いグリーン、鳥の羽のターコイズブルー……どの石も、時に華やかで時に神秘的な、野生の自然の断片を閉じ込めています。ハイライトとして、30カラットのザンビア産エメラルドが《ディヴァイン エニグマ》セットに登場。



「20周年を祝して、あえて“色”に挑みたかった。宝石の持つ無限のイメージ喚起力は、ダイヤモンドの魔法を引き継ぎ、私がアフリカで感じた深い感動を響かせてくれるのです」

- ヴァレリー・メシカ

永遠の光--ダイヤモンド

本コレクション全体を通じて、ダイヤモンドの輝きが物語を紡ぎます。

多彩なセッティング(マスセッティング、スノーセッティング、エクランエンツール、クッションカット、バゲットカット、ハートカットなど)により、メゾンならではの職人技とファミリーの伝統が際立ちます。

「Terres d’Instinct」は、メゾンを象徴する大胆なクリエイティビティと革新の精神を体現しています。ハイジュエリーに新たな視点をもたらし、自由な芸術性を解き放つコレクション。その表現は既成概念にとらわれることなく、新たな地平へと力強く歩みを進めています。

メシカについて

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、メシカ(MESSIKA)。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店7店舗を展開しています。